Bihar CET BEd : बिहार 4 वर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा में सारण के अनुराग टॉपर

चार वर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट मंगलवार को जारी कर दिया गया। प्रवेश परीक्षा का नोडल बीआरएबीयू को बनाया गया था। परीक्षा के नोडल प्रो. विनय शंकर राय और सीसीडीसी प्रो. टीके डे ने यह रिजल्ट जारी किया। प्रो. राय ने बताया कि परीक्षा में 5077 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिनमें 3732 छात्र सफल हुए हैं। 12 अक्टूबर को बीआरएबीयू में परीक्षा हुई थी। परीक्षा में सारण के अनुराग कुमार ने टॉप किया है। उन्हें 100 में 97 अंक मिले हैं। दूसरे स्थान पर कानपुर की दीक्षा सिंह हैं। उन्हें 100 में 96 अंक मिले हैं। तीसरे स्थान पर वैशाली के आमोद कुमार हैं। उन्हें 100 में 93 अंक आये हैं। परीक्षा के टॉप 10 में एक समान नंबर आने की वजह से 24 छात्रों के नाम हैं।

सात नवंबर से शुरू होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन : चार वर्षीय बीएड में नामांकन लेने के लिए सात से 18 नवंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। बीआरएबीयू ने रजिस्ट्रेशन से लेकर नामांकन तक का शेड्यूल जारी कर दिया है। रजिस्ट्रेशन के दौरान छात्र अपने कॉलेज की च्वाइस दे सकते हैं। चार वर्षीय बीएड में 400 सीटों पर दाखिला होता है। इसकी पढ़ाई बीआरएबीयू के ही चार कॉलेजों में होती है। रजिस्ट्रेशन के बाद 20 नवंबर को पहले राउंड के लिए कॉलेज के आवंटन की सूची जारी की जाएगी।

नंबर के आधार पर होगा नामांकन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद देखा जाएगा कि कितने छात्रों का नंबर अधिक है। जिसका अधिक नंबर होगा उसे ही दाखिले में पहला मौका दिया जाएगा। बीआरएबीयू को दूसरी बार चार वर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा कराने का मौका मिला है। पिछले साल भी बीआरएबीयू ने ही प्रवेश परीक्षा कराई थी। रिजल्ट जारी करने से पहले सोमवार को रिवाइज आंसर की भी जारी किया गया था।