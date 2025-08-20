Bihar ANM Recruitment 2025 for 5006 vacancies know eligibility apply at shs.bihar.gov.in before 28 August jobs Bihar ANM Recruitment 2025: एएनएम के 5000 से अधिक पदों पर निकली भर्ती, फौरन करें यहां आवेदन, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़Bihar ANM Recruitment 2025 for 5006 vacancies know eligibility apply at shs.bihar.gov.in before 28 August jobs

Bihar ANM Recruitment 2025: एएनएम के 5000 से अधिक पदों पर निकली भर्ती, फौरन करें यहां आवेदन

Bihar ANM Recruitment 2025: एएनएम (सहायक नर्स दाई (Auxiliary Nurse Midwife) पदों पर उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती प्रकिया के जरिए करीब 5006 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 07:26 PM
share Share
Follow Us on
Bihar ANM Recruitment 2025: एएनएम के 5000 से अधिक पदों पर निकली भर्ती, फौरन करें यहां आवेदन

Bihar ANM Recruitment 2025 Apply Online: बिहार सरकार की स्टेट हेल्थ सोसाइटी (SHS) की ओर से एएनएम (सहायक नर्स दाई (Auxiliary Nurse Midwife) पदों पर उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती प्रकिया के जरिए करीब 5006 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इस भर्ती के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट shs.bihar.gov.in पर जाना होगा। आवेदन प्रक्रिया 14 अगस्त 2025 शुरू हो गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 अगस्त 2025 शाम 6 बजे तक निर्धारित की गई है।

वैकेंसी डिटेल्स-

1. एएनएम (HSC)- 4197 पद

2. एएनएम (RBSK)- 510 पद

3. एएनएम (NUHM) - 299 पद

कुल पद- 5006 पद

शैक्षणिक योग्यता-

आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों ने किसी मान्यता प्राप्त एएनएम प्रशिक्षण संस्थान से सहायक नर्स मिडवाइफरी (एएनएम) ट्रेनिंग कोर्स में डिप्लोमा (2 वर्ष फुल टाईम) किया होना चाहिए। इसके साथ ही बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल से अभ्यर्थियों का पंजीकरण भी आवश्यक होगा।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भर्ती के लिए योग्यता और शैक्षणिक योग्यता को जरूर चेक करें।

Bihar ANM Recruitment 2025 Notification Link

आयुसीमा-

उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 अगस्त 2025 को आधार बनाकर की जाएगी। हर एक वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा अलग-अगल है।

अधिकतम उम्र सीमा-

1. अनारक्षित वर्ग /EWS (महिला)- 40 वर्ष

2. पिछड़ा वर्ग /अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (महिला)- 40 वर्ष

3. अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति (महिला)- 42 वर्ष

आवेदन शुल्क-

1. सामान्य वर्ग / पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग- 500 रुपये

2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (बिहार राज्य के स्थायी निवासी)- 125 रुपये

3. आरक्षित / अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार (बिहार राज्य के स्थायी निवासी)- 125 रुपये

4. राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वे किसी भी वर्ग के महिला/पुरूष हो।- 500 रुपये

5. दिव्यांग अभ्यर्थियों (40% अथवा उससे अधिक) के लिए- 125 रुपये

Job Alert Govt Jobs
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।