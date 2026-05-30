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Bihar BEd Admit Card : बिहार बीएड एडमिट कार्ड आज होगा जारी, biharcetbed-brabu.in से करें डाउनलोड

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, प्रमुख संवाददाता, मुजफ्फरपुर
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Bihar BEd Admit Card : बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा के एडमिट कार्ड 1 जून से पहले आज जारी होंगे। इन्हें biharcetbed-brabu.in पर जाकर डाउनलोड किया जा सकेगा।

Bihar BEd Admit Card : बिहार बीएड एडमिट कार्ड आज होगा जारी, biharcetbed-brabu.in से करें डाउनलोड

Bihar BEd Admit Card Download , biharcetbed-brabu.in : बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए आज शनिवार को एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। पूर्व निर्धारित तिथि एक जून से पहले ही शनिवार को सुबह 11 बजे से एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जा सकेगा। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने यूज़र आईडी एवं पासवर्ड से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा से संबंधित दिशा-निर्देश एडमिट कार्ड पर उपलब्ध रहेगा। पूरे बिहार में 37 हजार 250 सीटें हैं और आवेदन 1 लाख 23 हजार 327 छात्रों ने किये हैं। इस हिसाब से एक सीट पर तीन छात्र होते हैं। राज्य में बीआरएबीयू के 59 कॉलेजों समेत बीएड के 343 कॉलेज हैं। बीआरएबीयू में 6200 सीटें हैं। प्रवेश परीक्षा सात जून को होगी।

राज्य नोडल विश्वविद्यालय बीआरएबीयू द्वारा परीक्षा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। सात जून को परीक्षा है। इसके लिए 180 केंद्र बने हैं। मुजफ्फरपुर में 26 और पटना में 40 केंद्र बनाए गए हैं। 11 बजे से आयोजित परीक्षा को लेकर 10:30 बजे तक अभ्यर्थी प्रवेश पा सकेंगे। परीक्षा समाप्त होने तक किसी भी अभ्यर्थियों को केन्द्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। परीक्षा शुरू होने से दो घंटे पहले प्रश्नपत्र का पैकेट उपलब्ध कराया जाएगा।

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आधा घंटा पहले केंद्र अधीक्षक, स्टेटिक मजिस्ट्रेट और शिक्षकों की उपस्थिति में प्रश्न पुस्तिकाओं के बॉक्स की सील की जांच कर इसे खोला जाएगा। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था की गई है।

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प्रवेश पत्र और फोटो पहचान पत्र लाना जरूरी

किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र और फोटो पहचान पत्र के बिना परीक्षा केंद्र पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। केंद्र अधीक्षक सभी परीक्षार्थी की भौतिक रूप से जांच करेंगे और यह देख लेंगे कि किसी प्रकार की लिखित सामग्री, प्रवेशपत्र पर कोई लेख, सादा कागज, क्लिप बोर्ड या कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तो नहीं है। दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्रतघंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। केंद्र अधीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि संबंधित परीक्षार्थियों को निर्धारित प्रश्नपत्र का ही वितरण करेंगे। प्रश्नपत्र का बुकलेट सेट ए, बी, सी, डी में होगा। परीक्षार्थियों को जिस नंबर का ओएमआर शीट दिया जाएगा, उसी नंबर का प्रश्नपत्र बुकलेट भी दिया जाएगा।

रिजल्ट कब

रिजल्ट 19 जून को आने की उम्मीद है। 20 जून से काउंसिलिंग शुरू होगी। काउंसिलिंग ऑनलाइन होगी।

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28 से 30 वर्ष के आवेदक अधिक

बीएड में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों में 28 से 30 वर्ष के लोग अधिक हैं। 40 वर्ष या इससे अधिक आयु के भी अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। बीएड में 77,623 छात्राओं ने और 45,970 छात्रों ने आवेदन किया है। चार ट्रांसजेडर ने भी आवेदन किया है।

दो घंटे की होगी परीक्षा, 120 सवाल पूछे जाएंगे

बीएड की प्रवेश परीक्षा दो घंटे की होगी। परीक्षा सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक चलेगी। सुबह 10.30 बजे के बाद प्रवेश नहीं मिलेगा। परीक्षा केंद्र पर एक आईडी कार्ड लेकर जाना होगा। बीएड के नोडल अधिकारी प्रो. संजय कुमार ने बताया कि परीक्षा में 120 सवाल पूछे जाएंगे।

कहां कितने सीटें

बीआरएबीयू में इस वर्ष 6200 सीटों पर दाखिला होगा। सबसे ज्यादा 6400 सीटें पाटलीपुत्र विवि में हैं। छपरा विवि में 1500, मगध विवि में 6000, पटना विवि में 300, एकेयू में 3000, मौलाना मजहरूल हक विवि में 3200, वीर कुंवर सिंह विवि में 2500, बीएन मंडल मधेपुरा विवि में 1250, तिलकामांझी भागलपुर विवि में 1600, मुंगेर विवि में 500, पूर्णिया विवि में 1100, एलएनएम विवि में 3750 और कामेश्वर सिंह संस्कृत विवि में 100 सीटें हैं।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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