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Bihar BEd : बिहार के बीएड कॉलेजों में नहीं होगा ऑनस्पॉट दाखिला, आंसर-की पर 250 आपत्तियां, लेकिन सबूत नहीं

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
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बीएड में इस बार कॉलेजों में ऑनस्पॉट नामांकन नहीं होगा। सीटों की चोरी को रोकने के लिए यह सख्ती की गई है। इसके साथ ही सरकारी बीएड कॉलेज के आवंटित छात्रों की कॉपियों की क्रॉस जांच भी होगी।

Bihar BEd : बिहार के बीएड कॉलेजों में नहीं होगा ऑनस्पॉट दाखिला, आंसर-की पर 250 आपत्तियां, लेकिन सबूत नहीं

राज्य नोडल पदाधिकारी प्रो. संजय कुमार ने बताया कि मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद भी कई बार कागजात आदि की बात कर कई छात्रों का नामांकन नहीं लिया जाता है। बाद में वही सीट ऑनस्पॉट नामांकन से भरा जाता है। इसबार इस प्रक्रिया को खत्म कर दिया गया है। ऑनस्पॉट नामांकन कहीं भी नहीं लिया जाएगा। दो से तीन मेरिट लिस्ट के बाद भी सीट खाली रह जाती है तो विवि स्तर से ही फिर लिस्ट जारी की जाएगी। इससे नामांकन में मनमानी नहीं चलेगी। छात्र-छात्राओं के स्तर पर होने वाली शिकायतों पर भी विराम लगेगा। इसका निर्देश कर कर दिया गया है।

आंसर-की पर 250 आपत्तियां, लेकिन नहीं दे सके साक्ष्य

नामांकन को लेकर आंसर-की जारी होने के बाद पहले दिन मंगलवार को 250 अभ्यर्थियों की आपत्ति आई। राज्य नोडल पदाधिकारी प्रो. संजय कुमार ने बताया कि अभ्यर्थी किसी आपत्ति का साक्ष्य नहीं दे सके। अधिकांश अभ्यर्थियों ने कुछ कठिन सवालों पर आपत्ति दर्ज कराई। उनका कहना है कि इसका जवाब यह नहीं होगा, लेकिन इससे संबंधित साक्ष्य वे नहीं दे पाए। कुछ अभ्यर्थियों ने शिक्षाशास्त्री वाली परीक्षा के सवाल पर आपत्ति दर्ज कराई कि जवाब गलत है। इन सभी आपत्तियों पर जवाब दे दिया गया है। इन सभी को बताया गया है कि आप बीएड की परीक्षा दिए हैं तो शिक्षाशास्त्री के जवाब नहीं दें। प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट 19 जून को जारी किया जाएगा। 20 जून से काउंसलिंग शुरू होगी। प्रवेश परीक्षा में 1 लाख 12 हजार 440 परीक्षार्थी शामिल हुए थे।

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एक सीट पर तीन-तीन दावेदार, सूबे में 37 हजार सीटों पर होगा नामांकन

संयुक्त प्रवेश परीक्षा (सीईटी) बीएड 2026 के नामांकन में एक सीट पर तीन दावेदारों की सीधी टक्कर है। राज्यभर 37250 सीटों पर नामांकन होना है। बीएड संयुक्त प्रवेश में कुल 1,23,235 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। तब तीन से अधिक अभ्यर्थियों की एक सीट पर दावेदारी बन रही थी।

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परीक्षा के दिन विभिन्न कारणों से अनुपस्थित रहने पर दावेदारी तीन अभ्यर्थियों की हो गई है। परीक्षा में कुल 1,12,440 अभ्यर्थी शामिल हुए। अलग-अलग विश्वविद्यालयों में बीएड की सीटों का बंटवारा देखें तो सबसे अधिक सीटें पाटलिपुत्र विवि के पास हैं। इस विवि में 63 सौ से अधिक सीटें उपलब्ध हैं। पटना विवि में मात्र तीन सौ, जबकि मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विवि में तीन हजार सीटें हैं। शेष सीटें राज्य के अन्य विवि और महाविद्यालयों में बंटे हैं। सीईटी बीएड की उत्तर कुंजी सोमवार को ही बीआरएबीयू की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी है। उत्तर कुंजी में किसी प्रश्न के उत्तर या आपत्ति होने पर बुधवार तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। पाटलिपुत्र विवि के बाद सबसे अधिक सीटें बीआरए बिहार विवि में ही है।

यहां 6200 सीटें हैं।

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तुर्की के छात्रों की कॉपियों की होगी क्रॉस जांच

राज्य नोडल अधिकारी ने कहा कि उदाहरण के तौर पर मुजफ्फरपुर का तुर्की बीएड कॉलेज सरकारी है, जहां नामांकन 25-30 हजार है। वहीं, निजी बीएड कॉलेजों में डेढ़ लाख रुपये फीस है। ऐसे में सरकारी तुर्की बीएड कॉलेज के आवंटित छात्रों की कॉपियों की क्रॉस जांच भी होगी। ओएमआर शीट जिनका है, उन्हीं का नाम है या नहीं। जो अंक दिए गए हैं, उसकी मैनुअली जांच कराई जाएगी। इसके लिए टीम बनाई गई है।

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लेखक के बारे में

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पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

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