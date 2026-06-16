Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बिहार के असिस्टेंट प्रोफेसर को केंद्र सरकार ने दिए 64 लाख रुपये, विश्वविद्यालय ने भी की शानदार काम की तारीफ

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

बिहार के सीयूएसबी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. सप्तर्षि घोष को भारत सरकार की अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एएनआरएफ) से 64 लाख रुपये का शोध अनुदान प्राप्त हुआ है।

बिहार के असिस्टेंट प्रोफेसर को केंद्र सरकार ने दिए 64 लाख रुपये, विश्वविद्यालय ने भी की शानदार काम की तारीफ

सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार (सीयूएसबी) के डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. सप्तर्षि घोष को भारत सरकार की अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एएनआरएफ) से 64 लाख रुपये का शोध अनुदान प्राप्त हुआ है। उन्हें यह रिसर्च ग्रांट आनुवंशिक (जेनेटिक) रोगों को लेकर चिकित्सीय रणनीतियों के विकास से संबंधित शोध कार्य के लिए दिया गया है। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर घोष सीयूएसबी के बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंसेज डिपार्टमेंट के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर तीन साल में अपनी स्टडी पूरी करेंगे।

'केमिकल मॉड्यूलेटर्स का इस्तेमाल करके न्यूक्लिक एसिड में स्ट्रक्चरल बदलाव' पर अपने प्रस्तावित रिसर्च वर्क के बारे में बताते हुए घोष ने कहा कि कैंसर और न्यूरोडीजेनेरेटिव जैसी जेनेटिक बीमारियां मुख्य रूप से हमारे डीएनए और आरएनए में स्ट्रक्चरल बदलाव के कारण होती हैं। इस प्रोजेक्ट का मकसद केमिकल मॉड्यूलेटर्स (जैसे छोटे मॉलिक्यूल्स और लिगैंड्स) का इस्तेमाल करके न्यूक्लिक एसिड में बीमारी से जुड़े स्ट्रक्चरल बदलावों को कंट्रोल करना है।

ये भी पढ़ें:BPSC परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी, पाटलिपुत्र के लिए चलेंगी 6 स्पेशल ट्रेन

पीआरओ मो. मुदस्सीर आलम ने बताया कि डॉ. घोष को न्यूक्लिक अम्लों की संरचनात्मक परिवर्तनशीलता का रासायनिक मॉड्यूलेटरों की सहायता से अध्ययन करने के लिए एएनआरएफ द्वारा यह शोध अनुदान प्रदान किया गया है। इस अनुदान का उद्देश्य प्रस्तावित शोध कार्य को तीन वर्षों की अवधि तक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। इस परियोजना के अंतर्गत डॉ. घोष सीयूबी के बायोटेक्नोलॉजी एवं लाइफ साइंस विभागों के साथ सहयोगात्मक रूप से कार्य करेंगे।

ये भी पढ़ें:इग्नू में PhD एडमिशन के लिए आवेदन शुरू, UGC NET स्कोर से मिलेगा दाखिला

शोध की विस्तृत जानकारी

विस्तृत जानकारी देते हुए डॉ. घोष ने बताया कि कैंसर तथा न्यूरोडीजेनेरेटिव (तंत्रिका-अपक्षयी) रोगों जैसे आनुवंशिक रोग मुख्यतः हमारे डीएनए एवं आरएनए की संरचना में होने वाले परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होते हैं। इस परियोजना का उद्देश्य छोटे अणुओं तथा लिगैंड्स जैसे रासायनिक मॉड्यूलेटरों की सहायता से न्यूक्लिक अम्लों में रोग-संबंधी संरचनात्मक परिवर्तनों को नियंत्रित करना है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित शोध कार्य से स्वदेशी ज्ञान-संपदा का विकास होगा, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शोध पत्रिकाओं में शोध प्रकाशन होंगे तथा प्राप्त परिणामों को पेटेंट के रूप में संरक्षित किया जाएगा। इससे जैव-भौतिकी एवं न्यूक्लिक अम्ल अनुसंधान के क्षेत्र में सीयूबी को वैश्विक पहचान प्राप्त होने की संभावना है।

ये भी पढ़ें:बिहार कांस्टेबल परीक्षा के लिए आज से चलेंगी विशेष ट्रेनें, देखें लिस्ट

यूनिवर्सिटी के वीसी ने दी बधाई

सीयूबी के कुलपति प्रो. कामेश्वर नाथ सिंह तथा कुलसचिव प्रो. नरेंद्र कुमार राणा ने इस उपलब्धि पर डॉ. घोष को बधाई दी है। भौतिक एवं रासायनिक विज्ञान संकाय के अधिष्ठाता प्रो. अतुल प्रताप सिंह सहित विभाग के सभी प्राध्यापकों ने इस प्रतिष्ठित शोध अनुदान के लिए डॉ. घोष एवं उनकी शोध टीम की सराहना की है।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी

और पढ़ें
bihar assistant professor Assistant Professor Recruitment
करियर सेक्शन में लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, सरकारी जॉब , एग्जाम , एडमिशन , CBSE 12th Result 2026 Live के साथ सभी Board Results 2026 देखें। सबसे पहले अपडेट पाने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।