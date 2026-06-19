1 जुलाई से बिहार के 211 नए डिग्री कॉलेजों में शुरू होंगी पढ़ाई, हायर एजुकेशन को मिलेगा बढ़ावा

सरकार 1 जुलाई से राज्य के 211 नए डिग्री कॉलेजों में पढ़ाई शुरू करने की तैयारी कर रही है। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही कक्षाएं समय पर शुरू हो सकें, इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग अंतिम तैयारियों में जुटा हुआ है।

बिहार में हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई तरह के कदम उठा रही है। इसी क्रम में सरकार 1 जुलाई से राज्य के 211 नए डिग्री कॉलेजों में पढ़ाई शुरू करने की तैयारी कर रही है। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही कक्षाएं समय पर शुरू हो सकें, इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग अंतिम तैयारियों में जुटा हुआ है। यह पहल राज्य सरकार के 'सात निश्चय-3' कार्यक्रम के तहत 'उन्नत शिक्षा, उन्नत भविष्य' योजना का हिस्सा है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बिहार के हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज की सुविधा उपलब्ध हो, ताकि छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए दूर-दराज के क्षेत्रों में न जाना पड़े।

घर के पास ही मिलेगा कॉलेज उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार, बिहार में कुल 534 प्रखंड हैं, लेकिन इनमें से 211 प्रखंडों में अभी कोई भी अंगीभूत (Constituent) या संबद्ध (Affiliated) डिग्री कॉलेज नहीं है। इस कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने ऐसे सभी प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज खोलने की मंजूरी दी है। इस फैसले से हजारों छात्रों को फायदा मिलने की उम्मीद है, खासकर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले स्टूडेंट्स को। अब उन्हें उच्च शिक्षा के लिए लंबी दूरी तय करने या दूसरे जिलों में जाने की जरूरत कम पड़ेगी, जिससे पढ़ाई बीच में छोड़ने की समस्या भी घटेगी।

1 जुलाई से पहले तैयारियों में जुटा विभाग बता दें कि 1 जुलाई से कक्षाएं शुरू करने के लक्ष्य को देखते हुए उच्च शिक्षा विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कॉलेजों को समय पर शुरू करने के लिए प्राचार्यों, शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया जारी है।

सुविधाएं इसके साथ ही कक्षाओं के लिए कमरे, फर्नीचर और अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था भी की जा रही है, ताकि नए सत्र के पहले दिन से ही कॉलेजों का संचालन सुचारु रूप से हो सके। उच्च शिक्षा निदेशक प्रोफेसर एन.के. अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार सभी तैयारियां प्राथमिकता के आधार पर पूरी की जा रही हैं।

पहले छह विषयों की पढ़ाई शुरुआती चरण में यहां छह विषयों की पढ़ाई होगी। इनमें हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र शामिल हैं।