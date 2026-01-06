Bihar Board 10th Admit Card 2026 : बिहार बोर्ड 10वीं एडमिट कार्ड जारी, डाउनलोड, Direct Link

संक्षेप: Bihar Board 10th Admit Card 2026: बिहार बोर्ड ने 10वीं कक्षा की प्रैक्टिकल व थ्योरी दोनों परीक्षाओं के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। स्टूडेंट्स को ये एडमिट कार्ड अपने स्कूल से मिलेंगे। exam.biharboardonline.org पर जाकर स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड डाउनलोड करने होंगे।

Jan 06, 2026 02:08 pm IST

Bihar Board 10th Admit Card 2026: बिहार बोर्ड ने 10वीं कक्षा की प्रैक्टिकल व थ्योरी दोनों परीक्षाओं के एडमिट कार्ड (BSEB 10th Admit Card 2026) जारी कर दिए हैं। स्टूडेंट्स को ये एडमिट कार्ड अपने स्कूल से मिलेंगे। स्कूलों के प्रिंसिपलों को अपनी लॉग इन डिटेल्स की मदद से exam.biharboardonline.org पर जाकर स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड डाउनलोड करने होंगे। इसके बाद अपने हस्ताक्षर व मुहर लगाकर स्टूडेंट्स को वितरित करने होंगे। बिहार बोर्ड 10वीं इन्टरनल एसेसमेन्ट प्रायोगिक परीक्षा 20 जनवरी 2026 से 22 जनवरी 2026 तक होगी। वहीं थ्योरी परीक्षा 17 फरवरी 2026 से 25 फरवरी 2026 तक होगी। विद्यालय प्रधान अपने यूजर आईडी एवं पासवर्ड से लॉगिन कर प्रवेश पत्र डाउनलोड करेंगे और अपने हस्ताक्षर व मुहर के साथ परीक्षार्थियों को वितरित करेंगे।

यह प्रवेश पत्र केवल उन्हीं छात्र-छात्राओं के लिए मान्य होगा जो सेंट अप परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। सेंट अप एग्जाम में अनुपस्थित छात्रों का एडमिट कार्ड मान्य नहीं होगा। परीक्षार्थी अपने विद्यालय प्रधान से संपर्क कर हस्ताक्षरित एवं मुहरयुक्त प्रवेश पत्र प्राप्त कर लेंगे।

दिव्यांगजन परीक्षार्थियों के लिए सुविधा: - स्वयं लिखने में असमर्थ परीक्षार्थियों को श्रुतिलेखक (Writer) की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

- ऐसे परीक्षार्थियों को परीक्षा में प्रति घंटा 20 मिनट का क्षतिपूरक समय (Compensatory time) दिया जाएगा।

बिहार बोर्ड 2026 की मैट्रिक (10वीं) एवं इंटरमीडिएट (12वीं) की वार्षिक परीक्षा में इस बार राज्यभर से क्रमश: 15,12,963 और 13,17,846 विद्यार्थी शामिल होंगे।

बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा डेटशीट 2026 ( Bihar Board Matric Datesheet 2026) 17 फरवरी पहली शिफ्ट- मातृभाषा (101 हिंदी, 102 बांग्ला, 103 उर्दू, 104 मैथिली)

दूसरी शिफ्ट- मातृभाषा (201 हिंदी, 202 बांग्ला, 203 उर्दू, 204 मैथिली)

18 फरवरी पहली शिफ्ट- 110 गणित

दूसरी शिफ्ट-210 गणित

19 फरवरी पहली शिफ्ट- द्वितीय भारतीय भाषा

(हिन्दी भाषियों के लिए 105-संस्कृत, 107-अरबी, 108-फारसी एवं 109-भोजपुरी में से कोई एक भाषा तथा अहिन्दी भाषियों के लिए राष्ट्रभाषा 106-हिन्दी)

दूसरी शिफ्ट-द्वितीय भारतीय भाषा

(हिन्दी भाषियों के लिए 205-संस्कृत, 207-अरबी, 208-फारसी एवं 209-भोजपुरी में से कोई एक भाषा तथा अहिन्दी भाषियों के लिए राष्ट्रभाषा 206-हिन्दी)

20 फरवरी पहली शिफ्ट - 111 सामाजिक विज्ञान

दूसरी शिफ्ट - 211 सामाजिक विज्ञान

21 फरवरी पहली शिफ्ट - 112 विज्ञान

दूसरी शिफ्ट - 212 विज्ञान

23 फरवरी पहली शिफ्ट - 113 अंग्रेजी (सामान्य)

दूसरी शिफ्ट - 213 अंग्रेजी (सामान्य)

24 फरवरी पहली शिफ्ट - वैकल्पिक विषय या ऐच्छिक विषय

(114-उच्च गणित, 115-वाणिज्य, 116-अर्थशास्त्र, 121-फारसी, 122-संस्कृत, 123-अरबी एवं 124-मैथिली)- (पूर्वाह्न 09:30 बजे से अपराह्न 12:45 बजे तक)

(117-ललित कला, 118-गृह विज्ञान, 119-नृत्य एवं 120-संगीत)- (पूर्वाह्न 09:30 बजे से अपराह्न 12:45 बजे तक)

सेकेंड शिफ्ट (214-उच्च गणित, 215-वाणिज्य, 216-अर्थशास्त्र, 221-फारसी, 222-संस्कृत, 223-अरबी एवं 224-मैथिली)- (अपराह्न 02:00 बजे से अपराह्न 05:15 बजे तक)

(217-ललित कला, 218-गृह विज्ञान, 219-नृत्य एवं 220-संगीत)- (अपराह्न 02:00 बजे से अपराह्न 04:45 बजे तक)

25 फरवरी - पहली शिफ्ट -व्यावसायिक ऐच्छिक विषय