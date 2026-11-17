भागलपुर की प्रतिभा का देशभर में डंका, ट्रिपल आईटी में 60 लाख का पैकेज, किसी ने UPSC से ISRO तक लहराया परचम
बिहार का भागलपुर अपनी सिल्क की पहचान के लिए देशभर में जाना जाता है, लेकिन अब यहां के युवा अपनी प्रतिभा और मेहनत से एक नई पहचान बना रहे हैं। यहां के युवा सिर्फ एक या दो फील्ड में अपनी काबिलियत का लोहा नहीं मनवा रहे हैं, बल्कि हर एक फील्ड में कई उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं।
बिहार का भागलपुर अपनी सिल्क की पहचान के लिए देशभर में जाना जाता है, लेकिन अब यहां के युवा अपनी प्रतिभा और मेहनत से एक नई पहचान बना रहे हैं। यहां के युवा सिर्फ एक या दो फील्ड में अपनी काबिलियत का लोहा नहीं मनवा रहे हैं, बल्कि हर एक फील्ड में कई उपलब्धियां हासिल की है। वो चाहे प्रशासनिक फील्ड हो या फिर टेक्नोलॉजी की फील्ड। इतना ही नहीं जिले में स्थित ट्रिपल आईटी संस्थान में भी हाई पैकेज के साथ युवाओं को नौकरियां भी मिला है।
ट्रिपल आईटी के छात्र को 60 लाख रुपये का पैकेज
जिले में स्थित ट्रिपलआईटी की बात करें, तो यहां के कैंपस प्लेसमेंट में विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। दैनिक जागरण में छपी एक रिपोर्ट में संस्थान के प्रशिक्षण एवं नियोजन प्रकोष्ठ की वेबसाइट पर उपलब्ध सत्र 2025-26 के आंकड़ों के हवाले से बताया है कि यहां के एक विद्यार्थी को सालाना 60 लाख रुपये का हाइएस्ट पैकेज मिला है। वहीं, इस सेशन में विद्यार्थियों को 161 से अधिक जॉब ऑफर मिले। कैंपस प्लेसमेंट में 130 से ज्यादा प्रतिष्ठित कंपनियों ने हिस्सा लिया। यहां के विद्यार्थियों को अमेजन, सिस्को, एक्सोलाइट डिजिटल और एथर एनर्जी जैसी कंपनियों में काम करने का अवसर मिला है।
सरकारी नौकरी का हब बीएयू
भागलपुर जिले में स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय (बीएयू), सबौर युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का हब बन चुका है। क्योंकि यहां के 350 से अधिक विद्यार्थियों का बिहार सरकार की अलग-अलग सेवाओं में चयन हुआ है।
ISRO में भी चयन
इनमें प्रखंड कृषि पदाधिकारी (BAO), अनुमंडल कृषि पदाधिकारी (SDAO) और जिला उद्यान पदाधिकारी (DHO) जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों ने इफको, जीविका, कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स और बैंकों में भी नौकरी हासिल की है। विश्वविद्यालय के लिए एक और बड़ी उपलब्धि रही कि यहां के एक विद्यार्थी का भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) में वैज्ञानिक के पद पर चयन हुआ।
किसान के बेटे ने यूपीएससी में हासिल की 141वीं रैंक
भागलपुर के युवाओं ने देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में शामिल यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में भी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। जिले के नाथनगर के रन्नूचक-मकंदपुर निवासी राहुल कुमार ने यूपीएससी परीक्षा में 141वीं रैंक हासिल की। वो एक किसान परिवार से आते हैं। राहुल ने आईआईटी दिल्ली से केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है।
इन लड़कियों मे भी जिले का बढ़ाया मान
वहीं, जिले की रहने वाली मीमांसा ने 447वीं रैंक हासिल कर अपनी मेहनत का लोहा मनवाया। इससे पहले वह 68वीं बीपीएससी परीक्षा में पूरे राज्य में दसवें स्थान पर रही थीं। श्रेया झा ने सिविल सेवा परीक्षा में 357वीं रैंक हासिल की। वहीं, सन्हौला प्रखंड के बनियाडीह गांव की चैताली ने महज 22 साल की उम्र में अपने पहले ही प्रयास में 565वीं रैंक प्राप्त की।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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