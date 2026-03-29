Bihar Board 10th Result 2026 Live : क्या आज आएगा BSEB बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट, यह है लेटेस्ट अपडेट

bihar board 10th result 2026

Sun, 29 Mar 2026 06:03 AM IST

Bihar Board 10th Result 2026 , BSEB 10th Result , Sarkari Result Live Updates: बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मैट्रिक का परिणाम कभी भी biharboardonline.bihar.gov.in पर घोषित किया जा सकता है। विद्यार्थी रोल नंबर और रोल कोड डालकर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। सूत्रों के मुताबिक शनिवार को सिन्हा लाइब्रेरी रोड स्थित बिहार बोर्ड कार्यालय में संभावित टॉपर्स का साक्षात्कार और सत्यापन किया गया। इसमें सिमुलतला जमुई, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण समेत अन्य जिलों के टॉपर शामिल हुए। सत्यापन के साथ ही 30 मार्च को परिणाम घोषित होने की संभावना है। यदि इस दिन परिणाम जारी नहीं हुआ तो 31 को घोषित होगा। मालूम हो कि मैट्रिक परीक्षा में राज्य भर से 15 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए थे। बोर्ड द्वारा हर साल संभावित टॉपर्स को बुलाकर उनका साक्षात्कार लिया जाता है। इसके बाद परिणाम को अंतिम रूप देकर फाइनल रिजल्ट जारी किया जाता है। अब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बिहार बोर्ड मैट्रिक 10वीं का रिजल्ट जारी करने की काफी हद तक तैयारी कर ली है। विद्यार्थियों को मैट्रिक परिणाम की तिथि को लेकर बिहार बोर्ड के आधिकारिक बयान का इंतजार है। 28 मार्च को परिणाम की अफवाह से विद्यार्थी रहे परेशान वहीं शुक्रवार देर शाम से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ‘28 मार्च को दोपहर 1:30 बजे मैट्रिक का परिणाम जारी होगा’ संबंधी सूचना तेजी से वायरल हो रही थी। बोर्ड ने इस खबर का खंडन किया। बोर्ड ने इसे फर्जी बताते हुए परीक्षार्थियों से अपील की है कि वे केवल बोर्ड के आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर जारी सूचनाओं पर ही विश्वास करें। बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट bsebexam.com और biharboardonline.bihar.gov.in पर चेक कर सकेंगे। विद्यार्थी अपना रोल नंबर (Roll Number) और रोल कोड (Roll Code) डालकर परिणाम चेक कर सकेंगे। इसके अलावा लाइव हिन्दुस्तान पर भी अपना परिणाम देख सकेंगे। मैट्रिक का रिजल्ट जारी होने के बाद अप्रैल के पहले सप्ताह से राज्य के सरकारी इंटर स्कूलों में 11वीं कक्षा में दाखिला की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की छात्रों के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रणाली ओएफएसएस के माध्यम से इंटर नामांकन के ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। Bihar Board 10th Result 2026 Direct Link जैसे ही परिणाम घोषित होंगे, छात्र निम्नलिखित वेबसाइटों पर जाकर अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकेंगे: 1. biharboardonline.bihar.gov.in 2. results.biharboardonline.com 3. secondary.biharboardonline.com कैसे चेक कर सकेंगे बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट स्टेप 1 - सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाएं। स्टेप 2 - होमपेज पर "Bihar Board Matric Result 2026" लिंक पर क्लिक करें। स्टेप 3 - अपना रोल कोड (Roll Code) और रोल नंबर (Roll Number) दर्ज करें। स्टेप 4 - 'Submit' पर क्लिक करते ही आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर आ जाएगी। स्टेप 5 - भविष्य के लिए मार्कशीट को डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट लेना न भूलें। इसके अलावा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट पर भी https://www.livehindustan.com/career/results/bihar-board-result भी परिणाम चेक सकेंगे।कैसे चेक कर सकेंगे बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट

29 Mar 2026, 06:03:45 AM IST BSEB 10th Result 2026 Live: सिमुलतला जमुई से बिहार बोर्ड मैट्रिक टॉपर संभव BSEB 10th Result 2026 Live: बिहार बोर्ड ने 10वीं रिजल्ट से पहले जिन संभावित टॉपरों को बोर्ड कार्यालय बुलाकर इंटरव्यू लिया उनमें सिमुलतला जमुई, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण समेत अन्य जिलों के टॉपर शामिल हुए। इससे संकेत मिल रहे हैं इस बार सिमुलतला जमुई के विद्यार्थी मेरिट में शामिल होंगे।

29 Mar 2026, 06:02:04 AM IST BSEB 10th Result 2026 Live: शनिवार को भी हुआ बिहार बोर्ड मैट्रिक टॉपरों को वेरिफिकेशन BSEB 10th Result 2026 Live: शनिवार को सिन्हा लाइब्रेरी रोड स्थित बिहार बोर्ड कार्यालय में 10वीं के संभावित टॉपर्स का इंटरव्यू व वेरिफिकेशन किया गया। सत्यापन के साथ ही 30 मार्च को परिणाम घोषित होने की संभावना है। यदि इस दिन परिणाम जारी नहीं हुआ तो 31 को घोषित होगा।

29 Mar 2026, 05:58:32 AM IST BSEB 10th Result 2026 Live: 28 मार्च को मैट्रिक रिजल्ट की अफवाह के परेशान रहे छात्र BSEB 10th Result 2026 Live: शुक्रवार दोपहर विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 28 मार्च को दोपहर 1:30 बजे मैट्रिक का परिणाम जारी होगा संबंधी सूचना तेजी से वायरल हो रही थी। इस खबर का बोर्ड ने खंडन किया है। बोर्ड ने इसे फर्जी बताते हुए परीक्षार्थियों से अपील की है कि वे केवल बोर्ड के आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर जारी सूचनाओं पर ही विश्वास करें। रिजल्ट जारी होने की झूठी खबर पर काफी विद्यार्थी ने यकीन कर लिया और इंटरनेट पर परिणाम खंगालते रहे। लेकिन मायूसी हाथ लगी।

29 Mar 2026, 05:51:36 AM IST Bihar Board 10th Result 2026 Live : बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट पर अपने ट्विटर हैंडर पर देगा अपडेट Bihar Board 10th Result 2026 Live: बिहार बोर्ड रिजल्ट देने की पूर्व जानकारी अपने एक्स हैंडल @officialbseb पर देता है। अभी तक इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। 15 लाख स्टूडेंट्स बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट तिथि व समय का इंतजार है।

29 Mar 2026, 05:51:36 AM IST Bihar Board 10th Result 2026 Live: शनिवार को टॉपर्स वेरिफिकेशन संपन्न, अब रिजल्ट की तैयारी Bihar Board 10th Result 2026 Live: बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां संभावित टॉपर्स के इंटरव्यू की प्रक्रिया शनिवार को पूरी हो चुकी है। एक्सपर्ट टीम ने छात्रों के सब्जेक्ट वाइज इंटरव्यू लिए, उनकी हैंडराइटिंग का मिलान किया और अलग-अलग सवाल पूछकर उनकी कॉपी से जवाबों की पुष्टि की।

29 Mar 2026, 05:51:36 AM IST Bihar Board 10th Result 2026 Live : बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट कहां और कैसे चेक करें Bihar Board 10th Result 2026 Live : बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट कहां और कैसे चेक करें स्टेप-1- biharboardonline.bihar.gov.in पर जाएं। स्टेप-2 - होमपेज पर दिख रहे रिजल्ट लिंक Annual Secondary Examination Result 2026 पर क्लिक करें। स्टेप-3 - रोल नंबर और रोल कोड डालें। कैप्चा कोड डालकर सब्मिट के बटन पर क्लिक करें। स्टेप-4 - स्क्रीन पर आपका रिजल्ट व मार्कशीट आ जाएंगे। इसका प्रिंट आउट ले लें। जब तक स्कूल से मार्कशीट की हार्डकॉपी नहीं मिलती, तब तक यही प्रिंट आउट काम आएगा।