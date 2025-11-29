Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़Bihar Board 10th 12th Datesheet Download Pdf 2026 : BSEB Bihar Board inter matric time table bihar 10 12 exam dates
Bihar Board 10h, 12th Datesheet Download Pdf : डाउनलोड बिहार बोर्ड 10वीं, 12वीं की डेटशीट, देखें पूरा टाइम टेबल

Bihar Board 10h, 12th Datesheet Download Pdf : डाउनलोड बिहार बोर्ड 10वीं, 12वीं की डेटशीट, देखें पूरा टाइम टेबल

संक्षेप:

BSEB Bihar Board 10th, 12th Datesheet 2026 : बिहार बोर्ड ने 10वीं 12वीं परीक्षा की डेटशीट जारी कर दी है। बीएसईबी बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2 फरवरी से 13 फरवरी तक जबकि मैट्रिक परीक्षा 17 फरवरी से 25 फरवरी तक चलेगी। नीचे आप पूरा विषयवार टाइम टेबल देख सकते हैं।

Sat, 29 Nov 2025 03:53 PMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, पटना
BSEB Bihar Board 10th, 12th Datesheet 2026 download pdf : बिहार बोर्ड ने 10वीं 12वीं परीक्षा की डेटशीट जारी कर दी है। बीएसईबी बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2 फरवरी से 13 फरवरी तक जबकि मैट्रिक परीक्षा 17 फरवरी से 25 फरवरी तक चलेगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि बोर्ड इस बार परीक्षा ( Bihar Board 10th Time Table 2026 , Bihar Board 10th Time Table 2026 ) में पहली बार एआई चैटबॉट का प्रयोग किया जाएगा, जिससे छात्रों को परीक्षा से जुड़ी जानकारियां तुरंत और आसानी से मिल सकेंगी। छात्र आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाकर डेटशीट देख सकते हैं। बिहार बोर्ड मैट्रिक, इंटर परीक्षा 2025 का आयोजन दो शिफ्टों में किया जाएगा। पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे शुरू होगी और दोपहर 12:45 बजे समाप्त होगी, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से शाम 5.15 बजे तक होगी।

जो विद्यार्थी किसी कारण से मुख्य परीक्षा नहीं दे पाएंगे या जिनका रिजल्ट संतोषजनक नहीं होगा, उनके लिए कंपार्टमेंटल और विशेष परीक्षाएं अप्रैल से मई के बीच ली जाएंगी। साल 2026 की परीक्षाओं के परिणाम मई से जून के बीच घोषित किए जाएंगे। बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा के लिए 15 लाख से ज्यादा और 12वीं में 13 लाख से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा है। दोनों कक्षाओं की परीक्षा के फॉर्म 3 दिसंबर तक भरे जा सकते हैं।

बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा डेटशीट 2026 ( Bihar Board Matric Datesheet 2026)

17 फरवरी

पहली शिफ्ट- मातृभाषा (101 हिंदी, 102 बांग्ला, 103 उर्दू, 104 मैथिली)

दूसरी शिफ्ट- मातृभाषा (201 हिंदी, 202 बांग्ला, 203 उर्दू, 204 मैथिली)

18 फरवरी

पहली शिफ्ट- 110 गणित

दूसरी शिफ्ट-210 गणित

19 फरवरी

पहली शिफ्ट- द्वितीय भारतीय भाषा

(हिन्दी भाषियों के लिए 105-संस्कृत, 107-अरबी, 108-फारसी एवं 109-भोजपुरी में से कोई एक भाषा तथा अहिन्दी भाषियों के लिए राष्ट्रभाषा 106-हिन्दी)

दूसरी शिफ्ट-द्वितीय भारतीय भाषा

(हिन्दी भाषियों के लिए 205-संस्कृत, 207-अरबी, 208-फारसी एवं 209-भोजपुरी में से कोई एक भाषा तथा अहिन्दी भाषियों के लिए राष्ट्रभाषा 206-हिन्दी)

20 फरवरी

पहली शिफ्ट - 111 सामाजिक विज्ञान

दूसरी शिफ्ट - 211 सामाजिक विज्ञान

21 फरवरी

पहली शिफ्ट - 112 विज्ञान

दूसरी शिफ्ट - 212 विज्ञान

23 फरवरी

पहली शिफ्ट - 113 अंग्रेजी (सामान्य)

दूसरी शिफ्ट - 213 अंग्रेजी (सामान्य)

24 फरवरी

पहली शिफ्ट -वैकल्पिक विषय (जैसे अरबी, फारसी, संस्कृत, मैथिली आदि)

सेकेंड शिफ्ट - वैकल्पिक विषय

25 फरवरी -

पहली शिफ्ट -व्यावसायिक विषय

द्वितीय पाली में कोई परीक्षा नहीं रखी गई है।

बिहार बोर्ड 12वीं का टाइम टेबल 2026 (Bihar Board 12th Datesheet 2026)

2 फरवरी

पहली पाली - बायोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमिक्स और म्यूजिक की

दूसरी पाली - फिजिक्स, फिलॉसफी, बिजनेस स्टडीज और फाउंडेशन कोर्स

5 फरवरी

पहली पाली - फिजिक्स

दूसरी पाली -ज्योग्राफी, बिजनेस स्टडीज और म्यूजिक

6 फरवरी

पहली पाली - अंग्रेजी

दूसरी पाली- आई.ए की हिंदी और वोकेशनल अरबी

7 फरवरी

पहली पाली - केमिस्ट्री

दूसरी पाली- इंग्लिश, एग्रीकल्चर

9 फरवरी

पहली पाली - हिंदी

दूसरी पाली - वोकेशनल इलेक्टिव पेपर-1

10 फरवरी

पहली पाली - सभी भाषाओं-उर्दू, मैथिली, संस्कृत, प्राकृत, मगही, भोजपुरी, अरबी, फारसी, पाली, बांग्ला

दूसरी पाली - साइकोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप

11 फरवरी

पहली पाली - म्यूजिक और वोकेशनल इलेक्टिव पेपर-2

दूसरी पाली - आई.एससी के सुरक्षा, शिक्षा, पर्यटन, रिटेल, होम साइंस और आई.ए के गणित, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र

12 फरवरी

पहली पाली - समाजशास्त्र

दूसरी पाली - अकाउंटेंसी, रिटेल मैनेजमेंट, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी

13 फरवरी

पहली पाली - तीनों संकायों की भाषाओं की परीक्षा।

दूसरी पाली - कंप्यूटर साइंस, मल्टीमीडिया एंड वेब टेक, योगा तथा वोकेशनल के विभिन्न ट्रेड्स।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
