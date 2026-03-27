Bihar Board 10th Result 2026 Live: जारी होने वाला है BSEB बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट, आई लेटेस्ट अपडेट

Bihar Board 10th Result 2026

Fri, 27 Mar 2026 06:25 AM IST

Bihar Board 10th Result Live Updates 2026: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 ( BSEB 10th Result 2026 ) घोषित करने की पूरी तैयारी कर ली है। बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट bsebexam.com और biharboardonline.bihar.gov.in पर कुछेक दिनों में जारी होगा। विद्यार्थी अपना रोल नंबर (Roll Number) और रोल कोड (Roll Code) डालकर परिणाम चेक कर सकेंगे। इसके अलावा लाइव हिन्दुस्तान पर भी अपना परिणाम देख सकेंगे। लेटेस्ट अपडेट यह है कि बिहार बोर्ड ने मैट्रिक के संभावित टॉपरों के इंटरव्यू ले लिए हैं। मेरिट में आने वाले विद्यार्थियों से पूछा गया कि 10वीं में कौन-कौन सी किताबें हैं? हिन्दी और अंग्रेजी विषय में कौन-सी किताबें हैं? इसके भीतर क्या-क्या चैप्टर है? मुजफ्फरपुर जिले के मुशहरी, औराई समेत अन्य स्कूलों से बच्चे बुलाए गए थे। गुरुवार को जिले के चार छात्र-छात्राओं का बोर्ड की टीम ने इंटरव्यू लिया। इसमें मुशहरी के एक ही स्कूल के दो बच्चे शामिल थे। इसमें एक छात्र और एक छात्रा है। इसी हफ्ते मैट्रिक का रिजल्ट आने की संभावना है। Bihar Board 10th Result 2026 Direct Link इंटरव्यू लगभग आधे घंटे तक चला इंटरव्यू में शामिल छात्र-छात्राओं ने बताया कि मौखिक सवाल पूछे गये। कुछ सवालों के जवाब लिखवाये भी गये। हैंडराइटिंग मिलान भी परीक्षार्थियों का किया गया। इंटरव्यू में शामिल बच्चों ने बताया कि मैट्रिक परीक्षा में जो सवाल पूछे गये थे, उससे अलग भी सवाल पूछे गये। इसमें कई अलग-अलग पाठ के बारे में पूछा गया। एक बच्चे का इंटरव्यू लगभग आधे घंटे तक चला। हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान समेत सभी विषय से सवाल पूछे गये। गणित में क्षेत्रफल के बारे में पूछा गया। संस्कृत में अनुच्छेद लिखवाया गया। साइंस में विद्युत मोटर के बारे में पूछा गया। सोशल साइंस में धर्म निरपेक्षता पर सवाल पूछे गये। बच्चों ने कहा कि कुछ पाठ के लेखक से संबंधित सवाल भी पूछे गये। अलग-अलग विषयों के एक्सपर्ट ने सवाल पूछे। तीन से चार सवालों के लिखित जवाब लिये गये। कैसे चेक कर सकेंगे बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट चेक करने के आसान स्टेप्स सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाएं। होमपेज पर "Bihar Board Matric Result 2026" लिंक पर क्लिक करें। अपना रोल कोड (Roll Code) और रोल नंबर (Roll Number) दर्ज करें। 'Submit' पर क्लिक करते ही आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर आ जाएगी। भविष्य के लिए मार्कशीट को डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट लेना न भूलें। इसके अलावा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट पर भी https://www.livehindustan.com/career/results/bihar-board-result भी परिणाम चेक सकेंगे।

27 Mar 2026, 06:25:36 AM IST Bihar Board Matric Result 2026 Live : मार्च में ही मैट्रिक परिणाम जारी कर इस साल भी बिहार बोर्ड बनाएगा रिकॉर्ड BSEB Bihar Board Matric Result 2026 Live : बिहार बोर्ड पिछले 8 सालों से इंटरमीडिएट और मैट्रिक रिजल्ट सबसे पहले जारी करने वाला बोर्ड बना हुआ है। बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट 23 मार्च को जारी कर चुका है। मार्च अंतिम सप्ताह में मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया जा रहा है। मार्च में इंटर व मैट्रिक दोनों का परिणाम जारी कर फिर से कीर्तिमान रच रहा है।

27 Mar 2026, 06:15:33 AM IST Bihar Board 10th Result 2026:बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा में पासिंग मार्क्स नियम Bihar Board 10th Result 2026: बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा में पास होने के लिए छात्रों को न्यूनतम 33 फीसदी अंक प्राप्त करने होंगे। इससे कम अंक पाने वालों को फेल माना जाता है इसके बाद उन्हें कम्पार्टमेंट परीक्षा में बैठने का अवसर मिलेगा। अगर इस दोबारा दी गई परीक्षा में उन्‍हें सफलता मिलती है तो उसे पास घोषित किया जाता है।

27 Mar 2026, 06:07:00 AM IST BSEB 10th Result 2026 live : बिहार बोहर्ड 10th रिजल्ट चेक करने के लिए बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट्स Bihar Board 10th Result 2026 live : बहुत सी वेबसाइट्स का पता बिल्कुल बिहार बोर्ड की वेबसाइट के जैसा है लेकिन वह बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट नहीं हैं जैसे onlinebseb.in , bsebresult.in , bsebinteredu.in एवं अन्य। बहुत सी फर्जी वेबसाइट रिजल्ट को लेकर तमाम तरह के दावे करेंगी। लेकिन आप बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट के लिए सिर्फ निम्न बीएसईबी आधिकारिक वेबसाइट्स पर ही यकीन करें। - bsebexam.com - biharboardonline.bihar.gov.in - secondary.biharboardonline.com - results.biharboardonline.com - matricbiharboard.com

27 Mar 2026, 06:07:00 AM IST BSEB 10th Result 2026 Live: रोल नंबर और रोल कोड से चेक कर सकेंगे बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट BSEB 10th Result 2026 Live: रोल नंबर और रोल कोड से चेक कर सकेंगे बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट 1- ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं – biharboardonline.bihar.gov.in या matricbiharboard.com 2- रिजल्ट विंडो स्क्रीन पर नजर आएगी। रोल नंबर और रोल कोड डालें। 4- सबमिट बटन पर क्लिक करें। 5- रिजल्ट स्क्रीन पर डिसप्ले हो जाएगा, इसे डाउनलोड कर लें और प्रिंट निकाल लें।

27 Mar 2026, 06:07:00 AM IST Bihar Board 10th Result 2026 Live: कैसे चेक कर सकेंगे बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट Bihar Board 10th Result 2026 Live: कैसे चेक कर सकेंगे बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट चेक करने के आसान स्टेप्स सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाएं। होमपेज पर "Bihar Board Matric Result 2026" लिंक पर क्लिक करें। अपना रोल कोड (Roll Code) और रोल नंबर (Roll Number) दर्ज करें। 'Submit' पर क्लिक करते ही आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर आ जाएगी। भविष्य के लिए मार्कशीट को डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट लेना न भूलें।