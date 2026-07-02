बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का रास्ता साफ, UGC NET अनिवार्य, PhD वालों को छूट, क्या हैं नए नियम
Bihar Assistant Professor Recruitment Guidelines : बिहार के नए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती नियमों में उम्र सीमा तीन साल बढ़ा कर अधिकतम आयु 43 वर्ष तय किया गया है। इससे पहले जारी ड्राफ्ट में उम्र सीमा 40 वर्ष तय की गयी थी।
Bihar BSUSC Assistant Professor Recruitment Guidelines : बिहार के विश्वविद्यालयों और अंगीभूत कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। राज्यपाल सय्यद अता हसनैन ने बुधवार को स्टैच्यूट्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर्स, इनक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट्स ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर्स, 2026 को मंजूरी दे दी। नयी नियमावली एक जुलाई से पूरे राज्य के विश्वविद्यालयों में लागू हो गयी है। नियमित और संविदा दोनों प्रकार की नियुक्तियों की प्रक्रिया, पात्रता, चयन प्रणाली और मेरिट तैयार करने के स्पष्ट नियम तय कर दिये गये हैं। अब बिहार के विश्वविद्यालयों में संविदा आधारित और नियमित असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त होंगे। नियुक्ति में बिहार सरकार द्वारा लागू आरक्षण भी प्रभावी होगा। अब नए 211 डिग्री कालेजों में नियमित प्राध्यापकों की नियुक्ति होने तक संविदा आधारित सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति जल्द शुरू होगी। यह नियुक्ति बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (BSUSC) के जरिये होगी।
क्या हैं भर्ती नियम
जारी नियम में उम्र सीमा तीन साल बढ़ा कर अधिकतम आयु 43 वर्ष तय किया गया है। इससे पहले जारी ड्राफ्ट में उम्र सीमा 40 वर्ष तय की गयी थी। जिसका विरोध शोधार्थियों ने किया था। इसके साथ शोधार्थियों ने 10वीं व 12वीं के आधार पर तय अंक को भी खत्म करने की मांग की थी। लेकिन यह खत्म नहीं किया गया है। अब असिस्टेंट प्रोफेसरों (सहायक प्राध्यापक) की नियमित नियुक्ति बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (BSUSC) की अनुशंसा पर होगी। चयन का आधार 175 अंकों की तीन घंटे की लिखित परीक्षा और 25 अंकों का इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में 13 अंक शिक्षण कौशल और 12 अंक बोर्ड के साथ संवाद के आधार पर दिये जाएंगे। शिक्षण प्रदर्शन की प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्ड की जायेगी। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम संबंधित विषय की यूजीसी नेट परीक्षा के अनुरूप रखा गया है।
अभ्यर्थियों को इंटरव्यू बोर्ड के सामने पढ़ाकर अपनी क्षमता दिखानी होगी। लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर प्रत्येक पद के लिए तीन अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद अंतिम मेरिट तैयार की जाएगी।
नये नियम में खास क्या
- एक जुलाई से प्रभावी
- नियमित बहाली में 175 अंकों की लिखित परीक्षा
- 25 अंकों का इंटरव्यू
- अधिकतम आयु 43 वर्ष तय
मास्टर डिग्री, नेट अनिवार्य, पीएचडी वालों को छूट
अभ्यर्थी को संबंधित विषय में 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री होना आवश्यक होगा। बिहार के एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी व दिव्यांग अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों में 5% की छूट मिलेगी। नेट या सेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। पीएचडी प्राप्त अभ्यर्थियों को नेट से छूट मिलेगी।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
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विजन
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