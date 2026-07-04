बिहार बीएड एडमिशन की पहली मेरिट लिस्ट जारी, 36872 अभ्यर्थियों का चयन; 10 जुलाई तक होगा नामांकन
पहली मेरिट लिस्ट में 36 हजार 872 अभ्यर्थियों के नाम हैं। राज्य नोडल अधिकारी ने बताया कि बीएड में दाखिला 4 से 10 जुलाई तक होगा। इस अवधि में विद्यार्थी अगर नामांकन नहीं कराएंगे तो उनका कॉलेज आवंटन निरस्त हो जाएगा।
दो वर्षीय बीएड में दाखिले के लिए पहली मेरिट लिस्ट शुक्रवार को जारी कर दी गई। राज्य नोडल अधिकारी प्रो संजय कुमार ने वेबसाइट पर यह रिजल्ट जारी किया। पहली मेरिट लिस्ट में 36 हजार 872 अभ्यर्थियों के नाम हैं। राज्य नोडल अधिकारी ने बताया कि बीएड में दाखिला 4 से 10 जुलाई तक होगा। इस अवधि में विद्यार्थी अगर नामांकन नहीं कराएंगे तो उनका कॉलेज आवंटन निरस्त हो जाएगा।
इस साल कितने हुए थे आवेदन
राज्य नोडल अधिकारी ने बताया कि इस वर्ष सीईटी-बीएड-2026 के लिए 610811 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। प्रवेश परीक्षा में 1 लाख 10 हजार 900 विद्यार्थियों ने सफलता पायी। इसके बाद 74 हजार विद्यार्थियों ने काउंसिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था।
विद्यार्थियों को सर्वप्रथम पोर्टल पर अपने आवंटित कॉलेज को स्वीकार करना होगा। इसके बाद तीन हजार की गैर-वापसी योग्य पार्ट फी ऑनलाइन जमा करनी होगी। यह राशि संबंधित कॉलेज के नामांकन शुल्क में समायोजित कर दी जाएगी।
सरकारी बीएड कॉलेजों में अभ्यर्थियों की पसंद
शिक्षा विभाग, सीटीई, तुर्की, मुजफ्फरपुर : 29,598
कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, गया : 27,288
राजकीय शिक्षक शिक्षा कॉलेज, समस्तीपुर : 22,885
महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, पटना : 20,206
कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, भागलपुर : 19,666
पटना ट्रेनिंग कॉलेज : 15,011
आवेदन के समय किस विवि को कितने छात्रों ने चुना
बीआरए बिहार विवि, मुजफ्फरपुर : 1,13,824
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया : 1,12,405
ललित नारायण मिथिला विवि, दरभंगा : 91,112
पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना : 84,868
पटना विश्वविद्यालय, पटना : 42,448
तिलका मांझी भागलपुर विवि, भागलपुर : 42,274
भूपेन्द्र नारायण मंडल विवि, मधेपुरा : 27,346
वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा : 24,928
आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना : 23,385
पूर्णिया विश्वविद्यालय, पूर्णिया : 15,510
जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा : 12,605
मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विवि, पटना : 11,563
मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर - 8,435
कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विवि, दरभंगा : 108
नामांकन के लिए लेकर जाना होगा यह दस्तावेज
मैट्रिक, इंटरमीडिएट व स्नातक अंकपत्र एवं प्रमाण-पत्र (छायाप्रति), स्नातकोत्तर अंकपत्र एवं प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो), मूल सीएलसी, टीसी, आवासीय प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो), जाति प्रमाण-पत्र (आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु), ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र (यदि लागू हो), दिव्यांग प्रमाणपत्र (यदि लागू हो) अन्य आरक्षण/कोटा से संबंधित प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो), हाल के 4 पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटोग्राफ
महाविद्यालयों का आवंटन
महाविद्यालयों का आवंटन अभ्यर्थियों की मेधा सूची, आरक्षण नियमों और ऑनलाइन काउंसिलिंग के दौरान दिए गए विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय वरीयता क्रम के आधार पर किया गया है। मालूम हो कि आवंटित अभ्यर्थी चार जुलाई से 10 जुलाई तक संबंधित महाविद्यालय या विभाग में उपस्थित होकर दस्तावेजों के सत्यापन के बाद नामांकन करा सकेंगे। निर्धारित अवधि में नामांकन नहीं कराने वाले अभ्यर्थियों का आवंटन स्वतः निरस्त माना जाएगा। इस वर्ष वीकेएसयू के लिए 24928 अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन इस वर्ष सीईटी-बीएड-2026 के लिए कुल 6,10,811 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इनमें वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के लिए 24 हजार 928 विद्यार्थियों ने .application किया था। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सफल विद्यार्थियों की ओर से काउंसिलिंग के आधार पर जिन कॉलेजों का वरीयता के आधार पर चयन किया गया है, उस आधार पर कॉलेज का आवंटन हुआ है।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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