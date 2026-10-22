बिहार में 12 लाख युवा बनेंगे डिजिटल मित्र, 10वीं पास योग्यता, 12वीं पास को अनुभव से छूट
बिहार में अगले पांच वर्षों में 12 लाख युवाओं को डिजिटल मित्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में 2.67 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए केवाईपी डिजिटल मित्र योजना की कार्ययोजना तैयार की गई है।
अगले पांच वर्षोँ में बिहार में 12 लाख डिजिटल मित्र तैयार होंगे। मौजूदा वित्तीय वर्ष 2026-27 में 2.67 लाख युवाओं को डिजिटल मित्र बनाने का निर्णय लिया गया है। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग ने कार्ययोजना बना ली है। डिजिटल मित्र का प्रशिक्षण सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों में मिलेगा। अधिकारियों के अनुसार, सात निश्चय एक व दो में संशोधन करते हुए केवाईपी डिजिटल मित्र की कार्ययोजना तैयार की गई है। हाल में कैबिनेट से मंजूर इस योजना के तहत युवाओं को डिजिटल दुनिया की प्रारंभिक जानकारी दी जाएगी।
इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, डिग्री कॉलेज, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मॉडल स्कूल जैसे सरकारी संस्थानों में प्रशिक्षण मिलेगा। केवाईपी के तहत संचालित 871 निजी केंद्रों को भी शामिल किया जाएगा। फिलहाल संचालकों के एक-एक केंद्र को शामिल किया जाएगा। निजी केंद्रों को योजना में शामिल कराने के लिए आवेदन मांगा गया है। निजी केंद्रों को केवाईपी एक व दो की तर्ज पर ही मानेदय भुगतान होगा।
एमएस ऑफिस (वर्ड, एक्सेल, पावर प्वाइंट), गूगल वर्कस्पेस, एआई टूल्स-चैट जीपीटी, कोपायलट, अंग्रेजी टाइपिंग, कम्यूनिकेशंस स्किल आदि का प्रशिक्षण मिलेगा।
- मौजूदा वित्तीय वर्ष 2026-27 में 2.67 लाख युवाओं को डिजिटल मित्र बनाने का लिया गया निर्णय
- दोगुना रोजगार-दोगुनी आय के तहत कुशल युवा कार्यक्रम का संचालन होगा
यहां भी मिलेगा काम
फूड कंपनियों में कंप्लायंस ऑफिसर, खुद का कंसल्टेंसी बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग सहायक, पंचायत व प्रखंडों में डिजिटल सहायक, निजी कंपनियों में कम्प्यूटर ऑपरेटर का भी ये काम कर सकेंगे।
विभाग ने कुशल युवा कार्यक्रम में सोलर, ड्रोन तकनीक, नेटवर्किंग, होम नर्सिंग, स्किल्ड वर्कर, लैब तकनीशियन, ब्यूटी एवं वेलनेस, बेकरी, आईटी, डिजिटल मार्केटिंग, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं, टैली व विदेशी भाषा का भी प्रशिक्षण देने की योजना पर काम कर रहा है।
राष्ट्रीय स्तर का मिलेगा प्रमाण पत्र
- तीन महीने में 270 घंटे का होगा प्रशिक्षण
- डिजिटल मित्र में प्रशिक्षकों को 270 घंटे का प्रशिक्षण मिलेगा जो अधिकतम तीन महीने का होगा।
- कम से कम दसवीं पास और डिजिटल क्षेत्र में डेढ़ साल अनुभव वालों को ही प्रशिक्षण मिलेगा।
- 12वीं पास होने पर अनुभव की जरूरत नहीं होगी। चूंकि देश में अपार आईडी अनिवार्य हो चुका।
- ऐसे में अपार आईडी के आधार पर क्रेडिट स्कोर पाने वालों को प्रशिक्षण में वरीयता दी जाएगी।
- स्वयं सहायता भत्ता ले रहे युवक भी डिजिटल मित्र का प्रशिक्षण ले सकेंगे।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी