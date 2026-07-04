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Assistant Professor Vacancy : बिहार में निकली 3687 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, NET और PhD वाले योग्य

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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Bihar Assistant Professor Vacancy 2026: BSUSC ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 3687 पदों पर भर्ती की आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। एप्लाई करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई है। चयनितों की 7 अगस्त तक ज्वाइनिंग करा दी जाएगी।

Assistant Professor Vacancy : बिहार में निकली 3687 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, NET और PhD वाले योग्य

Bihar Assistant Professor Vacancy 2026: बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (BSUSC) ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 3687 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 3 जुलाई से शुरू हो चुकी है। यह भर्ती राज्य के नए 211 डिग्री कॉलेजों के लिए कॉन्ट्रेक्ट पर की जाएगी। खास बात यह है कि इस भर्ती में चयनित असिस्टेंट प्रोफेसरों की कॉलेजों में 7 अगस्त तक ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। फिलहाल 6 विषयों हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र विषयों में भर्ती निकाली गई है। इन विषयों के लिए योग्य अभ्यर्थियों से 15 जुलाई तक समर्थ पोर्टल https://hedbiharrec.samarth.edu.in पर ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। 20 एवं 27 जुलाई को अभ्यर्थियों से साक्षात्कार लिया जाएगा। 29 जुलाई को अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट जारी होगी। इसके बाद आवंटित राजकीय डिग्री महाविद्यालयों में सात अगस्त तक योगदान करना होगा।

अंतिम तिथि 15 जुलाई तक पड़ने वाले आवेदनों की स्क्रीनिंग के बाद 17-18 जुलाई को साक्षात्कार के लिए पत्र जारी होगा। 20 से 27 जुलाई तक साक्षात्कार होगा। 29 जुलाई को मेधा सूची जारी होगी।

किस विषय में कितने पद खाली

इनमें हिंदी में 625, अर्थशास्त्र में 597, इतिहास में 662, राजनीति विज्ञान में 596, अंग्रेजी में 674 और समाजशास्त्र में 533 पद हैं।

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योग्यता क्या है, कौन कर सकता है आवदेन

इन पदों के लिए आवश्यक योग्यता न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ पीजी डिग्री, नेट-सेट / पीएचडी होगी। नियुक्ति में नियमानुसार उम्र में छूट दी जाएगी।

मास्टर डिग्री में न्यूनतम अंक:

अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के उम्मीदवारों के लिए मास्टर डिग्री में न्यूनतम 55% अंक होना अनिवार्य है।

आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए मास्टर डिग्री में न्यूनतम 50% अंक होना अनिवार्य है

किन पीएचडी (PhD) धारकों के लिए नेट/सेट से छूट:

जिनकी पीएचडी यूजीसी रेगुलेशन 2009 या 2016 के तहत पूरी हुई है, उन्हें नेट/सेट से छूट मिलेगी।

2009 से पहले के पीएचडी धारकों को भी छूट मिलेगी यदि उनकी डिग्री रेगुलर मोड में हो, दो बाहरी परीक्षकों द्वारा जांची गई हो, ओपन वाइवा हुआ हो और उनके दो रिसर्च पेपर प्रकाशित हुए हों।

यदि किसी ने दुनिया की टॉप 500 क्यूएस रैंकिंग (QS Ranking) वाली यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है, तो उसे भी नेट परीक्षा से छूट मिलेगी।

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आयु सीमा क्या है

अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 43 वर्ष है। नियमों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र सीमा में 5 साल की विशेष छूट दी जाएगी।

नोटिफिकेशन यहां देखें

सैलरी

इन्हें सहायक प्राध्यापक का वेतनमान मिलेगा। इसके तहत चयनित सहायक प्राध्यापकों को 57700 रुपये मूल वेतन के अलावा महंगाई भत्ता भी मिलेगा।

समर्थ पोर्टल पर होगा आवेदन

संविदा आधारित सहायक प्राध्यापक के लिए समर्थ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं।

चयन कैसे होगा

चयन प्रक्रिया 100 अंकों पर आधारित होगी, जिसमें 88 अंक अकादमिक स्कोर और 12 अंक साक्षात्कार के लिए निर्धारित किए गए हैं।

रिसर्च: अधिकतम 22 अंक

पीएचडी: 11

जेआरएफ: 11

नेट: 08

पीजी: अधिकतम 26 अंक

80 प्रतिशत से अधिक: 26

70-80 प्रतिशत: 23

60-70 प्रतिशत: 20

55-60 प्रतिशत: 17

50-60 प्रतिशत: 17

(एससी-एसटी)

स्नातक: अधिकतम 17 अंक

80 प्रतिशत से अधिक: 17

70-80 प्रतिशत: 15

60-70 प्रतिशत: 13

55-60 प्रतिशत: 11

45-55 प्रतिशत: 09

45 प्रतिशत से कम: 00

इंटर: 13 अंक

मैट्रिक: 10 अंक

(100 पर्सेन्टाइल के आधार पर अंकों के निर्धारण का फार्मूला)

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महत्वपूर्ण तिथियां

आवेदन: 3 जुलाई से प्रारंभ

आवेदन की अंतिम तिथि: 15 जुलाई

आवेदन की स्क्रीनिंग तथा साक्षात्कार की सूचना: 17 और 18 जुलाई

साक्षात्कार: 20 से 27 जुलाई के बीच

मेधा सूची: 29 जुलाई को

अभ्यर्थियों से कॉलेजों की वरीयता लेना: 30 जुलाई

अंतिम आवंटन: 01 अगस्त

योगदान: 07 अगस्त

आवेदन वेबसाइट- https://hedbiharrec.samarth.edu.in

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

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