बिहार की IAS उदिता सिंह ने इंजीनियरिंग छोड़ अपनाई UPSC की राह, 46वीं रैंक लाने के बाद आज हैं DM
बांका के गांव से IIT दिल्ली और UPSC में 46वीं रैंक लाने वाली उदिता सिंह आज नालंदा की DM हैं। आइए जानते हैं कि उन्होंने कैसे ये मुकाम हासिल किया।
बांका के एक छोटे से गांव की लड़की... हाथ में किताबें और आंखों में बड़े सपने। उसने न तो हालात का रोना रोया और न रास्ता बदला। पहले कोटा में मेहनत की। फिर IIT दिल्ली का दरवाजा खोला। उसके बाद UPSC में 46वीं रैंक लाकर IAS बनी। आज वही उदिता सिंह नालंदा जैसे ऐतिहासिक जिले की जिलाधिकारी हैं। उनकी कहानी उन हजारों बच्चों के लिए रोशनी है जो छोटे शहरों और गांवों से बड़ा सोचने की हिम्मत करते हैं।
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक उदिता का नाता बांका जिले के रजौन थाना क्षेत्र के गोराडीह गांव से है। बचपन की पढ़ाई बांका में ही हुई। आगे की राह पटना ले गई। वहां से उन्होंने मैट्रिक पास किया। बताया जाता है कि 2004 में उन्होंने दसवीं 94 फीसदी अंकों के साथ पूरी की। नंबर अच्छे थे और रुझान साफ था। गणित और विज्ञान में उनका मन खूब रमता था। इसलिए दसवीं के बाद वह राजस्थान के कोटा चली गईं। वहां का माहौल आसान नहीं होता। हर तरफ मुकाबला और हर दिन इम्तिहान। फिर भी उदिता टिकी रहीं। 2006 में उन्होंने 88 फीसदी अंकों के साथ बारहवीं पास की।
IIT दिल्ली का सफर
कोटा की मेहनत रंग लाई। उन्हें देश के नामी तकनीकी संस्थान IIT दिल्ली में जगह मिली। वहां से उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री ली। आज भी बहुत से परिवार इस डिग्री को जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई मानते हैं। पर उदिता का मन कहीं और था। उन्हें लगता था कि प्रशासनिक सेवा के जरिए वह सीधे लोगों के बीच काम कर सकती हैं। समाज के लिए कुछ करने की यही चाह उन्हें UPSC की तैयारी तक ले आई।
दूसरे प्रयास में बाजी
सिविल सेवा की राह लंबी होती है। कई लोग सालों गुजार देते हैं। उदिता ने दूसरे ही प्रयास में कमाल कर दिखाया। उन्होंने UPSC परीक्षा में 46वीं रैंक हासिल की। उन्हें 2014 बैच में बिहार कैडर मिला। एक सितंबर 2014 को वह IAS सेवा में आईं। शुरुआती ट्रेनिंग मसूरी की लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में हुई। इसके बाद पटना में असिस्टेंट कलेक्टर के तौर पर काम सीखा। यहीं से जमीन की समझ बननी शुरू हुई।
करियर की शुरुआत में उन्होंने पटना में ऊर्जा विभाग में उप सचिव का काम देखा। इंजीनियरिंग की पढ़ाई यहां काम आई। मार्च 2017 में उन्हें कटिहार में अनुमंडल पदाधिकारी बनाया गया। यह उनका पहला बड़ा फील्ड अनुभव था। नवंबर 2017 में वह रोहतास की उप विकास आयुक्त बनीं। 2019 में वह फिर पटना लौटीं। पहले सामान्य प्रशासन विभाग में संयुक्त सचिव रहीं। जून में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जिम्मेदारी मिली। यह वही महकमा है जहां जमीन के झगड़े सबसे ज्यादा पहुंचते हैं। उसी साल अगस्त में उन्हें वैशाली का जिलाधिकारी बनाया गया। वह करीब दो साल नौ महीने वहां डटी रहीं। किसी जिले में इतना लंबा कार्यकाल भरोसे की निशानी माना जाता है।
नवादा और रोहतास में अलग पहचान
मई 2022 में उन्हें नवादा की कमान मिली। सितंबर 2024 में वह रोहतास की जिलाधिकारी बनीं। रोहतास इससे पहले उनके लिए अनजान नहीं था। वह वहां उप विकास आयुक्त रह चुकी थीं। यानी जिस जिले को कभी नीचे से देखा था उसे ऊपर से संभालने का मौका मिला।
अब नालंदा में नई जिम्मेदारी
जून 2026 में उनका तबादला नालंदा हुआ। 18 जून को उन्होंने जिलाधिकारी का पद संभाला। नालंदा की पहचान बौद्ध विरासत और पर्यटन से है। यहां प्रशासन को कानून व्यवस्था और विकास के साथ साथ जिले की ऐतिहासिक छवि का भी ध्यान रखना पड़ता है।
उदिता की कहानी में कोई जादू नहीं है। इसमें सीधी सी बात है। पढ़ाई में लगन। मुश्किल माहौल में टिके रहना। और सही वक्त पर सही फैसला लेना। उन्होंने इंजीनियरिंग की चमक छोड़कर जनसेवा का रास्ता चुना। यह फैसला आसान नहीं था। आज जब छोटे शहरों के बच्चे बड़े सपनों से घबराते हैं तब गोराडीह से नालंदा तक का यह सफर उन्हें याद दिलाता है कि मंजिल पता हो तो पता कोई मायने नहीं रखता।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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