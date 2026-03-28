बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट आज नहीं आ रहे, जानें कब तक आने की उम्मीद
बिहार बोर्ड 10वीं के नतीजे अगले हफ्ते कभी भी जारी होने की उम्मीद है। छात्र बीएसईबी वेबसाइट्स पर अपना मैट्रिक रिजल्ट चेक कर सकते हैं। टॉपर वेरिफिकेशन और अन्य जानकारी के बारे में यहां पढ़ें।
बिहार बोर्ड की 10वीं (मैट्रिक) परीक्षा देने वाले लाखों छात्र और उनके परिवार वाले इन दिनों बेसब्री से नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। बच्चों की धड़कनें तेज हैं और हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल है कि आखिर 'बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट कब आएगा?' ताजा मिली जानकारी और सूत्रों की मानें तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) मार्च अगले हफ्ते में कभी मैट्रिक के नतीजे घोषित करने की पूरी तैयारी है। हालांकि, बोर्ड की तरफ से अभी तक आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन पिछले कुछ सालों के ट्रेंड को देखें तो नतीजे 31 मार्च या उससे पहले ही आ जाते हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि मार्च के आखिरी हफ्ते में किसी भी वक्त खुशखबरी मिल सकती है।
15 लाख से ज्यादा छात्रों को है रिजल्ट का इंतजार
इस साल बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षाएं 17 फरवरी से लेकर 25 फरवरी 2026 के बीच पूरे राज्य में आयोजित की गई थीं। आंकड़ों पर नजर डालें तो इस बार कुल 15,12,687 छात्रों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया है। इतनी बड़ी तादाद में बच्चों का इम्तिहान लेना और फिर इतने कम वक्त में कॉपियां जांचना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन बिहार बोर्ड ने पिछले कुछ सालों में अपनी कार्यप्रणाली में जो शानदार सुधार किए हैं, उसकी वजह से यह पूरे देश में सबसे तेज रिजल्ट देने वाला बोर्ड बन चुका है।
टॉपर्स का वेरिफिकेशन आखिरी दौर में
रिजल्ट जारी करने से पहले का जो सबसे अहम पड़ाव होता है, वह लगभग पूरा हो चुका है। बोर्ड ने आंसर शीट्स (कॉपियों) के मूल्यांकन का काम मुकम्मल कर लिया है। अब सबसे दिलचस्प और जरूरी प्रक्रिया यानी 'टॉपर वेरिफिकेशन' चल रही है। बिहार बोर्ड पारदर्शिता को लेकर बहुत सख्त है, इसलिए जिन भी बच्चों के सबसे ज्यादा नंबर आते हैं, उन्हें सीधा पटना हेडक्वार्टर बुलाया जाता है।
इस प्रक्रिया के तहत सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स इन टॉपर्स का ओरल असेसमेंट यानी मौखिक इंटरव्यू लेते हैं। उनसे सवाल पूछे जाते हैं और उनकी हैंडराइटिंग का मिलान उनकी आंसर शीट से किया जाता है। जब बोर्ड पूरी तरह संतुष्ट हो जाता है कि सब कुछ एकदम सही है और मेरिट लिस्ट में कोई खामी नहीं है, तभी नतीजों का फाइनल बटन दबाया जाता है।
कहां और कैसे चेक करें अपना मैट्रिक रिजल्ट?
जैसे ही नतीजों का आधिकारिक तौर पर ऐलान होगा, छात्र अपना प्रोविजनल मार्कशीट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाकर चेक कर सकेंगे। आपको इन आधिकारिक वेबसाइट्स पर नजर बनाए रखनी चाहिए:
biharboardonline.bihar.gov.in
biharboardonline.com
results.biharboardonline.com
रिजल्ट चेक और डाउनलोड करने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका
1. सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर results.biharboardonline.com वेबसाइट खोलें।
2. होमपेज पर आपको "BSEB Matric Result 2026" का लिंक नजर आएगा, उस पर क्लिक करें।
3. अब एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना 'रोल कोड' (Roll Code) और 'रोल नंबर' (Roll Number) डालना होगा।
4. सारी डिटेल्स सही-सही भरने के बाद 'Submit' बटन पर क्लिक करें।
5. आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा। इसे डाउनलोड कर लें और भविष्य के लिए इसका एक प्रिंटआउट जरूर निकालकर रख लें।
ऑनलाइन मार्कशीट में क्या-क्या जानकारी होगी?
इंटरनेट से जो मार्कशीट आप डाउनलोड करेंगे, वह फिलहाल प्रोविजनल होगी। इसमें छात्र का नाम, रोल नंबर, हर विषय में मिले अंक, कुल अंक, इंटरनल या प्रैक्टिकल मार्क्स, डिवीजन (फर्स्ट, सेकंड या थर्ड), प्रतिशत और पास या फेल का स्टेटस लिखा होगा। आपकी ओरिजिनल मार्कशीट कुछ दिनों बाद आपके स्कूल के जरिए बांटी जाएगी।
पिछले सालों का रिकॉर्ड क्या कहता है?
अगर हम पिछले साल यानी 2025 की बात करें, तो नतीजे 29 मार्च को दोपहर 12:15 बजे जारी किए गए थे और बोर्ड का ओवरऑल पासिंग परसेंटेज 82.91% रहा था। उससे पहले के लगातार तीन सालों तक रिजल्ट 31 मार्च को ही आया था। आमतौर पर बोर्ड नतीजे घोषित करने से कुछ घंटे पहले अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल (जैसे एक्स या फेसबुक) पर समय और तारीख की घोषणा करता है। इसके बाद रिजल्ट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पटना स्थित हेडक्वार्टर से जारी किया जाता है, जहां पास प्रतिशत और टॉपर्स की लिस्ट भी दुनिया के सामने रखी जाती है।
वेबसाइट्स पर ट्रैफिक की संभावना
अंत में छात्रों और अभिभावकों के लिए एक जरूरी सलाह। रिजल्ट वाले दिन वेबसाइट पर अचानक लाखों बच्चों के आने से सर्वर थोड़ा धीमा हो सकता है या वेबसाइट क्रैश हो सकती है, इसलिए धैर्य बनाए रखें। पैनिक करने की बजाय थोड़ी-थोड़ी देर में पेज रिफ्रेश करते रहें। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपना एडमिट कार्ड संभाल कर अपने पास रखें ताकि रोल नंबर ढूंढने में ऐन मौके पर कोई परेशानी न हो।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव