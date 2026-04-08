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Bihar BEd : बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 11 जिला मुख्यालयों में, BRABU कब कराएगा एंट्रेंस

Apr 08, 2026 07:27 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, प्रमुख संवाददाता, मुजफ्फरपुर
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बिहार में दो वर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा 11 जिला मुख्यालयों में अयोजित होगी। जिला मुख्यालयों पर ही परीक्षा केंद्र भी बनाए जाएंगे। परीक्षा सात या 14 जून को हो सकती है।

Bihar BEd : बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 11 जिला मुख्यालयों में, BRABU कब कराएगा एंट्रेंस

बिहार में दो वर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा 11 जिला मुख्यालयों में अयोजित होगी। जिला मुख्यालयों पर ही परीक्षा केंद्र भी बनाए जाएंगे। परीक्षा सात या 14 जून को हो सकती है। बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर मंगलवार को लोकभवन में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में बीआरएबीयू के राज्य नोडल अफसर प्रो. संजय कुमार शामिल हुए। बीआरएबीयू को बीएड प्रवेश परीक्षा का नोडल बनाया गया है।

लोकभवन में हुई बैठक में परीक्षा को पूरी पारदर्शिता के साथ कराने का निर्देश दिया गया। परीक्षा के दौरान सभी केंद्रों पर पुलिस की पुख्ता व्यवस्था रहेगी। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों की आधार आधारित बायोमेट्रिक हाजिरी लगाई जाएगी। सभी केंद्रों पर जैमर लगाया जाएगा, वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। जिला मुख्यालयों में प्रवेश परीक्षा के लिए नोडल अफसर बनाए जाएंगे। परीक्षा की तारीख तय करने से पहले सभी विवि की परीक्षा का शेड्यूल ध्यान में रखा जाएगा। लोकभवन ने निर्देश दिया है कि बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर कमिश्नर और डीएम से लगातार बैठकें की जाएं और सभी गतिविधियों की जानकारी लोकभवन को भेजी जाए।

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स्नातक में दाखिले के लिए बीआरएबीयू में 20 के बाद पोर्टल खोला जायेगा

डीएसडब्ल्यू प्रो. आलोक प्रताप सिंह ने बताया कि इंटर की मार्क्सशीट आने के बाद पोर्टल खोला जायेगा। छात्रों को पोर्टल पर 10 कॉलेज चुनने का विकल्प दिया जायेगा। अबतक छात्रों को पांच से छह कॉलेज चुनने का विकल्प मिलता रहा है। छात्रों को दिशा निर्देश दिया जायेगा कि वह अपने घर के आसपास के कॉलेज का ही विकल्प चुनें। विवि में स्नातक में हर साल डेढ़ लाख सीटों पर दाखिला लिया जाता है। इसबार स्नातक के पोर्टल पर 30 नये कॉलेज के जुड़ने की उम्मीद है।

पिछले वर्ष तक 130 कॉलेज पोर्टल पर थे। इस वर्ष 160 कॉलेजों में स्नातक का दाखिला होगा। स्नातक के अलावा वोकेशनल कोर्स में भी नामांकन की तैयारी शुरू कर दी गई है। सीसीडीसी प्रो. टीके डे ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया शुरू करने के लिए फाइल तैयार की जा रही है। कुलपति के आदेश के बाद एक से दो हफ्ते में पोर्टल खोल दिया जायेगा। उधर, पीजी में चल रहे ऑनस्पाट दाखिले के दूसरे दिन भी पीजी विभागों में छात्रों की भीड़ रही।

कई विभागों ने छात्रों के आवेदन के बाद मेरिट लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की। पीजी में दाखिले के लिए सिफारिशी फोन भी विभागों में घनघनाते रहे। ऑनस्पाट एडमिशन की तारीख विवि प्रशासन ने 11 अप्रैल तक तय की है।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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