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Bihar BEd CET : बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन का आज आखिरी मौका, आवेदकों की संख्या 1 लाख पार

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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Bihar B.Ed Entrance Exam 2026: बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्ववि‌द्यालय मुजफ्फरपुर की ओर से सीईटी बिहार बीएड 2026 की प्रवेश परीक्षा की ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज, 18 मई 2026 को समाप्त हो रही है।

Bihar BEd CET : बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन का आज आखिरी मौका, आवेदकों की संख्या 1 लाख पार

Bihar CET B.Ed Online Form 2026: बिहार के सरकारी और प्राइवेट बीएड (B.Ed) कॉलेजों में दो वर्षीय बीएड और शिक्षा शास्त्री कोर्स (सत्र 2026-28) में एडमिशन की इच्छा रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है। राजभवन द्वारा इस वर्ष प्रवेश परीक्षा के लिए नोडल यूनिवर्सिटी बनाए गए बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय (BRABU) की ओर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बिना विलंब शुल्क के आज, 18 मई 2026 को समाप्त हो रही है।

अब तक 1 लाख से अधिक आवेदन

इस परीक्षा को लेकर राज्य के युवाओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। राज्य भर से आए आवेदनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस बार संयुक्त प्रवेश परीक्षा (CET-B.Ed. 2026) के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले अभ्यर्थियों की संख्या एक लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है। आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद उम्मीदवारों को विलंब शुल्क के साथ फॉर्म भरने के लिए 19 मई से 21 मई 2026 तक का सीमित समय दिया जाएगा, जबकि 22 और 23 मई को फॉर्म में सुधार के लिए पोर्टल खोला जाएगा।

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क्या है परीक्षा का सिलेबस और मार्किंग स्कीम?

बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा पूरी तरह से ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। इसमें ओएमआर (OMR) शीट पर नीले या काले बॉल पेन से उत्तर चिह्नित करने होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे (120 मिनट) की होगी, जिसमें कुल 120 बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न (MCQs) पूछे जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक निर्धारित है।

परीक्षा के सिलेबस को पांच सेक्शन में विभाजित किया गया है:

सामान्य अंग्रेजी/संस्कृत: इसके अंतर्गत बीएड अभ्यर्थियों के लिए जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और शिक्षा शास्त्री के छात्रों के लिए सामान्य संस्कृत से जुड़े 15 प्रश्न (15 अंक) पूछे जाएंगे।

सामान्य हिंदी: व्याकरण, संधि, समास, मुहावरे और गद्यांश पर आधारित 15 प्रश्न (15 अंक) होंगे।

रीजनिंग: न्याय वाक्य, कथन-तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता का परीक्षण करने वाले 25 प्रश्न (25 अंक) शामिल हैं।

जनरल अवेयरनेस: इतिहास, भूगोल, राजनीति, सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर्स पर आधारित सर्वाधिक 40 प्रश्न (40 अंक) पूछे जाएंगे।

विद्यालयों में शिक्षण-अधिगम वातावरण : शिक्षक-छात्र संबंध, कक्षा प्रबंधन और शिक्षण विधियों से जुड़े 25 प्रश्न (25 अंक) होंगे।

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पासिंग मार्क्स का नियम और निगेटिव मार्किंग

परीक्षा को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए बीआरए बिहार विश्वविद्यालय ने नियमों को पहले ही स्पष्ट कर दिया है। प्रतियोगिता के इस दौर में छात्रों के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इस परीक्षा में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यानी गलत उत्तर देने पर कोई अंक नहीं काटा जाएगा।

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काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होने के लिए विभिन्न श्रेणियों के लिए न्यूनतम क्वालीफाइंग मार्क्स (पासिंग मार्क्स) अलग-अलग है। अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी वर्ग के अभ्यर्थियों को परीक्षा पास करने के लिए न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक यानी कुल 42 अंक लाना अनिवार्य होगा। आरक्षित एवं विशेष श्रेणियों (SC, ST, BC, EBC, WBC, EWS और दिव्यांग) के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम पासिंग मार्क्स 30 प्रतिशत यानी कुल 36 अंक निर्धारित किए गए हैं।

राज्य नोडल पदाधिकारी के मुताबिक, प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। परीक्षा आगामी 7 जून 2026 (रविवार) को राज्य के 11 प्रमुख शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसके लिए 1 जून को एडमिट कार्ड लाइव कर दिए जाएंगे।

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लेखक के बारे में

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