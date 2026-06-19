1 जुलाई से बिहार के 211 नए डिग्री कॉलेजों में शुरू होंगी पढ़ाई, हायर एजुकेशन को मिलेगा बढ़ावा
सरकार 1 जुलाई से राज्य के 211 नए डिग्री कॉलेजों में पढ़ाई शुरू करने की तैयारी कर रही है। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही कक्षाएं समय पर शुरू हो सकें, इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग अंतिम तैयारियों में जुटा हुआ है।
बिहार में हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई तरह के कदम उठा रही है। इसी क्रम में सरकार 1 जुलाई से राज्य के 211 नए डिग्री कॉलेजों में पढ़ाई शुरू करने की तैयारी कर रही है। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही कक्षाएं समय पर शुरू हो सकें, इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग अंतिम तैयारियों में जुटा हुआ है। यह पहल राज्य सरकार के 'सात निश्चय-3' कार्यक्रम के तहत 'उन्नत शिक्षा, उन्नत भविष्य' योजना का हिस्सा है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बिहार के हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज की सुविधा उपलब्ध हो, ताकि छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए दूर-दराज के क्षेत्रों में न जाना पड़े।
घर के पास ही मिलेगा कॉलेज
उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार, बिहार में कुल 534 प्रखंड हैं, लेकिन इनमें से 211 प्रखंडों में अभी कोई भी अंगीभूत (Constituent) या संबद्ध (Affiliated) डिग्री कॉलेज नहीं है। इस कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने ऐसे सभी प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज खोलने की मंजूरी दी है। इस फैसले से हजारों छात्रों को फायदा मिलने की उम्मीद है, खासकर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले स्टूडेंट्स को। अब उन्हें उच्च शिक्षा के लिए लंबी दूरी तय करने या दूसरे जिलों में जाने की जरूरत कम पड़ेगी, जिससे पढ़ाई बीच में छोड़ने की समस्या भी घटेगी।
1 जुलाई से पहले तैयारियों में जुटा विभाग
बता दें कि 1 जुलाई से कक्षाएं शुरू करने के लक्ष्य को देखते हुए उच्च शिक्षा विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कॉलेजों को समय पर शुरू करने के लिए प्राचार्यों, शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया जारी है।
सुविधाएं
इसके साथ ही कक्षाओं के लिए कमरे, फर्नीचर और अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था भी की जा रही है, ताकि नए सत्र के पहले दिन से ही कॉलेजों का संचालन सुचारु रूप से हो सके। उच्च शिक्षा निदेशक प्रोफेसर एन.के. अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार सभी तैयारियां प्राथमिकता के आधार पर पूरी की जा रही हैं।
पहले छह विषयों की पढ़ाई
शुरुआती चरण में यहां छह विषयों की पढ़ाई होगी। इनमें हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र शामिल हैं।
उच्च शिक्षा को मिलेगा बड़ा बढ़ावा
सरकार का मानना है कि नए डिग्री कॉलेज खुलने से उच्च शिक्षा तक छात्रों की पहुंच आसान होगी और अधिक विद्यार्थी डिग्री पाठ्यक्रमों में दाखिला ले सकेंगे। जिन प्रखंडों में अब तक कॉलेज की सुविधा नहीं थी, वहां संस्थान स्थापित होने से बिहार के उच्च शिक्षा ढांचे को मजबूती मिलेगी। साथ ही छात्रों को शिक्षा के लिए दूर-दराज के क्षेत्रों में जाने की जरूरत भी कम होगी।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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