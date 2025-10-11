Bihar BEd CET : बिहार बीएड में दाखिले के लिए 13 से 18 तक कॉलेज चुन सकेंगे, देखें नया काउंसलिंग शेड्यूल
एलएनएमयू ने सीईटी-बीएड 2025 के लिए नया काउंसिलिंग शेड्यूल जारी किया है। 13 से 18 अक्तूबर तक https://biharcetbed-lnmu.in पोर्टल के माध्यम से कॉलेज व संस्थान की प्राथमिकता देनी होगी।
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय (एलएनएमयू) ने सीईटी-बीएड 2025 के लिए नया काउंसिलिंग शेड्यूल जारी किया है। राज्य नोडल अधिकारी के कार्यालय से जारी अधिसूचना के अनुसार एएन कॉलेज पटना और एमडीडीएम कॉलेज मुजफ्फरपुर को शैक्षणिक सत्र 2025-27 के लिए मान्यता प्रदान कर दी गयी है। विव ने बताया कि इन दोनों कॉलेजों के लिए काउंसिलिंग और नामांकन प्रक्रिया पुनः निर्धारित की गयी है। इसके तहत उम्मीदवारों को 13 से 18 अक्तूबर तक https://biharcetbed-lnmu.in पोर्टल के माध्यम से कॉलेज व संस्थान की प्राथमिकता देनी होगी।
कॉलेज आवंटन की सूची 30 अक्तूबर को जारी की जायेगी, जबकि कागजातों की जांच और प्रवेश प्रक्रिया एक से आठ नवंबर तक संबंधित कॉलेजों में होगी। जारी अधिसूचना में कहा गया है कि सभी पंजीकृत लेकिन प्रवेश नहीं ले सके अभ्यर्थियों को इस प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा। यह निर्णय पटना हाइकोर्ट के आदेश के अनुरूप लिया गया है, ताकि दोनों कॉलेजों में सत्र 2025-27 की प्रवेश प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी की जा सके।