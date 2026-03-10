Hindustan Hindi News
Mar 10, 2026 04:27 pm IST
BSEB Bihar Board 10th 12th Result 2026: बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट 21 मार्च से 25 मार्च 2026 के बीच किसी भी दिन घोषित किया जा सकता है। जबकि बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट 27 मार्च से 31 मार्च 2026 के बीच आने की पूरी संभावना है।

BSEB Bihar Board 10th 12th Result : biharboardonline.com पर जारी होगा बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट, यहां मिलेगा लिंक

BSEB Bihar Board 10th 12th Result 2026: बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट 21 मार्च से 25 मार्च 2026 के बीच किसी भी दिन घोषित किया जा सकता है। जबकि बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट 27 मार्च से 31 मार्च 2026 के बीच आने की पूरी संभावना है। यानी मार्च अंत तक बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं दोनों कक्षाओं का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। राज्य के तमाम जिलों में 10वीं व 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं की चेकिंग का काम तेजी के साथ चल रहा है। 12वीं की कॉपियां चेक करने के लिए 10 मार्च की डेडलाइन सेट की गई है। जबकि 10वीं की कॉपियां 13 मार्च तक चेक होनी हैं। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य के बीच दोनों कक्षाओं की आंसर-की जारी हो चुकी है। 10वीं 12वीं में पेपरों में पूछे गए ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों की आंसर-की जारी की जा चुकी है। प्राप्त आपत्तियों के आधार पर फाइनल आंसर-की बनेगी और उसी के आधार पर रिजल्ट जारी होगा।

इंटर की 60 फीसदी से ज्यादा कॉपियों की जांच पूरी हो चुकी है और जल्द ही मूल्यांकन पूरा होने की उम्मीद है। कॉपियां चेक होने के तुरंत बाद बोर्ड का सबसे अहम काम होता है 'टॉपर वेरिफिकेशन'। इस प्रक्रिया में राज्य के संभावित टॉपर्स को बुलाकर उनका इंटरव्यू लिया जाता है ताकि किसी भी तरह की कोई धांधली न हो। अगर यह वेरिफिकेशन तय समय से पहले पूरा हो जाता है, तो इस बात की पूरी गुंजाइश है कि रिजल्ट 25 मार्च से पहले ही अचानक जारी कर दिया जाए।

कैसे चेक कर सकेंगे बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट ( Bihar Board Matric Inter Result 2026 )

स्टेप 1- सबसे पहले biharboardonline.bihar.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2- मैट्रिक परीक्षार्थी मैट्रिक रिजल्ट 2026 लिंक और इंटर वाले इंटरमीडिएट रिजल्ट 2026 पर क्लिक करें।

स्टेप 3- अपना रोल कोड व रोल नंबर डालें। सब्मिट करने पर आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आएगा।

स्टेप 4- इस डाउनलोड कर प्रिंट आउट ले लें।

पिछले साल का बिहार बोर्ड रिजल्ट कैसा रहा था

पिछले साल के परिणाम की बात करें तो बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा 2025 के नतीजे 29 मार्च 2025 को घोषित किए गए, जहां कुल मिलाकर 82.11 % छात्रों को सफलता मिली। तीन स्टूडेंट्स साक्षी कुमारी, अंशु कुमारी, रंजन वर्मा ने 489 अंक प्राप्त कर टॉप किया है। लड़कियों का पास पर्सेंटेज 80.67 प्रतिशत और लड़कों का पास पर्सेंटेज 83.67 रहा था।

पिछले साल के बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट 2025 की बात करें तो कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 86.50% था। स्ट्रीम वाइज रिजल्ट की बात करें तो साइंस का रिजल्ट 89.66 फीसदी, कॉमर्स का रिजल्ट 94.77 फीसदी और आर्ट्स का रिजल्ट 82.75 फीसदी रहा। बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट र्ट्स स्ट्रीम में वैशाली की अंकिता कुमारी और बक्सर के शाकिब साह ने 473 - 473 अंक (94.6 फीसदी) अंक हासिल कर टॉप किया था। प. चंपारण की प्रिया जायसवाल ने 484 अंक (96.8 फीसदी) प्राप्त कर साइंस स्ट्रीम में टॉप किया था। कॉमर्स स्ट्रीम में वैशाली की रौशनी कुमारी ने 475 अंक (95.1) हासिल कर टॉप किया था।

बिहार बोर्ड टॉपर को मिलेगा 2 लाख ईनाम

बिहार बोर्ड इंटर मैट्रिक में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को मिलेगा दो लाख : प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को दो लाख, द्वितीय को 1.5 लाख रुपये और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को एक लाख नकद राशि दी जाएगी। मैट्रिक में चौथे से दसवें स्थान पर रहने वालों को 10 हजार रुपये की जगह 20 हजार दिए जाएंगे। वहीं इंटर में चौथा और पांचवां स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को 15 हजार जगह 30 हजार दिए जाएंगे।

लैपटॉप भी मिलेगा

बोर्ड की ओर से टॉपरों को लैपटॉप, मेडल और प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। लैपटॉप देने का मुख्य उद्देश्य यह है कि बच्चे तकनीकी रूप से भी खुद को सुदृढ़ करें और ऑनलाइन संसाधनों से भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकें।

