Bihar B.Ed 2025: बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, देखें अहम तिथियां

Bihar B.Ed 2025 Apply Online: बिहार बी.एड नोटिफिकेशन 2025 चार वर्षीय इंटीग्रेटेड बी.एड प्रोग्राम (सीईटी आईएनटी-बीएड 2025) के लिए जारी कर दिया गया है, जिससे छात्रों को राज्य भर के बीए-बीएड और बीएससी-बीएड कोर्सेज में एडमिशन लेने का अवसर मिलेगा। एंट्रेंस परीक्षा बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी (बीआरएबीयू) द्वारा आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा मुख्य रूप से उन छात्रों के लिए है जिन्होंने 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी कर ली है और टीचिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं।

बिहार बीएड 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया आज 9 सितंबर 2025 से शुरू हो गई है। आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 26 सितंबर 2025 तय की गई है। आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट biharcetintbed-brabu.in पर जाना होगा। अभ्यर्थियों को भरे हुए आवेदन फॉर्म में गलतियों को ऑनलाइन सुधारने करने के लिए 27 सितंबर से 30 सितंबर 2025 तक का समय दिया जाएगा। इसके साथ ही उम्मीदवार लेट फीस के साथ आवेदन फॉर्म 27 सितंबर से 30 सितंबर 2025 तक भर सकते हैं। परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड 7 अक्टूबर 2025 को जारी किए जाएंगे। परीक्षा की संभावित तिथि 12 अक्टूबर 2025 है। रिजल्ट जारी होने की संभावित तिथि 17 अक्टूबर 2025 है।

Bihar B.Ed 2025 Apply Online Link शैक्षणिक योग्यता- 4 वर्षीय बी.ए.-बी.एड./बी.एससी-बी.एड. इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन के लिए ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने सीनियर सेकेंडरी/+2 अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में न्यनूतम 50% अंक प्राप्त किये हों, वे इस परीक्षा में शामिल हाने के योग्य है। आरक्षित कैटेगरी के लिए यह 45% अथवा समतुल्य होगा।

परीक्षा शुल्क - अनारक्षित (अनारक्षित) उम्मीदवारों के लिए 1000 रुपये (केवल एक हजार रुपये)।

दिव्यांग/ईबीसी/बीसी/महिला/ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपये (केवल सात सौ पचास रुपये)

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये (केवल पांच सौ रुपये)।