BSEB Bihar Board 10th Result : बिहार बोर्ड मैट्रिक की 1048 कॉपियां भेजी वापस, रिजल्ट इसी माह संभव

Mar 13, 2026 02:48 pm ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

बिहार बोर्ड मैट्रिक की 1048 कॉपियां मुजफ्फरपुर जिले के मूल्यांकन केन्द्रों से बिहार विद्यालय परीक्षा समति (बीएसईबी) को वापस की गई हैं। इनमें कई कॉपियां बिना जांचें तो कई बिना डाटा इंट्री के ही वापस की गई हैं।

बिहार बोर्ड मैट्रिक की 1048 कॉपियां मुजफ्फरपुर जिले के मूल्यांकन केन्द्रों से बिहार विद्यालय परीक्षा समति (बीएसईबी) को वापस की गई हैं। इनमें कई कॉपियां बिना जांचें तो कई बिना डाटा इंट्री के ही वापस की गई हैं। बारकोड नहीं रहने के कारण इन कॉपियों को बोर्ड को वापस किया गया है। गुरुवार देर शाम जिले में मैट्रिक कॉपी की जांच पूरी कर ली गई। जिले में छह मूल्यांकन केन्द्रों पर चार लाख कॉपियां जांची गईं। मैट्रिक कॉपी जांच को लेकर 13 फरवरी तक बोर्ड की ओर से तिथि निर्धारित है। 600 तक एक केन्द्र पर बिना बारकोड के कॉपियां मिली हैं। ऐसे में इन कॉपियों को बोर्ड को वापस कर दिया गया है। विद्या बिहार स्कूल केन्द्र पर 631 कॉपियां बिना डाटा इंट्री के ही वापस की गई हैं।

अधिकारियों का कहना कि कोडिंग के दौरान एक पूरा बंडल ही मिस कर दिया गया और उसे अन्य बंडल के साथ भेजा गया था। बंडल खुलने के बाद ये कॉपियां सामने आईं। उर्दू, संस्कृत की ये कॉपियां थी। इसी तरह प्रभात तारा स्कूल केन्द्र से 92 कॉपियां वापस की गई हैं। यह सोशल साइंस की कॉपियां थीं। राधा देवी मूल्यांकन केन्द्र पर 61 कॉपियां डाटा इंट्री के लिए वापस की गई हैं। बीबी कॉलेजिएट से 118 कॉपियां वापस की गई है। अन्य केन्द्रों पर भी इसी तरह की स्थिति रही।

बिहार बोर्ड 12वीं की कॉपियां हुईं चेक, अब टॉपरों का होगा इंटरव्यू

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से इंटर की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य बुधवार को समाप्त हो गया। परिणाम 20 से 25 मार्च के बीच कभी भी जारी किया जा सकता है। इंटर उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य 27 फरवरी से शुरू हुआ था। अब बोर्ड टॉपरों को इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। इसके बाद अंतिम रूप से परिणाम जारी कर दिया जाएगा।

बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं दोनों कक्षाओं की आंसर-की जारी हो चुकी है। 10वीं 12वीं में पेपरों में पूछे गए ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों की आंसर-की जारी की जा चुकी है। प्राप्त आपत्तियों के आधार पर फाइनल आंसर-की बनेगी और उसी के आधार पर रिजल्ट जारी होगा।

पिछले साल का बिहार बोर्ड रिजल्ट कैसा रहा था

पिछले साल के परिणाम की बात करें तो बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा 2025 के नतीजे 29 मार्च 2025 को घोषित किए गए, जहां कुल मिलाकर 82.11 % छात्रों को सफलता मिली। तीन स्टूडेंट्स साक्षी कुमारी, अंशु कुमारी, रंजन वर्मा ने 489 अंक प्राप्त कर टॉप किया है। लड़कियों का पास पर्सेंटेज 80.67 प्रतिशत और लड़कों का पास पर्सेंटेज 83.67 रहा था।

कैसे चेक कर सकेंगे बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट ( Bihar Board Matric Inter Result 2026 )

स्टेप 1- सबसे पहले biharboardonline.bihar.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2- मैट्रिक परीक्षार्थी मैट्रिक रिजल्ट 2026 लिंक और इंटर वाले इंटरमीडिएट रिजल्ट 2026 पर क्लिक करें।

स्टेप 3- अपना रोल कोड व रोल नंबर डालें। सब्मिट करने पर आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आएगा।

स्टेप 4- इस डाउनलोड कर प्रिंट आउट ले लें।

