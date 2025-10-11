Bihar BEd CET : बिहार बीएड में दाखिले के लिए 13 से 18 तक कॉलेज चुन सकेंगे, देखें नया काउंसलिंग शेड्यूल

ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय (एलएनएमयू) ने सीईटी-बीएड 2025 के लिए नया काउंसिलिंग शेड्यूल जारी किया है। राज्य नोडल अधिकारी के कार्यालय से जारी अधिसूचना के अनुसार एएन कॉलेज पटना और एमडीडीएम कॉलेज मुजफ्फरपुर को शैक्षणिक सत्र 2025-27 के लिए मान्यता प्रदान कर दी गयी है। विव ने बताया कि इन दोनों कॉलेजों के लिए काउंसिलिंग और नामांकन प्रक्रिया पुनः निर्धारित की गयी है। इसके तहत उम्मीदवारों को 13 से 18 अक्तूबर तक https://biharcetbed-lnmu.in पोर्टल के माध्यम से कॉलेज व संस्थान की प्राथमिकता देनी होगी।