Bihar Board 10th Answer Key 2026 OUT: बिहार बोर्ड 10वीं आंसर-की biharboardonline.com पर जारी, Direct Link
BSEB Bihar Board 10th Answer Key 2026 Download : बिहार बोर्ड ने 10वीं परीक्षा 2026 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों की आंसर की जारी कर दी है। आंसर-की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.com पर उपलब्ध करा दी गई है।
BSEB Bihar Board 10th Answer Key 2026 Download : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक वार्षिक (सैद्धांतिक) परीक्षा 2026 में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। सैद्धांतिक विषयों में पूछे गए 50 प्रतिशत वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उत्तर कुंजी आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.com पर उपलब्ध करा दी गई है। आंसर-की विषय-विशेषज्ञों की टीम की ओर से तैयार कराई गई है। यदि किसी परीक्षार्थी या व्यक्ति को इन उत्तरों पर कोई आपत्ति है, तो वे निर्धारित पोर्टल के माध्यम से अपनी चुनौती दर्ज करा सकते हैं। इस प्रक्रिया के लिए 13 मार्च 2026 की शाम 5 बजे तक का समय तय किया गया है। समिति ने यह भी सूचित किया है कि समय सीमा समाप्त होने के बाद प्राप्त किसी भी शिकायत पर विचार नहीं किया जाएगा। प्राप्त आपत्तियों की विषय-विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा के बाद आवश्यक होने पर संशोधित उत्तर कुंजी जारी की जाएगी। objmatric.biharboardonline.com पर जाकर भी आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है।
बिहार बोर्ड मैट्रिक उत्तर पुस्तिकाओं की चेकिंग का काम जारी
बिहार के तमाम जिलों के मूल्यांकन केंद्रों पर शनिवार को मैट्रिक और इंटर परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं की जांच जारी रही। इंटर की कॉपियों को जांचने का काम 10 मार्च तक पूरा करना है। वहीं 13 मार्च तक मैट्रिक का मूल्यांकन होगा।
भागलपुर में मैट्रिक का मूल्यांकन केंद्र एसएस बालिका इंटर नाथनगर, एसएम बालिका इंटर स्कूल मिरजानहाट, मोक्षदा इंटर स्कूल, जिला स्कूल, मारवाड़ी पाठशाला और सीएमएस हाई स्कूल हैं। वहीं इंटर परीक्षा की कॉपियों की जांच भागलपुर में नवस्थापित जिला स्कूल, झुनझुनवाला बालिका उच्च विद्यालय, राजकीय बालिका उच्च विद्यालय, क्राइस्ट चर्च गर्ल्स हाई स्कूल, टीएनबी कॉलेजिएट इंटर स्कूल और मिरजानहाट हाई स्कूल में चल रही है। परीक्षकों ने बताया कि मूल्यांकन केंद्र पर सिर्फ सब्जेक्टिव प्रश्नों की जांच हो रही है। जबकि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का मूल्यांकन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना मुख्यालय की ओर से ओएमआर शीट पर चल रहा है।
कब तक आएगा बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट ( BSEB Bihar Board 10th 12th Result 2026 )
बिहार बोर्ड (BSEB) हर साल की तरह इस साल भी सबसे पहले मैट्रिक (bihar board 10th result 2026) और इंटर रिजल्ट (bihar board 12th result 2026) जारी करने की तैयारी कर रहा है। मार्च माह के अंत में मैट्रिक व इंटर दोनों का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। छात्र बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 और बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 www.livehindustan.com और बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in, biharboardonline.com , onlinebseb.in पर देख सकेंगे। बिहार बोर्ड इंटर की परीक्षा के लिए 1317846 विद्यार्थी और मैट्रिक परीक्षा के लिए 1512963 विद्यार्थी पंजीकृत हैं।
