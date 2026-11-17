बिहार का भागलपुर अपनी सिल्क की पहचान के लिए देशभर में जाना जाता है, लेकिन अब यहां के युवा अपनी प्रतिभा और मेहनत से एक नई पहचान बना रहे हैं। यहां के युवा सिर्फ एक या दो फील्ड में अपनी काबिलियत का लोहा नहीं मनवा रहे हैं, बल्कि हर एक फील्ड में कई उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं।

बिहार का भागलपुर अपनी सिल्क की पहचान के लिए देशभर में जाना जाता है, लेकिन अब यहां के युवा अपनी प्रतिभा और मेहनत से एक नई पहचान बना रहे हैं। यहां के युवा सिर्फ एक या दो फील्ड में अपनी काबिलियत का लोहा नहीं मनवा रहे हैं, बल्कि हर एक फील्ड में कई उपलब्धियां हासिल की है। वो चाहे प्रशासनिक फील्ड हो या फिर टेक्नोलॉजी की फील्ड। इतना ही नहीं जिले में स्थित ट्रिपल आईटी संस्थान में भी हाई पैकेज के साथ युवाओं को नौकरियां भी मिला है।

ट्रिपल आईटी के छात्र को 60 लाख रुपये का पैकेज जिले में स्थित ट्रिपलआईटी की बात करें, तो यहां के कैंपस प्लेसमेंट में विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। दैनिक जागरण में छपी एक रिपोर्ट में संस्थान के प्रशिक्षण एवं नियोजन प्रकोष्ठ की वेबसाइट पर उपलब्ध सत्र 2025-26 के आंकड़ों के हवाले से बताया है कि यहां के एक विद्यार्थी को सालाना 60 लाख रुपये का हाइएस्ट पैकेज मिला है। वहीं, इस सेशन में विद्यार्थियों को 161 से अधिक जॉब ऑफर मिले। कैंपस प्लेसमेंट में 130 से ज्यादा प्रतिष्ठित कंपनियों ने हिस्सा लिया। यहां के विद्यार्थियों को अमेजन, सिस्को, एक्सोलाइट डिजिटल और एथर एनर्जी जैसी कंपनियों में काम करने का अवसर मिला है।

सरकारी नौकरी का हब बीएयू भागलपुर जिले में स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय (बीएयू), सबौर युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का हब बन चुका है। क्योंकि यहां के 350 से अधिक विद्यार्थियों का बिहार सरकार की अलग-अलग सेवाओं में चयन हुआ है।

ISRO में भी चयन इनमें प्रखंड कृषि पदाधिकारी (BAO), अनुमंडल कृषि पदाधिकारी (SDAO) और जिला उद्यान पदाधिकारी (DHO) जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों ने इफको, जीविका, कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स और बैंकों में भी नौकरी हासिल की है। विश्वविद्यालय के लिए एक और बड़ी उपलब्धि रही कि यहां के एक विद्यार्थी का भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) में वैज्ञानिक के पद पर चयन हुआ।

किसान के बेटे ने यूपीएससी में हासिल की 141वीं रैंक भागलपुर के युवाओं ने देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में शामिल यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में भी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। जिले के नाथनगर के रन्नूचक-मकंदपुर निवासी राहुल कुमार ने यूपीएससी परीक्षा में 141वीं रैंक हासिल की। वो एक किसान परिवार से आते हैं। राहुल ने आईआईटी दिल्ली से केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है।