UPSC : BPSC 68वीं में थी 10वीं रैंक, भागलपुर की बेटी ने यूपीएससी में भी कर दिया कमाल, DU व JNU से की है पढ़ाई
68वीं बीपीएससी परीक्षा में सूबे में 10वां स्थान हासिल करने वाली मीमांसा ने अब यूपीएससी सीएसई में भी अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ दिया है। यूपीएससी के नतीजों में उन्होंने 447वीं रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है।
UPSC CSE : मंजिल पाने की जिद और कड़ी मेहनत हो तो कोई भी बाधा रास्ता नहीं रोक सकती। इसे सच कर दिखाया है बिहार के भागलपुर के जीरोमाइल स्थित चाणक्या विहार कॉलोनी की रहने वाली मीमांसा ने। 68वीं बीपीएससी परीक्षा में सूबे में 10वां स्थान हासिल करने वाली मीमांसा ने अब संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की प्रतिष्ठित परीक्षा में भी अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ दिया है। शुक्रवार को जारी यूपीएससी के नतीजों में उन्होंने 447वीं रैंक हासिल कर जिले और अपने परिवार का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। वर्तमान में पूर्णिया जिले में सेल्स टैक्स के अतिरिक्त आयुक्त जैसे अहम और व्यस्त पद पर सेवाएं दे रहीं मीमांसा की सफलता युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। उन्हें यह सफलता अपने तीसरे प्रयास में मिली।
मीमांसा ने बताया कि उन्होंने बीपीएससी की तरह ही यूपीएससी के लिए भी पूरी तरह से सेल्फ स्टडी पर ही भरोसा किया। नौकरी की जिम्मेदारियों के बीच सटीक टाइम मैनेजमेंट ही उनकी सफलता का मूल मंत्र रहा। मीमांसा के पिता मिथिलेश कुमार यादव सेवानिवृत्त सरकारी सेवक हैं, जबकि मां कंचन देवी गृहिणी हैं। बेटी की इस दोहरी सफलता पर माता-पिता की खुशी का ठिकाना नहीं है। परिजनों ने बताया कि उनका मूल परिवार कटिहार जिले के कोढ़ा (देहरी) का रहने वाला है, लेकिन अब वे भागलपुर में ही बस गए हैं।
मीमांसा की प्रारंभिक शिक्षा भागलपुर के ही माउंट असीसी स्कूल से हुई है। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। शुक्रवार को यूपीएससी का शानदार परिणाम आने के बाद जब मीमांसा भागलपुर स्थित अपने घर पहुंचीं तो पूरे मोहल्ले का माहौल जश्न में डूब गया। ढोल-नगाड़ों की थाप और फूल-मालाओं के साथ इस होनहार बेटी का स्वागत किया गया। इस दौरान परिजनों के साथ-साथ आसपास के लोगों और रिश्तेदारों की भारी भीड़ उन्हें बधाई देने के लिए उमड़ पड़ी।
अपनी तैयारी को लेकर मीमांसा ने बताया कि उनकी पढ़ाई का कोई फिक्स टाइम नहीं होता था। किसी दिन 4 तो किसी दिन 6 घंटे तक लगातार पढ़ाई करती थी। मैं टाइम से ज्यादा क्वालिटी पर ज्यादा फोकस करती थी।
बिहार के मेधावियों का यूपीएससी में शानदार प्रदर्शन
सफल अभ्यर्थी रैंक
राघव झुनझुनवाला-मुजफ्फरपुर, 04
उज्ज्वल प्रियांक- वैशाली, 10
यशस्वी राज्यवर्धन- सारण, 11
मोनिका श्रीवास्तव- औरंगाबाद, 16
रविराज- नवादा, 20
दीक्षा राय- बक्सर, 40
अपूर्व वर्मा- पश्चिम चंपारण, 42
इशित्व आनंद- पटना,बाढ़, 50
तेजस्वीनी- औरंगाबाद, 62
आकाश कुमार- पटना, 101
अभिषे चौहान- समस्तीपुर, 102
राहुल कुमार- भागलपुर, 141
आयुष कुमार- समस्तीपुर, 143
रुचि सिंह- बेगूसराय, 171
प्रीति कुमारी- पटना, 232
प्रणय प्रसून- बांका, 245
प्रांजल राय- 250
वैष्णवी- गयाजी, 298
आकांक्षा सिंह- भोजपुर, 301
नीतीश कुमार सिंह- बेगूसराय, 305
विशाल कुमार सिंह-गोपालगंज, 334
अनुभव कुमार- जहानाबाद, 339
आदित्य राय कौशिक- बक्सर, 375
गौरव कुमार गोपालगंज, 377
हर्षवद्धन अशोक सारण, 424
मीमांसा- भागलपुर, 447
मुकेश वर्णवाल- जमुई, 465
नीतीश सिंह- सीवान, 491
सन्नी राज सन्नी- कटिहार, 526
सौरभ रजन- पू्र्णिया, 537
अमन मल्होत्रा- भभुआ, 571
जूही दास- किशनगंज, 649
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी