Bihar Board 10th Result 2026 LIVE: 28 मार्च को आ सकता है मैट्रिक का रिजल्ट? ऐसे करें सबसे पहले चेक

26 Mar 2026, 05:47:33 AM IST
Bihar Board 10th Result 2026 LIVE: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) द्वारा इंटरमीडिएट के परिणाम घोषित किए जाने के बाद अब राज्य के लाखों परीक्षार्थियों की निगाहें मैट्रिक (10वीं) के नतीजों पर टिकी हैं। बोर्ड के विश्वस्त सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार, बिहार बोर्ड ने मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2026 के परिणाम जारी करने की सभी प्रशासनिक तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। संभावना जताई जा रही है कि बोर्ड 28 मार्च 2026 के आसपास मैट्रिक के नतीजे आधिकारिक तौर पर घोषित कर सकता है। बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 से जुड़ी हर जानकारी के लिए बने रहें लाइव हिन्दुस्तान के साथ…
रिकॉर्ड समय में रिजल्ट जारी करने की परंपरा
बिहार बोर्ड पिछले कुछ वर्षों से देश में सबसे पहले परीक्षा परिणाम घोषित करने का रिकॉर्ड बना रहा है। पिछले वर्ष (2025) में मैट्रिक का रिजल्ट 31 मार्च को जारी किया गया था, लेकिन इस बार बोर्ड अपनी कार्यक्षमता में और सुधार करते हुए इसे मार्च के आखिरी हफ्ते में ही निपटाने की तैयारी में है। टॉपर वेरिफिकेशन और मार्क्स फीडिंग का काम अंतिम चरण में है जिसके बाद शिक्षा विभाग की अनुमति मिलते ही रिजल्ट की तारीख और समय का आधिकारिक ऐलान कर दिया जाएगा।
रिजल्ट चेक करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट्स
जैसे ही परिणाम घोषित होंगे, छात्र निम्नलिखित वेबसाइटों पर जाकर अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकेंगे:
1. biharboardonline.bihar.gov.in
2. results.biharboardonline.com
3. secondary.biharboardonline.com
इसके अलावा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट पर भी https://www.livehindustan.com/career/results/bihar-board-result पर भी परिणाम चेक सकेंगे।
इन आसान स्टेप्स से देखें अपना मैट्रिक रिजल्ट
परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक हो सकता है, ऐसे में छात्र नीचे दिए गए चरणों का पालन कर अपना रिजल्ट देख सकते हैं:
स्टेप 1: सबसे पहले बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट `biharboardonline.bihar.gov.in` पर लॉग इन करें।
स्टेप 2: होमपेज पर दिख रहे 'Annual Secondary Examination Result 2026' के लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3: अब आपके सामने एक नया लॉगिन पेज खुलेगा। यहाँ अपना रोल कोड (Roll Code) और रोल नंबर (Roll Number) सावधानीपूर्वक दर्ज करें।
स्टेप 4: कैप्चा कोड भरकर 'Submit' या 'View Result' बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 5: आपकी डिजिटल मार्कशीट स्क्रीन पर दिखाई देगी। इसे डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए इसका प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।
छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सलाह
बिहार बोर्ड के अधिकारियों ने छात्रों को सलाह दी है कि वे रिजल्ट से जुड़ी किसी भी भ्रामक जानकारी या अफवाह पर ध्यान न दें। सही और सटीक जानकारी के लिए केवल बोर्ड के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल और वेबसाइट को ही फॉलो करें। इस वर्ष भी लाखों छात्र अपने भविष्य की दिशा तय करने वाले इस महत्वपूर्ण परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
Bihar Board 10th Result 2026 LIVE: बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 के मार्कशीट में गलती हो तो ऐसे कराएं सुधार
Bihar Board 10th Result 2026 LIVE: बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट 2026 जारी होने के बाद अगर किसी छात्र को अपनी मार्कशीट में नाम, जन्मतिथि, विषय या अंकों से जुड़ी किसी भी तरह की गलती नजर आती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे मामलों में छात्र सीधे अपने संबंधित स्कूल से संपर्क कर सकते हैं। स्कूल प्रशासन की ओर से निर्धारित प्रक्रिया के तहत एक सुधार फॉर्म भरा जाएगा और उसे बोर्ड के पास भेजा जाएगा। इसके बाद जांच के उपरांत त्रुटियों को ठीक करते हुए नई संशोधित मार्कशीट जारी की जाएगी, जिससे छात्रों को आगे की पढ़ाई या एडमिशन में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
26 Mar 2026, 05:43:19 AM IST
Bihar Board 10th Result 2026 LIVE: 10वीं रिजल्ट 2026 में पास होने के लिए 33% अंक अनिवार्य, फेल छात्रों को मिलेगा दूसरा मौका
Bihar Board 10th Result 2026 LIVE: बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए अहम जानकारी सामने आई है कि परीक्षा में पास होने के लिए कम से कम 33 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। इससे कम अंक पाने वाले छात्रों को फेल माना जाएगा, लेकिन ऐसे छात्रों को निराश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति उन्हें कम्पार्टमेंट परीक्षा के जरिए दूसरा मौका देती है। इस परीक्षा में शामिल होकर छात्र अपने अंक सुधार सकते हैं और अगर वे इसमें सफल हो जाते हैं तो उन्हें पास घोषित कर दिया जाता है, जिससे उनका एक साल खराब होने से बच जाता है।