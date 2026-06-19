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Bihar BEd Result 2026 : बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट आज biharcetbed-brabu.in पर होगा जारी, कैसे करें चेक

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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Bihar BEd CET Result 2026: बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट आज जारी किया जाएगा। परीक्षार्थी biharcetbed-brabu.in पर जाकर परिणाम चेक कर सकेंगे। रिजल्ट जारी होने के बाद काउंसिलिंग शुरू होगी

Bihar BEd Result 2026 : बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट आज biharcetbed-brabu.in पर होगा जारी, कैसे करें चेक

Bihar BEd CET Result 2026: बिहार में दो वर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट आज शुक्रवार को जारी किया जाएगा। परीक्षार्थी biharcetbed-brabu.in पर जाकर परिणाम चेक कर सकेंगे। राज्य नोडल अफसर प्रो. संजय कुमार ने बताया कि रिजल्ट जारी करने को लेकर तैयारी अंतिम दौर में है। गुरुवार शाम तक रिजल्ट जारी करने की तैयारी की जाती रही। दो वर्षीय बीएड और शिक्षा शास्त्री की प्रवेश परीक्षा पहलीबार बीआरएबीयू ने ली है। इसकी आंसर-की पहले ही जारी की चुकी है। राज्य नोडल अफसर ने बताया कि बीएड की प्रवेश परीक्षा सात जून को 180 केंद्रों पर हुई थी। परीक्षा में 1,12,440 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। राज्य नोडल अधिकारी ने बताया कि रिजल्ट जारी होने के बाद काउंसिलिंग शुरू होगी। काउंसिलिंग ऑनलाइन की जाएगी।

Bihar BEd CET Result 2026: कैसे चेक करें बिहार बीएड सीईटी रिजल्ट

परीक्षार्थी सबसे पहले biharcetbed-brabu.in पर जाएं।

बीएड सीईटी रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें।

लॉग इन आईडी और पासवर्ड डालें।

सब्मिट करने पर आपके सामने रिजल्ट और स्कोर कार्ड आ जाएंगे। इसे डाउनलोड करें और प्रिंट आउट निकाल लें।

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23 तक च्वाइस फिलिंग का मौका

बीएड के राज्य नोडल अधिकारी प्रो. संजय कुमार ने बताया कि शुक्रवार को रिजल्ट जारी होने के बाद शनिवार से अभ्यर्थी अपनी पसंद के कॉलेज चुन सकेंगे। ऑनलाइन काउंसलिंग और च्वाइस फिलिंग के लिए पोर्टल खोल दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को 20 से 23 तारीख तक अपनी पसंद के कॉलेजों का विकल्प भरने का समय दिया जाएगा। एंट्रेंस पास अभ्यर्थी किसी भी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कम से कम 3 और अधिकतम 10 कॉलेजों का विकल्प (च्वाइस) दे सकते हैं।

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3,000 देकर सीट करनी होगी रिजर्व

मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को ऑनलाइन कॉलेज अलॉट किया जाएगा। कॉलेज अलॉट होने के बाद अभ्यर्थियों को ₹3,000 काउंसलिंग शुल्क जमा कर अपनी सीट रिजर्व करनी होगी। अगर कोई अभ्यर्थी तय समय सीमा के भीतर एडमिशन नहीं लेता है, तो उसकी सीट का दावा रद्द मान लिया जाएगा।

एडमिशन के वक्त सभी शैक्षणिक और जरूरी दस्तावेजों (Documents) की कड़ाई से जांच की जाएगी, जो संबंधित विश्वविद्यालयों में होगी।

एक सीट पर तीन-तीन दावेदार, सूबे में 37 हजार सीटों पर होगा नामांकन

बीएड एंट्रेंस के लिए पूरे बिहार से 1 लाख 23 हजार 327 ने आवेदन किया था। कुल सीटें 37 हजार 250 सीटें हैं। संयुक्त प्रवेश परीक्षा (सीईटी) बीएड 2026 के नामांकन में एक सीट पर तीन दावेदारों की सीधी टक्कर है।

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कहां कितने सीटें

बीआरएबीयू में इस वर्ष 6200 सीटों पर दाखिला होगा। सबसे ज्यादा 6400 सीटें पाटलीपुत्र विवि में हैं। छपरा विवि में 1500, मगध विवि में 6000, पटना विवि में 300, एकेयू में 3000, मौलाना मजहरूल हक विवि में 3200, वीर कुंवर सिंह विवि में 2500, बीएन मंडल मधेपुरा विवि में 1250, तिलकामांझी भागलपुर विवि में 1600, मुंगेर विवि में 500, पूर्णिया विवि में 1100, एलएनएम विवि में 3750 और कामेश्वर सिंह संस्कृत विवि में 100 सीटें हैं।

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लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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