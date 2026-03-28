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Bihar Board 10th Result 2026: 'बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 आज दोपहर 1:30 बजे आएगा' वाला दावा निकला फर्जी

Mar 28, 2026 04:39 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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BSEB Bihar Board 10th Result 2026: सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही थी कि बिहार बोर्ड आज, 28 मार्च 2026 को दोपहर 1:30 बजे रिजल्ट घोषित करने जा रहा है। बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर चल रहा यह दावा पूरी तरह से फर्जी है।

Bihar Board 10th Result 2026: 'बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 आज दोपहर 1:30 बजे आएगा' वाला दावा निकला फर्जी

Bihar Board 10th Result 2026: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) के मैट्रिक (10वीं) के करीब 15 लाख परीक्षार्थी इन दिनों बेसब्री से अपने नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही थी कि बिहार बोर्ड आज, 28 मार्च 2026 को दोपहर 1:30 बजे रिजल्ट घोषित करने जा रहा है। इस खबर ने छात्रों और अभिभावकों के बीच खलबली मचा दी, लेकिन अब बोर्ड ने खुद सामने आकर इस पर बड़ी सफाई दी है।

बिहार बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर चल रहा यह दावा पूरी तरह से फर्जी है। बोर्ड ने कहा है कि आज रिजल्ट जारी करने की उनकी कोई योजना नहीं थी और जो 'नोटिस' इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, वह शरारती तत्वों द्वारा फैलाया गया भ्रम है।

वायरल दावे का सच क्या है?

आज सुबह से ही व्हाट्सएप और फेसबुक पर एक पोस्टर घूम रहा था, जिसमें दावा किया गया था कि बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर दोपहर 1:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैट्रिक के नतीजे जारी करेंगे। छात्र लगातार आधिकारिक वेबसाइट चेक करने लगे, जिससे सर्वर पर भी दबाव बढ़ गया।

BSEB ने छात्रों को सलाह दी है कि वे ऐसे किसी भी असत्यापित स्क्रीनशॉट या मैसेज पर भरोसा न करें। बोर्ड जब भी रिजल्ट जारी करता है, उसकी आधिकारिक सूचना अपने ट्विटर (X) हैंडल और आधिकारिक वेबसाइट पर कम से कम कुछ घंटे पहले जरूर देता है।

तो कब आएगा बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट?

भले ही आज रिजल्ट नहीं आ रहा है, लेकिन छात्रों को ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। सूत्रों और पिछले रुझानों के अनुसार, बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट 30 या 31 मार्च 2026 को घोषित होने की संभावना है। बोर्ड वर्तमान में टॉपर्स के 'फिजिकल वेरिफिकेशन' और अंतिम डेटा प्रोसेसिंग के काम को पूरा करने में जुटा है।

बिहार बोर्ड ने 23 मार्च को ही 12वीं (इंटर) का रिजल्ट जारी कर दिया था, जिसमें 85.19% छात्र सफल रहे थे। अब सबकी निगाहें 10वीं के नतीजों पर टिकी हैं।

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इन वेबसाइट्स पर रखें नजर

रिजल्ट घोषित होने के बाद छात्र इन आधिकारिक पोर्टल्स पर अपना स्कोरकार्ड देख सकेंगे:

biharboardonline.bihar.gov.in

results.biharboardonline.com

इसके अलावा, छात्र DigiLocker और SMS के जरिए भी अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। इसके अलावा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट पर भी https://www.livehindustan.com/career/results/bihar-board-result भी परिणाम चेक सकेंगे।

सावधान रहें: धोखाधड़ी से बचें

रिजल्ट के समय केवल फर्जी खबरें ही नहीं, बल्कि 'नंबर बढ़वाने' के नाम पर फर्जी कॉल का खतरा भी बढ़ जाता है। बोर्ड ने पहले ही छात्रों को चेतावनी दी है कि कोई भी व्यक्ति पैसे लेकर अंक नहीं बढ़वा सकता। ऐसी किसी भी कॉल आने पर तुरंत साइबर सेल या स्कूल प्रशासन को सूचित करें।

अपनी मेहनत पर भरोसा रखें और केवल आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें। आपका रोल नंबर और रोल कोड तैयार रखें, ताकि लिंक एक्टिव होते ही आप बिना किसी देरी के अपना परिणाम देख सकें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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