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Bihar BEd : बिहार बीएड आवेदन की आज लास्ट डेट, कहां कितनी सीटें, किसे जिले से कितने आवेदक

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
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Bihar BEd CET : बिहार में दो वर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आज 20 मई गुरुवार को आवेदन करने की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। बीएड में अब तक 1लाख 29 हकर छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है जिसके पैसे का भुगतान 1 लाख 19 हजार छात्रों ने किया है।

Bihar BEd : बिहार बीएड आवेदन की आज लास्ट डेट, कहां कितनी सीटें, किसे जिले से कितने आवेदक

Bihar BEd CET : बिहार में दो वर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आज 20 मई गुरुवार को आवेदन करने की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। बीएड में अब तक 1लाख 29 हकर छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है जिसके पैसे का भुगतान 1 लाख 19 हजार छात्रों ने किया है। प्रवेश परीक्षा के राज्य नोडल अधिकारी प्रो संजय कुमार ने बताया कि 22 और 23 मई को छात्र अपने नाम और अन्य चीजों में सुधार कर सकते हैं। बीएड में बिना विलंब शुक्ल के आवेदन करने की अंतिम तारीख 18 मई थी । 19 से 21 मई तक 500 रूपये विलंब शुल्क के साथ आवेदन करना था। बिना विलंब शुल्क के 1 लाख 18 हजार छात्रों ने आवेदन किया था। बीएड की प्रवेश परीक्षा 7 जून को 11 शहरों में होगी। परीक्षा का प्रवेश पत्र 1 जून से मिलेगा। परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक और जैमर लगाए जाएंगे।

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एडमिट कार्ड कब आएंगे

राज्य नोडल अधिकारी ने बताया कि मंगलवार से विलंब शुल्क के साथ आवेदन शुरू हुआ। पहले दिन 350 आवेदन आए हैं। विलंब शुल्क के तौर पर 500 रुपये देने हैं। 21 मई तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन किया जा सकता है। 07 जून को प्रवेश परीक्षा होगी। एक जून से प्रवेश पत्र मिलेगा।

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कहां कितने सीटें

बीआरएबीयू में इस वर्ष 6200 सीटों पर दाखिला होगा। सबसे ज्यादा 6400 सीटें पाटलीपुत्र विवि में हैं। छपरा विवि में 1500, मगध विवि में 6000, पटना विवि में 300, एकेयू में 3000, मौलाना मजहरूल हक विवि में 3200, वीर कुंवर सिंह विवि में 2500, बीएन मंडल मधेपुरा विवि में 1250, तिलकामांझी भागलपुर विवि में 1600, मुंगेर विवि में 500, पूर्णिया विवि में 1100, एलएनएम विवि में 3750 और कामेश्वर सिंह संस्कृत विवि में 100 सीटें हैं।

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अब तक आए आवेदन

शहर छात्रा छात्र कुल

आरा 4398 2671 7069

भागलपुर 4524 2322 6846

छपरा 3374 1268 4642

दरभंगा 7967 3925 11892

गया 9660 7020 16680

हाजीपुर 3487 1640 5127

मधेपुरा 2498 1677 4175

मुंगेर 3219 1621 4840

मुजफ्फरपुर 11491 5674 17165

पटना 20537 14578 35115

पूर्णिया 2849 1486 4329

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लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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