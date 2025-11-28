Bihar Board 10th 12th Dummy Admit Card : बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं सेकेंड डमी एडमिट कार्ड जारी, यहां करें चेक

संक्षेप: Bihar Board 10th 12th Dummy Admit Card 2026: बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट 2026 की परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए द्वितीय डमी प्रवेश पत्र (bihar board dummy admit card 2026) जारी कर दिए हैं।

Bihar Board 10th 12th Dummy Admit Card 2026: बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट 2026 की परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए द्वितीय डमी प्रवेश पत्र (bihar board dummy admit card 2026) जारी कर दिए हैं। स्कूल प्रिंसिपल के अलावा छात्र खुद भी इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार बोर्ड ने कहा है कि इंटर के विद्यार्थी intermediate.biharboardonline.com पर जाकर अपने सूचीकरण संख्या, संकाय, स्कूल व कॉलेज कोड एवं जन्मतिथि का इस्तेमाल करते हुए डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उन्हें क्लिक हेयर इंटरमीडिएट डमी एडमिट कार्ड (स्टूडेंट लॉग इन) पर क्लिक करके डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। इसी तरह मैट्रिक के विद्यार्थी exam.biharboardonline.org पर जाकर अपने सूचीकरण संख्या, स्कूल व कॉलेज कोड एवं जन्मतिथि का इस्तेमाल करते हुए डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उन्हें क्लिक हेयर मैट्रिक डमी एडमिट कार्ड (स्टूडेंट लॉग इन) पर क्लिक करके डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। इसके अलावा बीएसईबी इंफोर्मेशन ऐप के जरिए भी डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जा सकते हैं।

स्कूल प्रिंसिपल अपने लॉग इन आईडी के जरिए अपने विद्यालय के बच्चों के एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे और इन्हें स्टूडेंट्स को बिना देरी किए सौंपेगे। सेकेंड डमी एडमिट कार्ड हाथ में आने के बाद विद्यार्थी उसमें दी गई सभी जानकारियों का मिलान करेंगे। यदि कोई त्रुटि होगी तो अपने विद्यालय के प्रधान के माध्यम से निर्धारित अवधि में सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन कराएंगे।

नाम में पूर्ण परिवर्तन नहीं बोर्ड ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी हाल में विद्यार्थी या उनके माता-पिता, अभिभावक के नाम में पूर्ण परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का अभ्यर्थित्व रद्द करते हुए संस्थान के प्रधान के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।