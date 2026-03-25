Bihar Board 10th Result 2026 Live : कब आएगा बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट, BSEB की तैयारी पूरी, यहां मिलेगी मार्कशीट

BSEB Bihar Board 10th Result 2026

Bihar Board 10th Result 2026 Live Updates: बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 की तिथि की घोषणा जल्द ही होने वाली है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2026 के परिणाम जारी करने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। परिणाम 29 से 31 मार्च के बीच घोषित होने की संभावना है। बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट bsebexam.com और biharboardonline.bihar.gov.in पर अपने रोल कोड और रोल नंबर का इस्तेमाल करके चेक कर सकेंगे। इसके अलावा लाइव हिन्दुस्तान पर भी अपना परिणाम देख सकेंगे। मैट्रिक वार्षिक परीक्षा में राज्यभर से 15 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए थे। राज्य के कुल 1699 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई थी। मूल्यांकन कार्य 2 से 13 मार्च तक चला। यह लगातार आठवीं बार होगा जब बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का परिणाम सभी बोर्डों से पहले जारी करेगा। पिछले वर्ष मैट्रिक का परिणाम 29 मार्च को ही जारी किया गया था। कैसे चेक कर सकेंगे बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट चेक करने के आसान स्टेप्स सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाएं। होमपेज पर "Bihar Board Matric Result 2026" लिंक पर क्लिक करें। अपना रोल कोड (Roll Code) और रोल नंबर (Roll Number) दर्ज करें। 'Submit' पर क्लिक करते ही आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर आ जाएगी। भविष्य के लिए मार्कशीट को डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट लेना न भूलें। इसके अलावा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट पर भी https://www.livehindustan.com/career/results/bihar-board-result भी परिणाम चेक सकेंगे।

25 Mar 2026, 08:39:32 AM IST Bihar Board 10th Result 2026 Live: स्क्रूटिनी के लिए परीक्षार्थी आज से कर सकेंगे आवेदन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 का परीक्षाफल सोमवार को प्रकाशित किया। वैसे परीक्षार्थी जो अपने किसी एक या एक से अधिक या सभी विषयों के प्राप्तांक से असंतुष्ट हैं, वे उत्तरपुस्तिकाओं के स्क्रूटिनी के लिए बुधवार से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन दो अप्रैल तक समिति की वेबसाइट intermediate.bihar boardscrutiny.com या inter mediate.biharboardonline.com पर प्रति विषय 120 रुपये की दर से निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये होगी आवेदन की प्रक्रिया : आवेदन के लिए विद्यार्थी को वेबसाइट पर अप्लाई फॉर स्क्रूटिनी लिंक पर क्लिक कर अपना रोल कोड, रोल नंबर एवं जन्म तिथि अंकित करते हुए पासवर्ड बनाकर रजिस्टर करना होगा। इसके बाद रोल कोड, रोल नंबर एवं पासवर्ड से लॉगिन करने पर एप्लिकेशन फॉर स्क्रूटिनी दिखेगा। जिसमें विद्यार्थी का विषय सहित समस्त विवरण उपलब्ध रहेगा। जिस विषय या विषयों में स्क्रूटिनी करानी हो, उसके सामने चेक बॉक्स में मार्क करने के बाद शुल्क भुगतान पेज पर उपलब्ध पे बटन पर क्लिक कर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से शुल्क का भुगतान करना होगा। बोर्ड ने कहा है कि भुगतान के 24 घंटे के अंदर विद्यार्थी स्वयं जांच कर लें कि उनके बैंक खाते से राशि की निकासी हुई है या नहीं। यदि खाते से राशि निकलने के बाद भी समिति के खाते में जमा नहीं होती है तो संबंधित आवेदन अपूर्ण मानते हुए स्वीकार नहीं किया जाएगा। तीन बिंदुओं पर आधारित होगी स्क्रूटिनी यदि उत्तरपुस्तिका के अंदर के पृष्ठों में दिए अंक मुख्य पृष्ठ पर अंकित नहीं है तो उसमें सुधार किया जाएगा। दिए अंकों के योग में कोई त्रुटि होने पर उसमें सुधार किया जाएगा या यदि कोई प्रश्न या उसके खंड का प्रश्नोत्तर अमूल्यांकित है तो उसका मूल्यांकन कर प्राप्तांक में सुधार किया जाएगा। स्क्रूटिनी में अंक बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं या उतना ही रह सकता हैं। बोर्ड ने कहा कि यदि कोई विद्यार्थी अधिकतम दो विषयों में अनुत्तीर्ण है और वह स्क्रूटिनी के लिए आवेदन करने के साथ-साथ कम्पार्टमेंटल परीक्षा में भी सम्मिलित होता है और स्क्रूटिनी के प्राप्त अंक के आधार पर परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर लेता है तो उस विद्यार्थी का इंटर वार्षिक परीक्षा का परीक्षाफल ही मान्य होगा, न कि कम्पार्टमेंटल परीक्षा का परीक्षाफल।

25 Mar 2026, 08:23:58 AM IST Bihar Board 10th Result 2026 live : बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट की मार्कशीट पर ये डिटेल्स दी गई होंगी Bihar Board 10th Result 2026 live : बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट आने के बाद स्टूडेंट्स अपना परिणाम चेक कर सकेंगे। मार्कशीट डाउनलोड करेंगे। मार्कशीट पर छात्र का नाम, पिता का नाम, स्कूल का नाम, रोल कोड, रोल नंबर, पंजीकरण संख्या, विषयवार पूर्ण और उत्तीर्ण अंक, विषयवार थ्योरी और प्रैक्टिकल अंक, विषयवार कुल अंक, कुल अंक और परिणाम स्थिति और डिविजन की जानकारी दी गई होगी। ये सभी डिटेल्स अच्छे से चेक कर लें।

25 Mar 2026, 08:23:58 AM IST Bihar Board 10th Result 2026live : इस बार सिमुलतला के छात्रों का क्या होगा Bihar Board 10th Result 2026 live : इस बार बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट में टॉपर्स फैक्ट्री कहने जाने वाले सिमुलतला स्कूल के प्रदर्शन पर नजर रहेगी। इंटर रिजल्ट में सिमुलतला आवासीय विद्यालय के छात्र कमाल नहीं कर पाए। जहां मैट्रिक के रिजल्ट में सिमुलतला आवासीय विद्यालय के छात्र-छात्राओं का दबदबा होता था, वहीं कई सालों से यह दबदबा कम होता जा रहा है।

25 Mar 2026, 08:23:58 AM IST BSEB Bihar Board 10th Result 2026 live : मैट्रिक रिजल्ट चेक करने के लिए बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट्स BSEB Bihar Board 10th Result 2026 live : बहुत सी वेबसाइट्स का पता बिल्कुल बिहार बोर्ड की वेबसाइट के जैसा है लेकिन वह बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट नहीं हैं जैसे onlinebseb.in , bsebresult.in , bsebinteredu.in एवं अन्य। बहुत सी फर्जी वेबसाइट रिजल्ट को लेकर तमाम तरह के दावे करेंगी। लेकिन आप बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट के लिए सिर्फ निम्न बीएसईबी आधिकारिक वेबसाइट्स पर ही यकीन करें। - bsebexam.com - biharboardonline.bihar.gov.in - secondary.biharboardonline.com - results.biharboardonline.com - matricbiharboard.com

25 Mar 2026, 08:23:58 AM IST Bihar Board 10th Result 2026 Live: पिछले साल कैसा रहा था बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट Bihar Board 10th Result 2026 Live: पिछले साल के परिणाम की बात करें तो बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा 2025 के नतीजे 29 मार्च 2025 को घोषित किए गए थे, जहां कुल मिलाकर 82.11 % छात्रों को सफलता मिली। तीन स्टूडेंट्स साक्षी कुमारी, अंशु कुमारी, रंजन वर्मा ने 489 अंक प्राप्त कर टॉप किया है। लड़कियों का पास पर्सेंटेज 80.67 प्रतिशत और लड़कों का पास पर्सेंटेज 83.67 रहा था।

25 Mar 2026, 08:23:58 AM IST Bihar Board 10th Result 2026 Live: इस बार कैसा रहा बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट Bihar Board 10th Result 2026 Live: इस वर्ष इंटर में 85.19 फीसदी विद्यार्थी पास हुए हैं। बिहार बोर्ड ने इस बार भी तीनों स्ट्रीम आर्ट्स, कॉमर्स व साइंस का रिजल्ट एक साथ जारी किया। बिहार बोर्ड 12वीं साइंस स्ट्रीम में समस्तीपुर के आदित्य प्रकाश अमन ने 481 अंक (96.20%) के साथ पूरे राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया। सीतामढ़ी की साक्षी कुमारी और नवादा की सपना कुमारी ने 479 अंक (95.80%) के साथ संयुक्त रूप से दूसरा स्थान हासिल किया। बिहार बोर्ड 12वीं आर्ट्स में गया की निशु कुमारी ने 479 अंक (95.80%) के साथ टॉप किया। सीतामढ़ी की सिद्धि शिखा, लखीसराय के चंद्रदीप कुमार और पूर्णिया के एमडी लकी अंसारी ने 478 अंक के साथ दूसरा स्थान साझा किया। बिहार बोर्ड 12वीं कॉमर्स स्ट्रीम में पटना की अदिति कुमारी ने 480 अंक (96.00%) के साथ सर्वोच्च स्थान हासिल किया। पटना की माही कुमारी दूसरे और निशिका श्री तीसरे स्थान पर रही।