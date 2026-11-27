जेब में थे सिर्फ 24 रुपये, अब बने KBC के करोड़पति; मां के गहने लौटाने का है पहला सपना
जलगांव के 28 साल के भूषण ठाकरे KBC 18 के पहले करोड़पति बन गए। जेब में 24 रुपये लेकर मुंबई आए थे। यूपीएससी छात्र की पूरी संघर्ष भरी कहानी यहां पढ़िए।
जेब में सिर्फ 24 रुपये थे। आंखों में आईएएस बनने का सपना था। और सामने थी अमिताभ बच्चन की हॉट सीट। जलगांव के भूषण ठाकरे ने वो कर दिखाया जो कभी बस एक ख्वाब लगता था। वह 'कौन बनेगा करोड़पति' सीजन 18 के पहले करोड़पति बन गए हैं। महाराष्ट्र के जलगांव के रहने वाले भूषण की उम्र 28 साल है। वह यूपीएससी सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने हॉट सीट पर अपनी पढ़ाई और समझ के दम पर एक के बाद एक मुश्किल सवाल पार किए। आखिर में वह 1 करोड़ के पड़ाव तक पहुंच गए।
दस साल पुराना सपना
भूषण इस शो में आने की कोशिश 18 साल की उम्र से कर रहे थे। पहला रजिस्ट्रेशन उन्होंने 2016 में कराया था। फिर बरसों इंतजार चला। करीब एक दशक बाद उनका नंबर आया। मुंबई पहुंचे तो जेब में महज 24 रुपये थे। आज उसी जेब के पीछे 1 करोड़ की जीत खड़ी है।
मजदूर मां-बाप का बेटा
भूषण का परिवार बेहद साधारण है। पिता दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। मां भी घर चलाने के लिए मजदूरी करती हैं। पूरे घर की महीने भर की कमाई 15 से 20 हजार रुपये के आसपास रहती है। मां की सेहत भी अक्सर ठीक नहीं रहती। तंगी के इन हालात में भी भूषण ने बड़ा सोचा। उन्होंने आईएएस अफसर बनने की ठानी। साल 2020 से वह पूरी गंभीरता से यूपीएससी की तैयारी में जुट गए। इसके लिए उन्हें महीनों तक घर से दूर रहना पड़ा।
मां के गहने और पिता की सीख
शो के दौरान भूषण ने एक ऐसी बात बताई जिसने सबको भावुक कर दिया। घर की हालत देखकर उन्होंने नदी किनारे कुछ काम शुरू कर दिया था। पिता को पता चला तो उन्होंने बेटे को रोक दिया। बोले कि बस पढ़ाई करो। भूषण की पढ़ाई चलती रहे इसके लिए मां के गहने तक बिक गए। अब 1 करोड़ जीतने के बाद उनका पहला वादा यही है। मां के गहने वापस दिलाएंगे। बल्कि उससे दोगुने दिलाएंगे। बाकी रकम से परिवार को सहारा देंगे और किसी अच्छी कोचिंग में दाखिला लेंगे।
यूपीएससी की पढ़ाई बनी ताकत
भूषण ने इतिहास संविधान और सामान्य ज्ञान खूब पढ़ा था। यही पढ़ाई हॉट सीट पर उनके काम आई। उन्होंने बिना किसी लाइफलाइन के 1 करोड़ का 15वां सवाल सही कर दिया। सवाल था कि 2 अगस्त 1949 को संविधान सभा में आपातकालीन शक्तियों के गलत इस्तेमाल पर बहस हुई। उस दौरान एच। वी। कामथ ने किस संविधान का नाम लिया था। भूषण का जवाब था वाइमर संविधान। जवाब बिल्कुल सही निकला और अमिताभ बच्चन ने उन्हें खुशी से गले लगा लिया।
7 करोड़ के सवाल पर क्यों रुके
1 करोड़ जीतने के बाद भूषण 7 करोड़ के जैकपॉट सवाल तक पहुंचे। इस सवाल में कोई लाइफलाइन नहीं मिलती। सवाल ब्रिटिश भारत में 179 भाषाओं और 544 बोलियों के सर्वे से जुड़ा था। इसमें जॉर्ज ए। ग्रियर्सन के एक अंग्रेजी शहर के बारे में पूछा गया था। भूषण ने जोखिम नहीं उठाया। उन्होंने खेल छोड़ने का फैसला किया। अमिताभ बच्चन ने पूछा तो उन्होंने सही जवाब भी बता दिया। वह जवाब था कैम्बरली। यानी उन्हें जवाब आता था। बस भरोसा पूरा नहीं था। और इस मोड़ पर यही समझदारी थी।
संघर्ष की कहानी जो हिम्मत देती है
भूषण ठाकरे की कहानी सिर्फ एक जीत की कहानी नहीं है। यह उन लाखों नौजवानों की कहानी है जो छोटे गांव-कस्बों से बड़े सपने लेकर निकलते हैं। उनके पास पैसे कम होते हैं। हौसला ज्यादा होता है। भूषण ने दिखा दिया कि सब्र रखिए और सही रणनीति बनाइए तो रास्ता निकल ही आता है। अब सबकी नजर इस पर है कि यह करोड़पति यूपीएससी की मंजिल कब तक पाता है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव