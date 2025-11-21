Bihar Board 10th 12th Dummy Admit Card Link : बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं डमी एडमिट कार्ड जारी, डायरेक्ट लिंक

संक्षेप: Bihar Board 10th 12th Dummy Admit Card 2026: बिहार बोर्ड इंटर और मैट्रिक के डमी एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। इंटर के विद्यार्थी intermediate.biharboardonline.com पर जाकर और मैट्रिक स्टूडेंट्स exam.biharboardonline.org पर जाकर इन्हें डाउनलोड करें।

Bihar Board 10th 12th Dummy Admit Card 2026: बिहार बोर्ड ने ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट 2026 की परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए डमी प्रवेश पत्र (bihar board dummy admit card 2026) जारी कर दिए हैं। स्कूल प्रिंसिपल के अलावा छात्र खुद भी इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार बोर्ड ने कहा है कि इंटर के विद्यार्थी intermediate.biharboardonline.com पर जाकर अपने सूचीकरण संख्या, संकाय, स्कूल व कॉलेज कोड एवं जन्मतिथि का इस्तेमाल करते हुए डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उन्हें क्लिक हेयर इंटरमीडिएट डमी एडमिट कार्ड (स्टूडेंट लॉग इन) पर क्लिक करके डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। इसी तरह मैट्रिक के विद्यार्थी exam.biharboardonline.org पर जाकर अपने सूचीकरण संख्या, स्कूल व कॉलेज कोड एवं जन्मतिथि का इस्तेमाल करते हुए डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उन्हें क्लिक हेयर मैट्रिक डमी एडमिट कार्ड (स्टूडेंट लॉग इन) पर क्लिक करके डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। इसके अलावा बीएसईबी इंफोर्मेशन ऐप के जरिए भी डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जा सकते हैं।

यदि किसी विद्यार्थी एवं माता पिता के नाम के स्पेंलिंग में गलती हो, आधार नंबर, कोटि, लिंग, विषय, वैवाहिक स्थिति, जन्मतिथि, फोटो या हस्ताक्षर आदि में कोई गलती हो तो विद्यार्थी अपने डमी एडमिट कार्ड में सुधार कर उसकी एक प्रति अपने स्कूल के प्रिंसिपल को ऑनलाइन त्रुटि सुधार के लिए उपलब्ध करा देंगे। दूसरी प्रति स्कूल के प्रिंसिपल का हस्ताक्षर एवं मुहर प्राप्त कर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे।

डमी एडमिट कार्ड 21 नवंबर से 27 नवंबर तक बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड रहेगा। इसमें त्रुटि सुधार के लिए 27 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस बाबत बोर्ड ने कहा है कि डमी प्रवेश पत्र सूचीकरण संख्या और परीक्षा आवेदन के आधार पर जारी किया गया है। विद्यार्थियों को भी मैसेज के माध्यम से बोर्ड की ओर से जानकारी मोबाइल पर भेजी जा रही है।

किसी प्रकार की असुविधा होने पर समिति के हेल्पलाइन नंबर 0612 2230039 या ई- मेल आईडी bsebintehelpdesk@gmail.com पर सूचित कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

नाम में पूर्ण परिवर्तन नहीं बोर्ड ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी हाल में विद्यार्थी या उनके माता-पिता, अभिभावक के नाम में पूर्ण परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का अभ्यर्थित्व रद्द करते हुए संस्थान के प्रधान के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।