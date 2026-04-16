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Bihar BEd : बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा जून में, 10 कॉलेजों को चुनने का मिलेगा विकल्प

Apr 16, 2026 01:55 pm ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Bihar BEd CET 2026 : बिहार में बीएड के लिए प्रवेश परीक्षा जून के पहले पखवाड़े में होगी। उन्होंने बताया कि बीएड में नामांकन के लिए आवेदन हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में किया जा सकेगा।

Bihar BEd : बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा जून में, 10 कॉलेजों को चुनने का मिलेगा विकल्प

बिहार में बीएड के लिए प्रवेश परीक्षा जून के पहले पखवाड़े में होगी। राज्य नोडल पदाधिकारी बीआरएबीयू के प्रो. संजय कुमार ने बताया कि मई में कई अन्य परीक्षाएं होनी हैं। इसलिए बीएड की प्रवेश परीक्षा जून के पहले पखवाड़े में आयोजित करने पर विचार किया जा रहा है।परीक्षा का केंद्र जिला मुख्यालयों में बनाया जाएगा। परीक्षा के लिए नोडल अधिकारी के साथ एक टीम का भी गठन किया गया है। जो भी गतिविधियां होंगी, वह लोकभवन के संज्ञान में दी जाएंगी। कुलपति प्रो. दिनेश चंद्र राय के निर्देशन में बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी की जा रही है। अप्रैल में आवेदन के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी होगी। इसके बाद आवेदन के लिए पोर्टल खोला जाएगा। परीक्षा केंद्र बनाने से पहले टीम भेजकर जांच करायी जाएगी। टीम की रिपोर्ट के बाद ही सेंटर फाइनल किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि बीएड में नामांकन के लिए आवेदन हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में किया जा सकेगा। पोर्टल पर छात्रों को यह विकल्प उपलब्ध होगा। छात्रों को आवेदन के साथ वेबसाइट से ही प्रॉस्टपेक्टस डाउनलोड करने की सुविधा होगी। प्रॉस्पेक्टस में इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध होगी कि आवेदन किस तरह करना है और परीक्षा से जुड़ी क्या प्रक्रियाएं हैं।

10 कॉलेजों को चुनने का विकल्प दिया जाएगा

दो वर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा में छात्रों को इस बार भी 10 कॉलेजों को चुनने का विकल्प दिया जाएगा। नोडल विवि बीआरएबीयू ने परीक्षा को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। परीक्षा मई में होगी। परीक्षा के लिए बनाये गए स्टेट नोडल अफसर प्रो. संजय कुमार ने मंगलवार को बताया कि परीक्षा को लेकर तैयारी शुरू हो गयी है। लोकभवन के निर्देशों के अनुसार ही परीक्षा कराई जाएगी। परीक्षा में तीन मेरिट लिस्ट जारी होगी और सीट बची रहने पर ऑनस्पॉट दाखिला लिया जाएगा।

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बिहार में पिछले वर्ष तक बीएड के 341 कॉलेज थे। 37 हजार 300 सीटों पर दाखिला लिया गया था। स्टेट नोडल अफसर ने बताया कि इस वर्ष सभी विश्वविद्यालयों से बीएड कॉलेज और सीटों की संख्या मांगी गई है। बीआरएबीयू में इस वर्ष एक अधिक 58 कॉलेजों में दाखिला होगा।

छात्राओं को शहर के कॉलेजों में मिलेगी प्राथमिकता

बीएड में नामांकन के लिए शहर के कॉलेजों में छात्राओं को प्राथमिकता दी जाएगी। स्टेट नोडल अफसर ने बताया कि परीक्षा को लेकर प्रॉस्पेक्टस तैयार किया जा रहा है। एजेंसी चयन होने के दो से तीन दिन के अंदर आवेदन के लिए पोर्टल खोल दिया जाएगा। परीक्षा के 15 दिन के भीतर रिजल्ट जारी करने की पूरी तैयारी की जा रही है। हमारी कोशिश है कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में बीएड के नये सत्र की कक्षा शुरू हो जाए।

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हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में कर सकेंगे आवेदन

बीएड में नामांकन के लिए छात्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में आवेदन कर सकेंगे। पोर्टल खोलते ही छात्रों को यह विकल्प मिल जाएगा। आवेदन के साथ वेबसाइट पर ही छात्रों को प्रॉस्टपेक्टस डाउनलोड करने की सुविधा होगी। इस प्रॉस्पेक्टस में किस तरह से आवेदन किया जाना है, परीक्षा से जुड़ी क्या प्रक्रियाएं हैं, इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी, ताकि विद्यार्थियों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो।

लिस्ट जारी होने के तीन दिनों के अंदर बुक करनी होगी सीट

मेरिट लिस्ट जारी होने के तीन दिनों के अंदर सफल अभ्यर्थियों को अपने चुने हुए कॉलेज में सीट बुक करनी होगी। अगर किसी छात्र का चयन पहली मेरिट लिस्ट में नहीं होता है तो उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। नोडल अफसर ने बताया कि दूसरी मेरिट लिस्ट में छात्र कॉलेज चुन सकते हैं। दूसरी मेरिट लिस्ट में छात्र को अपने जिले का ही कॉलेज चुनने का विकल्प दिया जाएगा। सभी बीएड कॉलेजों में समान रूप से छात्र भेजे जाएंगे। काउंसिलिंग ऑनलाइन होगी।

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वेबसाइट पर देख सकेंगे कितनी सीटें खाली

नोडल अफसर ने बताया कि प्रवेश परीक्षा देने वाले छात्र वेबसाइट पर देख सकेंगे कि किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं, कितना कटऑफ गया और अबतक कितना दाखिला हो चुका है। प्रवेश परीक्षा में पूरी पारदर्शिता के साथ काम किया जाएगा। परीक्षा दो घंटे की होगी। इसमें 120 सवाल पूछे जाएंगे।

Pankaj Vijay

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Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


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भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


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