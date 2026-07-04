बिहार बीएड एडमिशन की पहली मेरिट लिस्ट जारी, 36872 अभ्यर्थियों का चयन; 10 जुलाई तक होगा नामांकन

पहली मेरिट लिस्ट में 36 हजार 872 अभ्यर्थियों के नाम हैं। राज्य नोडल अधिकारी ने बताया कि बीएड में दाखिला 4 से 10 जुलाई तक होगा। इस अवधि में विद्यार्थी अगर नामांकन नहीं कराएंगे तो उनका कॉलेज आवंटन निरस्त हो जाएगा।

दो वर्षीय बीएड में दाखिले के लिए पहली मेरिट लिस्ट शुक्रवार को जारी कर दी गई। राज्य नोडल अधिकारी प्रो संजय कुमार ने वेबसाइट पर यह रिजल्ट जारी किया। पहली मेरिट लिस्ट में 36 हजार 872 अभ्यर्थियों के नाम हैं। राज्य नोडल अधिकारी ने बताया कि बीएड में दाखिला 4 से 10 जुलाई तक होगा। इस अवधि में विद्यार्थी अगर नामांकन नहीं कराएंगे तो उनका कॉलेज आवंटन निरस्त हो जाएगा।

इस साल कितने हुए थे आवेदन राज्य नोडल अधिकारी ने बताया कि इस वर्ष सीईटी-बीएड-2026 के लिए 610811 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। प्रवेश परीक्षा में 1 लाख 10 हजार 900 विद्यार्थियों ने सफलता पायी। इसके बाद 74 हजार विद्यार्थियों ने काउंसिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था।

विद्यार्थियों को सर्वप्रथम पोर्टल पर अपने आवंटित कॉलेज को स्वीकार करना होगा। इसके बाद तीन हजार की गैर-वापसी योग्य पार्ट फी ऑनलाइन जमा करनी होगी। यह राशि संबंधित कॉलेज के नामांकन शुल्क में समायोजित कर दी जाएगी।

सरकारी बीएड कॉलेजों में अभ्यर्थियों की पसंद शिक्षा विभाग, सीटीई, तुर्की, मुजफ्फरपुर : 29,598

कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, गया : 27,288

राजकीय शिक्षक शिक्षा कॉलेज, समस्तीपुर : 22,885

महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, पटना : 20,206

कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, भागलपुर : 19,666

पटना ट्रेनिंग कॉलेज : 15,011

आवेदन के समय किस विवि को कितने छात्रों ने चुना बीआरए बिहार विवि, मुजफ्फरपुर : 1,13,824

मगध विश्वविद्यालय, बोधगया : 1,12,405

ललित नारायण मिथिला विवि, दरभंगा : 91,112

पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना : 84,868

पटना विश्वविद्यालय, पटना : 42,448

तिलका मांझी भागलपुर विवि, भागलपुर : 42,274

भूपेन्द्र नारायण मंडल विवि, मधेपुरा : 27,346

वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा : 24,928

आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना : 23,385

पूर्णिया विश्वविद्यालय, पूर्णिया : 15,510

जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा : 12,605

मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विवि, पटना : 11,563

मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर - 8,435

कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विवि, दरभंगा : 108

नामांकन के लिए लेकर जाना होगा यह दस्तावेज मैट्रिक, इंटरमीडिएट व स्नातक अंकपत्र एवं प्रमाण-पत्र (छायाप्रति), स्नातकोत्तर अंकपत्र एवं प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो), मूल सीएलसी, टीसी, आवासीय प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो), जाति प्रमाण-पत्र (आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु), ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र (यदि लागू हो), दिव्यांग प्रमाणपत्र (यदि लागू हो) अन्य आरक्षण/कोटा से संबंधित प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो), हाल के 4 पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटोग्राफ