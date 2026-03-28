Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
LIVE Updatesरिफ्रेश

Bihar Board 10th Result 2026 Live : क्या आज आएगा बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट, यहां मिलेगा मार्कशीट Link

BSEB 10th Result 2026 , Bihar Board 10th Result 2026 Live : बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट लगभग तैयार हो गया है। मैट्रिक रिजल्ट आज आने को लेकर कोई पुष्टि नहीं हुई है। biharboardonline.bihar.gov.in पर कभी भी रिजल्ट आ सकता है।

Bihar Board 10th Result 2026 Live : क्या आज आएगा बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट, यहां मिलेगा मार्कशीट Link

Bihar Board 10th Result 2026 Live:

Pankaj Vijay| लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली | Sat, 28 Mar 2026 07:51 AM IST
हमें फॉलो करें

BSEB 10th Result 2026 , Bihar Board 10th Result 2026 Live Updates , biharboardonline.bihar.gov.in : बिहार बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट जारी करने की पूरी तैयारी कर ली है। लाखों विद्यार्थियों को मैट्रिक का रिजल्ट आज आने की उम्मीद है। हालांकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से अभी तक बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट की सटीक तिथि व समय की जानकारी नहीं दी गई है। बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट आज शनिवार 28 मार्च को आएगा या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं की गई है। विद्यार्थियों को मैट्रिक परिणाम की तिथि को लेकर बिहार बोर्ड के आधिकारिक बयान का इंतजार है। इंटरमीडिएट के बाद अब मैट्रिक परीक्षा 2026 के रिजल्ट को जारी करने की तैयारी चल रही है। मार्च महीने के शेष बचे 4 दिनों के दौरान मैट्रिक का परिणाम कभी भी जारी हो सकते हैं। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक के संभावित टॉपरों के इंटरव्यू ले लिए हैं। 2025 में 29 मार्च को रिजल्ट जारी किया गया था। बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट bsebexam.com और biharboardonline.bihar.gov.in पर चेक कर सकेंगे। विद्यार्थी अपना रोल नंबर (Roll Number) और रोल कोड (Roll Code) डालकर परिणाम चेक कर सकेंगे। इसके अलावा लाइव हिन्दुस्तान पर भी अपना परिणाम देख सकेंगे। मैट्रिक का रिजल्ट जारी होने के बाद अप्रैल के पहले सप्ताह से राज्य के सरकारी इंटर स्कूलों में 11वीं कक्षा में दाखिला की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की छात्रों के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रणाली ओएफएसएस के माध्यम से इंटर नामांकन के ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे।

जैसे ही परिणाम घोषित होंगे, छात्र निम्नलिखित वेबसाइटों पर जाकर अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकेंगे:

1. biharboardonline.bihar.gov.in

2. results.biharboardonline.com

3. secondary.biharboardonline.com

Bihar Board 10th Result 2026 Direct Link

कैसे चेक कर सकेंगे बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट

स्टेप 1 - सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2 - होमपेज पर "Bihar Board Matric Result 2026" लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3 - अपना रोल कोड (Roll Code) और रोल नंबर (Roll Number) दर्ज करें।

स्टेप 4 - 'Submit' पर क्लिक करते ही आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर आ जाएगी।

स्टेप 5 - भविष्य के लिए मार्कशीट को डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट लेना न भूलें।

इसके अलावा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट पर भी https://www.livehindustan.com/career/results/bihar-board-result भी परिणाम चेक सकेंगे।

28 Mar 2026, 07:44:41 AM IST

Bihar Board 10th Result 2026 Live: प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जाएगी BSEB 10वीं रिजल्ट की सभी डिटेल्स

बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट की घोषणा करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है। इसमें टॉपर्स के नाम, उत्तीर्ण प्रतिशत, परीक्षा में लिंग-वाइज परफॉर्मेंस, रीचेकिंग, कंपार्टमेंट परीक्षा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और बिहार बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर इसे संबोधित कर सकते हैं।

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
28 Mar 2026, 07:37:38 AM IST

Bihar Board 10th Result 2026 Live : मार्च में ही मैट्रिक परिणाम जारी कर इस साल भी बिहार बोर्ड बनाएगा रिकॉर्ड

Bihar Board 10th Result 2026 Live : बिहार बोर्ड पिछले 8 सालों से इंटरमीडिएट और मैट्रिक रिजल्ट सबसे पहले जारी करने वाला बोर्ड बना हुआ है। बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट 23 मार्च को जारी कर चुका है। मार्च अंतिम सप्ताह में मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया जा रहा है। मार्च में इंटर व मैट्रिक दोनों का परिणाम जारी कर फिर से कीर्तिमान रच रहा है।

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
28 Mar 2026, 06:55:31 AM IST

Bihar Board 10th Result 2026 Live: रोल नंबर और रोल कोड से चेक कर सकेंगे बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट

Bihar Board 10th Result 2026 Live: रोल नंबर और रोल कोड से चेक कर सकेंगे बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट

1- ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं – biharboardonline.bihar.gov.in या matricbiharboard.com

2- रिजल्ट विंडो स्क्रीन पर नजर आएगी। रोल नंबर और रोल कोड डालें।

4- सबमिट बटन पर क्लिक करें।

5- रिजल्ट स्क्रीन पर डिसप्ले हो जाएगा, इसे डाउनलोड कर लें और प्रिंट निकाल लें।

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
28 Mar 2026, 06:54:00 AM IST

Bihar Board 10th Result 2026 Live: BSEB 10वीं रिजल्ट देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइटें

Bihar Board 10th Result 2026 Live: BSEB 10वीं रिजल्ट देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइटें

interbiharboard.com

bsebexam.com

results.biharboardonline.com

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
28 Mar 2026, 06:53:09 AM IST

Bihar Board 10th Result 2026 Live: बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट कब आएगा

Bihar Board 10th Result 2026 Live: बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट 2026 जल्द ही जारी होने वाला है। BSEB के अधिकारियों के अनुसार, रिजल्ट 30 मार्च या 31 मार्च 2026 को घोषित किया जा सकता है। कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से 25 फरवरी तक राज्य भर के कई केंद्रों पर आयोजित की गई थीं। इससे पहले, बोर्ड ने 23 मार्च 2026 को कक्षा 12वीं का रिजल्ट घोषित किया था, जिसमें कुल पास प्रतिशत 85.19% रहा था। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपना रिजल्ट ऑनलाइन देख सकेंगे। बोर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान टॉपर्स, पास प्रतिशत और अन्य महत्वपूर्ण डिटेल्स की भी घोषणा करेगा।

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
28 Mar 2026, 06:53:09 AM IST

Bihar Board 10th Result 2026 Live: कैसे चेक कर सकेंगे बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट

Bihar Board 10th Result 2026 Live: कैसे चेक कर सकेंगे बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट

बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट चेक करने के आसान स्टेप्स

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाएं।

होमपेज पर "Bihar Board Matric Result 2026" लिंक पर क्लिक करें।

अपना रोल कोड (Roll Code) और रोल नंबर (Roll Number) दर्ज करें।

'Submit' पर क्लिक करते ही आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर आ जाएगी।

भविष्य के लिए मार्कशीट को डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट लेना न भूलें।

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
28 Mar 2026, 06:53:09 AM IST

Bihar Board 10th Result 2026 Live: बिहार बोर्ड प्रैस कॉन्फेंस में नतीजे जारी करेगा

Bihar Board 10th Result 2026 Live: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) जल्द ही नतीजे जारी करने वाला है। आपको बता दें बिहार बोर्ड प्रैस कॉन्फेंस में नतीजे जारी करेगा। ऑफिशनयल ब्रीफिंग में पास पर्सेंटेज, टॉपर्स के नाम और जिलेवाइज टॉपर स्टूडेंट्स के नाम और जिलेवाल स्कूलों को प्रदर्शन जारी किए जाएंगे। रोल नंबर और रोल कोड के जरिए स्टूडेंट्स आसानी से नतीजे चेक कर सकेगें।

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
28 Mar 2026, 06:53:09 AM IST

BSEB 10th Result 2026 Live: बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट कैसे देखें

BSEB 10th Result 2026 Live: जैसे ही बिहार बोर्ड आधिकारिक तौर पर नतीजों की घोषणा करेगा, शिक्षा मंत्री खुद पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टॉपर्स की लिस्ट और रिजल्ट का ऐलान करेंगे। छात्र अपना रिजल्ट और मार्कशीट बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in या results.biharboardonline.com पर जाकर आसानी से चेक कर सकते हैं। इसके लिए बस अपना रोल नंबर और रोल कोड तैयार रखना होगा।

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
PreviousNext
Bseb 10th Result Bihar Board 10th Result Bihar Board अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

Hindi NewsकरियरBihar Board 10th Result 2026 Live : क्या आज आएगा बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट, यहां मिलेगा मार्कशीट Link