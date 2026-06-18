Assistant Professor Vacancy : नए 211 डिग्री कॉलेजों में फिक्स अवधि के लिए भर्ती होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर
बिहार के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने और 211 नवस्थापित डिग्री कॉलेजों में नियत अवधि के लिए शिक्षकों की नियुक्ति की योजना है। इसके लिए राज्यपाल सचिवालय ने नियत अवधि संकाय नियुक्ति संबंधी प्रारूप पर विश्वविद्यालयों से राय मांगी है।
बिहार के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने और 211 नवस्थापित डिग्री कॉलेजों में नियत अवधि के लिए शिक्षकों की नियुक्ति की योजना है। इसके लिए राज्यपाल सचिवालय ने नियत अवधि संकाय नियुक्ति संबंधी प्रारूप पर विश्वविद्यालयों से राय मांगी है। इस संबंध में राज्यपाल सचिवालय ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों तथा बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद को पत्र जारी कर 10 दिनों के भीतर सुझाव देने को कहा है।
प्रारूप के अनुसार नवचयनित महाविद्यालयों में छह विषयों हिंदी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में नियत अवधि के लिए शिक्षकों की अस्थायी नियुक्ति की जाएगी।
अभ्यर्थियों के लिए संबंधित विषय में कम-से-कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री तथा यूजीसी द्वारा आयोजित नेट या समकक्ष पात्रता अनिवार्य होगी। पीएचडी धारकों को यूजीसी मानकों के अनुसार छूट मिलेगी। चयन प्रक्रिया में शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए 88 अंक और साक्षात्कार व कक्षा प्रदर्शन के लिए 12 अंक निर्धारित किये गये हैं। प्रारूप के अनुसार चयनित शिक्षकों को प्रति सप्ताह न्यूनतम 16 कक्षाएं लेनी होंगी।
नियुक्ति एक निश्चित अवधि के लिए होगी। प्रत्येक कार्यकाल के बाद नये सिरे से मूल्यांकन किया जायेगा। उन्हें 12 दिन आकस्मिक अवकाश और आठ दिन चिकित्सा अवकाश की सुविधा मिलेगी। तीन सदस्यीय कमेटी ने रिपोर्ट राज्यपाल सचिवालय को सौंप दी है।
इन पाठ्यक्रम में अप्रेंटिसशिप की होगी व्यवस्था
● विज्ञान संकाय के तहत बीएन कॉलेज और कॉलेज ऑफ कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस में बीएससी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, मगध महिला कॉलेज में बीएससी हेल्थकेयर मैनेजमेंट
● वाणिज्य संकाय के तहत गंगा देवी महिला व जेडी वीमेंस कॉलेज, पटना, लक्ष्मी नारायण दूबे कॉलेज, राम सकल सिंह साइंस कॉलेज, राज नारायण कालेज में बीकॉम बीएफएसआइ, जेडी वीमेंस कॉलेज, लक्ष्मी नारायण दुबे कॉलेज, राम सकल सिंह साइंस कालेज, भागलपुर नेशनल कॉलेज में बीकॉम में रिटेल ऑपरेशन्स, राज नारायण कॉलेज और भागलपुर नेशनल कॉलेज में ई-कॉमर्स कोर्स
● कला संकाय में लक्ष्मी नारायण दूबे कॉलेज में बीए कंटेंट एंड क्रिएटिव राइटिंग पाठ्यक्रम संचालित होंगे
13 अंगीभूत कॉलेजों में इसी सत्र से एईडीपी लागू होगा
सूबे के 13 अंगीभूत महाविद्यालयों में नए शैक्षणिक सत्र से स्नातक संकाय में अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम (एईडीपी) लागू होगा। पढ़ाई करने वाले छात्र-छात्राओं को अप्रेंटिसशिप करने के दौरान प्रतिमाह 12300 रुपये मिलेंगे। इसे लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने हैदराबाद स्थित संस्था सीआरआइएसपी के साथ एमओयू किया है। लोकभवन के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को बैठक में इस प्रोग्राम को लागू करने पर सहमति बनी। संस्था के राधेश्याम जुलानिया ने बताया कि एईडीपी एक चार वर्षीय स्नातक स्तरीय शैक्षणिक कार्यक्रम है, जिसमें 75% अकादमिक ज्ञान और 25% उद्योग विशिष्ट कौशल को समाहित किया है। मौके पर उच्च शिक्षा सचिव राजीव रौशन व सीआरआइएसपी के स्टेट हेड बैद्यनाथ यादव रहे।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी