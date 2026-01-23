Hindustan Hindi News
bihar anm result 2026 released cutoff document verification schedule
Bihar ANM Result 2026 जारी, 5006 पदों के लिए कटऑफ भी आया; ऐसे चेक करें अपना नाम

Bihar ANM Result 2026 जारी, 5006 पदों के लिए कटऑफ भी आया; ऐसे चेक करें अपना नाम

संक्षेप:

Bihar ANM Result 2026 जारी कर दिया गया है। इस भर्ती के तहर 5006 पदों को भरा जाना है। शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 27 जनवरी से पटना में होगा।

Jan 23, 2026 04:07 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
बिहार में सरकारी नर्स बनने का सपना देख रहे हजारों उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार (SHSB) ने Bihar ANM Result 2026 आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है। लंबे इंतजार के बाद आए इस नतीजे के साथ ही अब अगले चरण यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी तय कर दी गई है। राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार ने एएनएम भर्ती परीक्षा 2026 का रिजल्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट shs.bihar.gov.in पर जारी किया है। यह परिणाम PDF फॉर्मेट में उपलब्ध कराया गया है, जिसमें उन उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल हैं जिन्हें अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है।

5006 पदों पर होनी है भर्ती

यह भर्ती अभियान बिहार में 5,006 Auxiliary Nurse Midwife (ANM) पदों को भरने के लिए चलाया जा रहा है। चयन प्रक्रिया के तहत लिखित परीक्षा के बाद अब योग्य अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा।

ऐसे करें Bihar ANM Result 2026 चेक

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं। सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट shs.bihar.gov.in पर जाएं। होमपेज पर मौजूद “ANM Result 2026” लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद एक PDF फाइल खुलेगी, जिसमें चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर होंगे। Ctrl + F दबाकर अपना रोल नंबर डालें और रिजल्ट स्टेटस चेक करें। भविष्य के लिए PDF डाउनलोड कर सुरक्षित रख लें।

कैटेगरी वाइज Bihar ANM कटऑफ मार्क्स 2026

SHSB ने रिजल्ट के साथ साथ श्रेणीवार कटऑफ अंक भी जारी किए हैं।

  • अनारक्षित (UR) : 43.96
  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) : 37.21
  • अनुसूचित जाति (SC) : 35.62
  • अनुसूचित जनजाति (ST) : 36.03
  • अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) : 40.15
  • पिछड़ा वर्ग (BC) : 43.13
  • महिला पिछड़ा वर्ग (WBC) : 41.94

कटऑफ से अधिक अंक लाने वाले उम्मीदवार ही अगले चरण में शामिल होंगे।

यहां देखें रिजल्ट का पीडीएफ

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तारीख

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया 27 जनवरी से 3 फरवरी 2026 के बीच आयोजित की जाएगी। यह सत्यापन State Institute of Health and Family Welfare (SIHFW), शेखपुरा, पटना में होगा। उम्मीदवारों को तय समय पर सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ पहुंचने की सलाह दी गई है।

गौरतलब है कि उम्मीदव दस्तावेज सत्यापन से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लें और किसी भी तरह की अफवाह से बचें। भर्ती से जुड़ी हर ताजा जानकारी के लिए SHSB की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर बनाए रखें।

