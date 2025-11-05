Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़Bihar BEd CET Result : LNMU Bihar CET Int 4 Yrs BEd Result 2025 Out topper list toppers
Bihar CET BEd : बिहार 4 वर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा में सारण के अनुराग टॉपर

संक्षेप: चार वर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट मंगलवार को जारी कर दिया गया। प्रवेश परीक्षा का नोडल बीआरएबीयू को बनाया गया था। परीक्षा के नोडल प्रो. विनय शंकर राय और सीसीडीसी प्रो. टीके डे ने यह रिजल्ट जारी किया।

Wed, 5 Nov 2025 01:26 PMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
सात नवंबर से शुरू होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन : चार वर्षीय बीएड में नामांकन लेने के लिए सात से 18 नवंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। बीआरएबीयू ने रजिस्ट्रेशन से लेकर नामांकन तक का शेड्यूल जारी कर दिया है। रजिस्ट्रेशन के दौरान छात्र अपने कॉलेज की च्वाइस दे सकते हैं। चार वर्षीय बीएड में 400 सीटों पर दाखिला होता है। इसकी पढ़ाई बीआरएबीयू के ही चार कॉलेजों में होती है। रजिस्ट्रेशन के बाद 20 नवंबर को पहले राउंड के लिए कॉलेज के आवंटन की सूची जारी की जाएगी।

नंबर के आधार पर होगा नामांकन

रजिस्ट्रेशन कराने के बाद देखा जाएगा कि कितने छात्रों का नंबर अधिक है। जिसका अधिक नंबर होगा उसे ही दाखिले में पहला मौका दिया जाएगा। बीआरएबीयू को दूसरी बार चार वर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा कराने का मौका मिला है। पिछले साल भी बीआरएबीयू ने ही प्रवेश परीक्षा कराई थी। रिजल्ट जारी करने से पहले सोमवार को रिवाइज आंसर की भी जारी किया गया था।

26 से 28 नवंबर तक छात्रों का दाखिला

चार वर्षीय बीएड में 26 से 28 नवंबर तक छात्रों का दाखिला लिया जायेगा। यह दाखिला पहले राउंड के लिए होगा। ललित नारायण मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में छात्रों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जायेगा। इससे पहले 21 से 25 नवंबर तक छात्र तीन हजार रुपये जमा कर अपना सीट कंफर्म कराएंगे। इसके बाद ही उनका दाखिला पक्का माना जाएगा। अगर पहले राउंड में सीटें नहीं भरीं तो दूसरे राउंड में भी छात्रों की काउंसिलिंग व दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
BEd News bihar bed result
