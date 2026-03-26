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बिहार बोर्ड 10वीं के टॉपर्स होंगे मालामाल, दूसरी रैंक वाले को मिलेगा 1.5 लाख रुपये; जानिए टॉप करने वाले को क्या

Mar 26, 2026 06:59 am ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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bihar board 10th result 2026 topper prize money: बिहार बोर्ड 10वीं के नतीजे जल्द आने वाले हैं। इस बार टॉपर्स के लिए बिहार सरकार ने इनाम राशि बढ़ाकर दो लाख रुपये, लैपटॉप और मंथली स्कॉलरशिप देने का बड़ा ऐलान किया है।

बिहार बोर्ड 10वीं के टॉपर्स होंगे मालामाल, दूसरी रैंक वाले को मिलेगा 1.5 लाख रुपये; जानिए टॉप करने वाले को क्या

bihar board 10th result 2026 topper prize money: बिहार के होनहार छात्र छात्राओं के लिए यह वक्त किसी बड़े जश्न और कामयाबी के मेले से कम नहीं है। 12वीं (इंटरमीडिएट) के शानदार नतीजे हाल ही में जारी होकर पूरे सूबे में खुशियां बिखेर चुके हैं और अब 10वीं (मैट्रिक) के लाखों छात्रों के दिलों की धड़कनें तेज हैं। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) अब किसी भी वक्त 10वीं के नतीजों का ऐलान कर सकता है। लेकिन इस बार की सबसे बड़ी खबर सिर्फ रिजल्ट आना नहीं है, बल्कि वह बंपर इनाम है जो बिहार सरकार अपने होनहारों के लिए लेकर आई है। अगर आपने भी दिन रात एक करके पढ़ाई की है और टॉप 10 की फेहरिस्त में अपनी जगह बनाने का ख्वाब देखा है, तो यह खबर आपके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान ला देगी। इस बार राज्य सरकार ने शिक्षा और कामयाबी को सलाम करते हुए टॉपर्स को मिलने वाली नकद राशि और स्कॉलरशिप में जबरदस्त इजाफा किया है।

बिहार बोर्ड के टॉपर्स को मिलेंगे पूरे 2 लाख रुपये

पिछले साल तक बिहार बोर्ड अपने स्टेट टॉपर्स को 1 लाख रुपये नकद और कुछ गैजेट्स देकर हौसला अफजाई करता था, लेकिन इस साल इनामों की इस टोकरी को और बड़ा कर दिया गया है। नई जानकारी के मुताबिक, अब पूरे राज्य में पहला मुकाम (First Rank) हासिल करने वाले होनहार छात्र को 2 लाख रुपये नकद, एक शानदार लैपटॉप और एक किंडल ई बुक रीडर दिया जाएगा।

वहीं, दूसरे नंबर (Second Rank) पर रहने वाले छात्र को 1.5 लाख रुपये नकद, एक लैपटॉप और किंडल ई बुक रीडर से नवाजा जाएगा। जो छात्र तीसरे पायदान (Third Rank) पर अपना नाम दर्ज करवाएंगे, उन्हें 1 लाख रुपये नकद, लैपटॉप और किंडल ई बुक रीडर मिलेगा। बात यहीं खत्म नहीं होती; सरकार ने चौथे से दसवें रैंक (4th to 10th Rank) तक आने वाले हर एक छात्र का भी पूरा ख्याल रखा है। इन सभी होनहारों को 20,000 से 30,000 रुपये नकद और एक एक लैपटॉप इनाम के तौर पर दिया जाएगा। यानी टॉप 10 की लिस्ट में जगह बनाने वाला हर छात्र इस बार एक बड़ी कामयाबी के साथ साथ शानदार इनाम का हकदार बनेगा।

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स्कॉलरशिप में भी हुआ है बड़ा इजाफा

इनाम की इस रकम के साथ साथ, टॉप 10 रैंक होल्डर्स के मुस्तकबिल (भविष्य) को संवारने के लिए सरकार ने स्कॉलरशिप (छात्रवृत्ति) में भी बड़ी तब्दीली की है। अब टॉप करने वाले छात्रों को हर महीने मिलने वाली 1,200 रुपये की स्कॉलरशिप को बढ़ाकर 2,000 रुपये (10वीं के टॉपर्स के लिए) और 2,500 रुपये (12वीं के टॉपर्स के लिए) कर दिया गया है।

यह 'देशरत्न डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेधा छात्रवृत्ति' उन छात्रों को मिलेगी जो सरकारी संस्थानों में आगे की पढ़ाई जारी रखेंगे। 10वीं के छात्रों को यह मदद 11वीं और 12वीं कक्षा तक मिलेगी, जबकि अगर कोई छात्र आगे चलकर टेक्निकल या डिप्लोमा कोर्स करता है, तो उसकी पढ़ाई पूरी होने तक उसे इस वित्तीय मदद का फायदा मिलता रहेगा। इस शानदार कदम का मकसद सिर्फ इनाम देना नहीं है, बल्कि उन होनहार बच्चों के पंखों को उड़ान देना है, जो पैसों की तंगी की वजह से अपने ख्वाब पूरे नहीं कर पाते।

रिजल्ट कैसे देखें और कब होगा सम्मान?

जैसे ही बोर्ड आधिकारिक तौर पर नतीजों की घोषणा करेगा, शिक्षा मंत्री खुद पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टॉपर्स की लिस्ट और रिजल्ट का ऐलान करेंगे। छात्र अपना रिजल्ट और मार्कशीट बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in या results.biharboardonline.com पर जाकर आसानी से चेक कर सकते हैं। इसके लिए बस अपना रोल नंबर और रोल कोड तैयार रखना होगा। टॉपर्स को यह सारे शानदार इनाम और सम्मान हर साल होने वाले 'मेधा दिवस' (Medha Diwas) के खास मौके पर मंच पर बुलाकर दिए जाएंगे।

पिछले साल कैसा रहा था रिकॉर्ड?

अगर पिछले साल के मैट्रिक नतीजों पर नजर डालें, तो टॉप 10 की लिस्ट में कुल 123 छात्रों ने अपनी जगह पक्की की थी। उस वक्त पश्चिमी चंपारण की रहने वाली अंशु कुमारी ने अपनी मेहनत के दम पर पूरे सूबे में पहला स्थान हासिल कर अपने परिवार का नाम रोशन किया था। इस साल भी उम्मीद जताई जा रही है कि गांव कस्बों से निकलकर कई बच्चे अपनी मेहनत का डंका बजाएंगे।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

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शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।

शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

रुचियां और निजी झुकाव
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