Bihar Board 10th Result 2026 Live : क्या आज आएगा बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट, यहां मिलेगा मार्कशीट Link

Bihar Board 10th Result 2026 Live:

Sat, 28 Mar 2026 07:51 AM IST

BSEB 10th Result 2026 , Bihar Board 10th Result 2026 Live Updates , biharboardonline.bihar.gov.in : बिहार बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट जारी करने की पूरी तैयारी कर ली है। लाखों विद्यार्थियों को मैट्रिक का रिजल्ट आज आने की उम्मीद है। हालांकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से अभी तक बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट की सटीक तिथि व समय की जानकारी नहीं दी गई है। बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट आज शनिवार 28 मार्च को आएगा या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं की गई है। विद्यार्थियों को मैट्रिक परिणाम की तिथि को लेकर बिहार बोर्ड के आधिकारिक बयान का इंतजार है। इंटरमीडिएट के बाद अब मैट्रिक परीक्षा 2026 के रिजल्ट को जारी करने की तैयारी चल रही है। मार्च महीने के शेष बचे 4 दिनों के दौरान मैट्रिक का परिणाम कभी भी जारी हो सकते हैं। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक के संभावित टॉपरों के इंटरव्यू ले लिए हैं। 2025 में 29 मार्च को रिजल्ट जारी किया गया था। बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट bsebexam.com और biharboardonline.bihar.gov.in पर चेक कर सकेंगे। विद्यार्थी अपना रोल नंबर (Roll Number) और रोल कोड (Roll Code) डालकर परिणाम चेक कर सकेंगे। इसके अलावा लाइव हिन्दुस्तान पर भी अपना परिणाम देख सकेंगे। मैट्रिक का रिजल्ट जारी होने के बाद अप्रैल के पहले सप्ताह से राज्य के सरकारी इंटर स्कूलों में 11वीं कक्षा में दाखिला की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की छात्रों के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रणाली ओएफएसएस के माध्यम से इंटर नामांकन के ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। जैसे ही परिणाम घोषित होंगे, छात्र निम्नलिखित वेबसाइटों पर जाकर अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकेंगे: 1. biharboardonline.bihar.gov.in 2. results.biharboardonline.com 3. secondary.biharboardonline.com Bihar Board 10th Result 2026 Direct Link कैसे चेक कर सकेंगे बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट स्टेप 1 - सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाएं। स्टेप 2 - होमपेज पर "Bihar Board Matric Result 2026" लिंक पर क्लिक करें। स्टेप 3 - अपना रोल कोड (Roll Code) और रोल नंबर (Roll Number) दर्ज करें। स्टेप 4 - 'Submit' पर क्लिक करते ही आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर आ जाएगी। स्टेप 5 - भविष्य के लिए मार्कशीट को डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट लेना न भूलें। इसके अलावा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट पर भी https://www.livehindustan.com/career/results/bihar-board-result भी परिणाम चेक सकेंगे।

28 Mar 2026, 07:44:41 AM IST Bihar Board 10th Result 2026 Live: प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जाएगी BSEB 10वीं रिजल्ट की सभी डिटेल्स बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट की घोषणा करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है। इसमें टॉपर्स के नाम, उत्तीर्ण प्रतिशत, परीक्षा में लिंग-वाइज परफॉर्मेंस, रीचेकिंग, कंपार्टमेंट परीक्षा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और बिहार बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर इसे संबोधित कर सकते हैं।

28 Mar 2026, 07:37:38 AM IST Bihar Board 10th Result 2026 Live : मार्च में ही मैट्रिक परिणाम जारी कर इस साल भी बिहार बोर्ड बनाएगा रिकॉर्ड Bihar Board 10th Result 2026 Live : बिहार बोर्ड पिछले 8 सालों से इंटरमीडिएट और मैट्रिक रिजल्ट सबसे पहले जारी करने वाला बोर्ड बना हुआ है। बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट 23 मार्च को जारी कर चुका है। मार्च अंतिम सप्ताह में मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया जा रहा है। मार्च में इंटर व मैट्रिक दोनों का परिणाम जारी कर फिर से कीर्तिमान रच रहा है।

28 Mar 2026, 06:55:31 AM IST Bihar Board 10th Result 2026 Live: रोल नंबर और रोल कोड से चेक कर सकेंगे बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट Bihar Board 10th Result 2026 Live: रोल नंबर और रोल कोड से चेक कर सकेंगे बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट 1- ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं – biharboardonline.bihar.gov.in या matricbiharboard.com 2- रिजल्ट विंडो स्क्रीन पर नजर आएगी। रोल नंबर और रोल कोड डालें। 4- सबमिट बटन पर क्लिक करें। 5- रिजल्ट स्क्रीन पर डिसप्ले हो जाएगा, इसे डाउनलोड कर लें और प्रिंट निकाल लें।

28 Mar 2026, 06:54:00 AM IST Bihar Board 10th Result 2026 Live: BSEB 10वीं रिजल्ट देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइटें Bihar Board 10th Result 2026 Live: BSEB 10वीं रिजल्ट देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइटें interbiharboard.com bsebexam.com results.biharboardonline.com

28 Mar 2026, 06:53:09 AM IST Bihar Board 10th Result 2026 Live: बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट कब आएगा Bihar Board 10th Result 2026 Live: बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट 2026 जल्द ही जारी होने वाला है। BSEB के अधिकारियों के अनुसार, रिजल्ट 30 मार्च या 31 मार्च 2026 को घोषित किया जा सकता है। कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से 25 फरवरी तक राज्य भर के कई केंद्रों पर आयोजित की गई थीं। इससे पहले, बोर्ड ने 23 मार्च 2026 को कक्षा 12वीं का रिजल्ट घोषित किया था, जिसमें कुल पास प्रतिशत 85.19% रहा था। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपना रिजल्ट ऑनलाइन देख सकेंगे। बोर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान टॉपर्स, पास प्रतिशत और अन्य महत्वपूर्ण डिटेल्स की भी घोषणा करेगा।

28 Mar 2026, 06:53:09 AM IST Bihar Board 10th Result 2026 Live: कैसे चेक कर सकेंगे बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट Bihar Board 10th Result 2026 Live: कैसे चेक कर सकेंगे बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट चेक करने के आसान स्टेप्स सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाएं। होमपेज पर "Bihar Board Matric Result 2026" लिंक पर क्लिक करें। अपना रोल कोड (Roll Code) और रोल नंबर (Roll Number) दर्ज करें। 'Submit' पर क्लिक करते ही आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर आ जाएगी। भविष्य के लिए मार्कशीट को डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट लेना न भूलें।

28 Mar 2026, 06:53:09 AM IST Bihar Board 10th Result 2026 Live: बिहार बोर्ड प्रैस कॉन्फेंस में नतीजे जारी करेगा Bihar Board 10th Result 2026 Live: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) जल्द ही नतीजे जारी करने वाला है। आपको बता दें बिहार बोर्ड प्रैस कॉन्फेंस में नतीजे जारी करेगा। ऑफिशनयल ब्रीफिंग में पास पर्सेंटेज, टॉपर्स के नाम और जिलेवाइज टॉपर स्टूडेंट्स के नाम और जिलेवाल स्कूलों को प्रदर्शन जारी किए जाएंगे। रोल नंबर और रोल कोड के जरिए स्टूडेंट्स आसानी से नतीजे चेक कर सकेगें।