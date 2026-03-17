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Bihar Board 10th-12th Result 2026 LIVE : टॉपर्स का होने लगा वेरिफिकेशन; 10वीं-12वीं के नतीजे जल्द

Bihar Board 10th-12th Result 2026 LIVE : बिहार बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजे जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होने वाले हैं, टॉपर वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है, छात्र अपने रोल नंबर से तुरंत अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

Bihar Board 10th-12th Result 2026 LIVE : टॉपर्स का होने लगा वेरिफिकेशन; 10वीं-12वीं के नतीजे जल्द

Bihar Board 10th-12th Result 2026 LIVE

Himanshu Tiwari| लाइव हिन्दुस्तान | Tue, 17 Mar 2026 06:27 AM IST
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Bihar Board 10th-12th Result 2026 LIVE : लाखों छात्रों की धड़कनें इन दिनों तेज हैं, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) जल्द ही 2026 की 10वीं (मैट्रिक) और 12वीं (इंटरमीडिएट) बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे घोषित करने की तैयारी में है। साल भर की कड़ी मेहनत, रातों की नींद और इम्तिहान के तनाव के बाद, अब वह वक्त आ गया है जब छात्रों को उनकी मेहनत का फल मिलने वाला है। हर साल की तरह इस बार भी बिहार बोर्ड ने नतीजों को लेकर काफी तेजी दिखाई है।

आधिकारिक सूत्रों और ताजा हलचलों की मानें, तो बोर्ड ने पटना मुख्यालय में संभावित टॉपर्स का फिजिकल वेरिफिकेशन यानी 'टॉपर वेरिफिकेशन' शुरू कर दिया है। यह एक ऐसा पुख्ता संकेत है जो बताता है कि रिजल्ट की तैयारियां अब अपने आखिरी मुकाम पर हैं और किसी भी वक्त नतीजों का ऐलान किया जा सकता है।

Bihar Board 10th-12th Result 2026 LIVE : कब हुए थे इम्तिहान और किसका रिजल्ट आएगा पहले?

इस साल बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट (12वीं) की परीक्षाएं 2 फरवरी से 13 फरवरी 2026 के बीच आयोजित की गई थीं। वहीं, मैट्रिक (10वीं) के इम्तिहान 17 फरवरी से 25 फरवरी तक चले थे। बोर्ड की पुरानी रिवायत और मौजूदा योजना के मुताबिक, सबसे पहले 12वीं (इंटर) के नतीजे जारी किए जाएंगे। इसके बाद मैट्रिक का रिजल्ट आएगा। 10वीं कक्षा की आंसर कॉपी को चेक करने का काम 13 मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। ऐसे में यह पूरी उम्मीद है कि मार्च के आखिरी हफ्ते तक मैट्रिक के नतीजे भी सबके सामने होंगे। बोर्ड ने ऑब्जेक्टिव सवालों की आंसर की पहले ही जारी कर दी थी, जिससे छात्रों को अपने स्कोर का एक मोटा मोटा अंदाज़ा लग चुका है।

Bihar Board 10th-12th Result 2026 LIVE : टॉपर वेरिफिकेशन का क्या मतलब है?

अक्सर छात्रों के मन में यह सवाल उठता है कि यह टॉपर वेरिफिकेशन आखिर है क्या? दरअसल, पिछले कुछ सालों में अपनी साख को और मजबूत करने के लिए बिहार बोर्ड ने यह शानदार कदम उठाया है। रिजल्ट जारी करने से ठीक पहले, पूरे राज्य में सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले छात्रों (संभावित टॉपर्स) को पटना स्थित बोर्ड ऑफिस बुलाया जाता है। वहां एक्सपर्ट्स की एक टीम उनका इंटरव्यू लेती है, उनकी हैंडराइटिंग का मिलान करती है और उनसे कुछ सवाल पूछकर यह तस्दीक करती है कि वाकई में मेरिट लिस्ट में आने वाले ये बच्चे पूरी तरह से योग्य हैं। जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी होती है, बोर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रिजल्ट को लाइव कर देता है।

Bihar Board 10th-12th Result 2026 LIVE : कहां और कैसे चेक करें अपना स्कोरकार्ड?

नतीजे आते ही वेबसाइट्स पर भारी ट्रैफिक आ जाता है, इसलिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि रिजल्ट कहां और कैसे चेक करना है। आप अपना रिजल्ट बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट्स के साथ साथ कुछ अन्य भरोसेमंद पोर्टल्स पर भी देख सकेंगे:

रिजल्ट चेक करने के लिए प्रमुख वेबसाइट्स:

  • biharboardonline.bihar.gov.in
  • results.biharboardonline.com
  • secondary.biharboardonline.com
  • लाइव हिन्दुस्तान (Live Hindustan) की आधिकारिक वेबसाइट

Board 10th 12th Result 2026 ) लाइव हिन्दुस्तान (live.hindustan.com) पर चेक कर सकेंगे नतीजे

बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट 2026

बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट रिजल्ट 2026

बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट आर्ट्स रिजल्ट 2026

बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट कॉमर्स रिजल्ट 2026

बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट साइंस रिजल्ट 2026

अपना रिजल्ट डाउनलोड करने का आसान तरीका:

1. वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउजर में ऊपर दी गई किसी भी आधिकारिक वेबसाइट को खोलें।

2. लिंक पर क्लिक करें: होमपेज पर आपको 'Bihar Board Class 12th Scorecard PDF' या 'Bihar Board 10th Result 2026' का लिंक नज़र आएगा। अपनी क्लास के हिसाब से उस लिंक पर क्लिक करें।

3. डिटेल्स भरें: अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। यहां अपना रोल कोड (Roll Code), रोल नंबर (Roll Number) और अगर मांगा जाए तो एप्लीकेशन नंबर या जन्म तिथि (Date of Birth) भरें। कैप्चा कोड डालकर 'Submit' या 'View Result' पर क्लिक करें।

4. स्कोरकार्ड देखें: कुछ ही सेकंड में आपका रिजल्ट और पूरी मार्कशीट आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो जाएगी।

5. प्रिंट आउट लें: अपने भविष्य और आगे के एडमिशन के लिए इस स्कोरकार्ड की PDF फाइल को सेव कर लें और हो सके तो इसका एक प्रिंट आउट भी निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।

कुछ जरूरी बातें जिनका रखें खास खयाल

रिजल्ट के दिन अक्सर घबराहट में छात्र गलतियां कर बैठते हैं। इसलिए अपना एडमिट कार्ड अभी से निकालकर किसी सुरक्षित जगह पर रख लें ताकि रोल नंबर और रोल कोड ढूंढने में ऐन मौके पर कोई परेशानी न हो। कई बार एक साथ लाखों बच्चों के वेबसाइट पर आने से सर्वर डाउन हो जाता है या वेबसाइट क्रैश हो जाती है। ऐसी सूरत में बिल्कुल भी न घबराएं, थोड़ा सब्र रखें और कुछ देर बाद दोबारा कोशिश करें। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान जैसे न्यूज पोर्टल्स पर भी आप अपना रोल नंबर डालकर बड़ी आसानी से नतीजे देख सकते हैं।

17 Mar 2026, 06:27:37 AM IST

Bihar Board 10th-12th Result 2026 LIVE : सभी स्ट्रीम का रिजल्ट साथ में जारी होगा

Bihar Board 10th-12th Result 2026 LIVE : बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का रिजल्ट आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम का एक साथ जारी किया जाएगा। इसके साथ ही बोर्ड की ओर से मेरिट लिस्ट यानी टॉपर्स लिस्ट भी सार्वजनिक की जाएगी।

17 Mar 2026, 06:23:10 AM IST

Bihar Board 10th-12th Result 2026 LIVE : टॉपर्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू

Bihar Board 10th-12th Result 2026 LIVE : बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट जारी होने से पहले अब टॉपर्स के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति हर साल रिजल्ट से पहले संभावित टॉपर्स का सत्यापन कराती है। इस प्रक्रिया के बाद ही बोर्ड आधिकारिक तौर पर रिजल्ट और टॉपर्स लिस्ट जारी करता है।

17 Mar 2026, 06:22:53 AM IST

Bihar Board 10th-12th Result 2026 LIVE : किन वेबसाइट्स पर मिलेगा रिजल्ट

Bihar Board 10th-12th Result 2026 LIVE : छात्र अपना बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट्स पर जाकर देख सकेंगे। इसके लिए प्रमुख वेबसाइट्स हैं: seniorsecondary.biharboardonline.com, results.biharboardonline.com और biharboardonline.bihar.gov.in। इसके अलावा आप लाइव हिन्दुस्तान की वेबसाइट livehindustan.com पर भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

17 Mar 2026, 06:15:24 AM IST

Bihar Board 10th-12th Result 2026 LIVE : संभावित रिजल्ट डेट

Bihar Board 10th-12th Result 2026 LIVE : पिछले सालों के पैटर्न को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट 17 मार्च से 25 मार्च 2026 के बीच जारी कर सकता है। हालांकि यह फिलहाल संभावित तारीख है, बोर्ड जल्द ही आधिकारिक तारीख की घोषणा करेगा।

17 Mar 2026, 06:07:54 AM IST

Bihar Board 10th-12th Result 2026 LIVE : कब हुए थे 12वीं के इम्तिहान

Bihar Board 10th-12th Result 2026 LIVE : बिहार बोर्ड ने 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 2 फरवरी से 13 फरवरी 2026 के बीच आयोजित की थीं। पिछले वर्षों के ट्रेंड के आधार पर पहले इंटर (12वीं) का रिजल्ट जारी किया जाता है और उसके बाद मैट्रिक (10वीं) के नतीजे घोषित होते हैं।

17 Mar 2026, 05:57:27 AM IST

Bihar Board 10th-12th Result 2026 LIVE : रिजल्ट जल्द जारी होने की तैयारी

Bihar Board 10th-12th Result 2026 LIVE : बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) जल्द ही 12वीं कक्षा के नतीजे जारी करने वाला है। बोर्ड अधिकारी रिजल्ट की तारीख की आधिकारिक पुष्टि जल्द करेंगे। आमतौर पर बोर्ड रिजल्ट की घोषणा की जानकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया के जरिए देता है, इसलिए छात्रों को नियमित रूप से अपडेट देखते रहने की सलाह दी गई है।

17 Mar 2026, 05:43:44 AM IST

Bihar Board 10th-12th Result 2026 LIVE : जल्द जारी होने वाले हैं बिहार बोर्ड परीक्षा के नतीजे

Bihar Board 10th-12th Result 2026 LIVE : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) द्वारा 2026 की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे जल्द ही घोषित किए जाने वाले हैं। पटना में संभावित टॉपर्स का वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है, जो इस बात का पुख्ता संकेत है कि रिजल्ट का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। बोर्ड की योजना के मुताबिक, पहले 12वीं (इंटरमीडिएट) के नतीजे आएंगे और उसके बाद मार्च के आखिरी हफ्ते तक 10वीं (मैट्रिक) का परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा। छात्र अपना स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट्स (जैसे biharboardonline.bihar.gov.in) और लाइव हिन्दुस्तान पर अपना रोल नंबर, रोल कोड व अन्य जरूरी डिटेल्स डालकर आसानी से चेक और डाउनलोड कर सकेंगे।

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