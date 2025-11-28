Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़Bihar Board 10th 12th Dummy Admit Card : BSEB inter matric second dummy admit card out biharboardonline
Bihar Board 10th 12th Dummy Admit Card : बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं सेकेंड डमी एडमिट कार्ड जारी, यहां करें चेक

Bihar Board 10th 12th Dummy Admit Card : बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं सेकेंड डमी एडमिट कार्ड जारी, यहां करें चेक

संक्षेप:

Bihar Board 10th 12th Dummy Admit Card 2026: बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट 2026 की परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए द्वितीय डमी प्रवेश पत्र (bihar board dummy admit card 2026) जारी कर दिए हैं।

Fri, 28 Nov 2025 10:13 AMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Bihar Board 10th 12th Dummy Admit Card 2026: बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट 2026 की परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए द्वितीय डमी प्रवेश पत्र (bihar board dummy admit card 2026) जारी कर दिए हैं। स्कूल प्रिंसिपल के अलावा छात्र खुद भी इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार बोर्ड ने कहा है कि इंटर के विद्यार्थी intermediate.biharboardonline.com पर जाकर अपने सूचीकरण संख्या, संकाय, स्कूल व कॉलेज कोड एवं जन्मतिथि का इस्तेमाल करते हुए डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उन्हें क्लिक हेयर इंटरमीडिएट डमी एडमिट कार्ड (स्टूडेंट लॉग इन) पर क्लिक करके डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। इसी तरह मैट्रिक के विद्यार्थी exam.biharboardonline.org पर जाकर अपने सूचीकरण संख्या, स्कूल व कॉलेज कोड एवं जन्मतिथि का इस्तेमाल करते हुए डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उन्हें क्लिक हेयर मैट्रिक डमी एडमिट कार्ड (स्टूडेंट लॉग इन) पर क्लिक करके डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। इसके अलावा बीएसईबी इंफोर्मेशन ऐप के जरिए भी डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जा सकते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

10th Dummy Admit card Direct Link

12th Dummy Admit card Direct Link

यदि किसी विद्यार्थी के नाम, माता पिता के नाम व जन्मतिथि में सुधार में गलती हो तो स्कूल प्रिंसिपल के द्वारा स्कूल के लेटर हेड पर हस्ताक्षर व मुहर के साथ बोर्ड के ईमेल आईडी bseb@antiersolutions.com पर 4 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से भेजा जाना चाहिए। डमी एडमिट कार्ड में लिंग, जाति, धर्म, फोटो, हस्ताक्षर, विषय, राष्ट्रीयता, आधार संख्या व परीक्षार्थी की कोटि में सुधार स्कूल प्रिंसिपल साक्ष्य के आधार पर बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर खुद कर सकते हैं।

स्कूल प्रिंसिपल अपने लॉग इन आईडी के जरिए अपने विद्यालय के बच्चों के एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे और इन्हें स्टूडेंट्स को बिना देरी किए सौंपेगे। सेकेंड डमी एडमिट कार्ड हाथ में आने के बाद विद्यार्थी उसमें दी गई सभी जानकारियों का मिलान करेंगे। यदि कोई त्रुटि होगी तो अपने विद्यालय के प्रधान के माध्यम से निर्धारित अवधि में सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन कराएंगे।

नाम में पूर्ण परिवर्तन नहीं

बोर्ड ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी हाल में विद्यार्थी या उनके माता-पिता, अभिभावक के नाम में पूर्ण परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का अभ्यर्थित्व रद्द करते हुए संस्थान के प्रधान के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

किसी एक व्यावसायिक ट्रेड में उत्तीर्ण होना अनिवार्य

बोर्ड ने कहा है कि व्यावसायिक शिक्षा अंतर्गत विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकाय के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न व्यावसायिक ट्रेड की पठन पाठन की व्यवस्था के लिए प्रत्येक जिले के कुछ प्लस टू विद्यालयों को चिह्नित किया गया है।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
Bihar Board
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।