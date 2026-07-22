BEd : बीएड के सरकारी कॉलेजों की बची सीटों पर खत्म होगा आरक्षण रोस्टर, जनरल मेरिट से होगा दाखिला
बिहार में सरकारी कॉलेजों में बीएड एडमिशन में तीसरी मेरिट लिस्ट के बाद बची सीटों पर आरक्षण रोस्टर खत्म हो जाएगा। तीसरी लिस्ट के बाद सरकारी कॉलेजों में जो भी वैकेंसी रह जाएगी, उसपर जनरल मेरिट से दाखिला लिया जाएगा।
बिहार में सरकारी कॉलेजों में बीएड नामांकन में तीसरी मेरिट लिस्ट के बाद बची सीटों पर आरक्षण रोस्टर खत्म हो जाएगा। तीसरी लिस्ट के बाद सरकारी कॉलेजों में जो भी रिक्ति रह जाएगी, उसपर जनरल मेरिट के अनुसार दाखिला लिया जाएगा। बीएड में दो मेरिट लिस्ट पर नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। दूसरी लिस्ट में 16,400 अभ्यर्थियों के नाम थे, जिनमें 7,300 ने ही नामांकन लिया। मेरिट लिस्ट में आने के बाद भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आवंटित कॉलेज में नामांकन नहीं ले रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार इसका कारण मनचाहा कॉलेज नहीं मिलना है। राज्य नोडल अधिकारी प्रो. संजय कुमार ने बताया कि ऐसे भी अभ्यर्थी हैं, जो सही से कॉलेज का विकल्प नहीं दे पाए थे। ऐसे में संस्थान आवंटित होने के बाद भी उसमें नामांकन नहीं ले रहे हैं। ऐसे सभी अभ्यर्थियों को एक और मौका दिया जा रहा है।
तीसरी मेरिट लिस्ट के बाद तीन दिनों के लिए दोबारा पोर्टल खोला जाएगा। दो मेरिट लिस्ट के बाद अब भी नौ हजार से अधिक सीटें बची हुई हैं। तीन दिनों के लिए जब दोबारा पोर्टल खोला जाएगा, तब नए कॉलेज का विकल्प भरने के साथ ही दोबारा काउंसिलिंग का भी अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा।
यूपी बॉर्डर के पास पड़ने वाले संस्थानों में बड़ी संख्या में सीटें खाली : अबतक जो नामांकन हुए हैं, उनमें यूपी बॉर्डर के पास पड़ने वाले संस्थानों में बड़ी संख्या में सीटें खाली हैं। इन संस्थानों ने नामांकन को लेकर मांग भी की है। इन्हें बताया गया कि छात्र अपनी इच्छा से संस्थान का चयन कर रहे हैं। इसबार बीएड में ऑनस्पॉट नामांकन का मौका नहीं मिलेगा। नोडल अधिकारी ने कहा कि पांचवें, छठे राउंड तक लिस्ट निकाली जाएगी।
तीसरी सूची के बाद भी छह हजार सीट रिक्त रहने की संभावना
26 जुलाई के बाद तीन दिनों के लिए दोबारा पोर्टल खोला जाएगा। किस संस्थान में कितनी रिक्ति बची हुई है, यह सार्वजनिक किया जाएगा। अभ्यर्थी इसे देखकर अपना नया विकल्प भर सकते हैं। तीसरी मेरिट लिस्ट के बाद छह हजार से अधिक सीटों के रिक्त रहने की संभावना है। 23 जुलाई को तीसरी लिस्ट जारी की जाएगी। अभ्यर्थी आवंटित फीस जमा कर 26 जुलाई तक नामांकन करा सकेंगे।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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