BHU : कौन थे प्रोफेसर बीकेटी जिनके नाम पर बीएचयू शुरू करेगा 9 स्कॉलरशिप, मिलेंगे 25000 सालाना
अमेरिका स्थित बीएचयू अमेरिका फाउंडेशन ने बीएचयू के साथ समझौता कर भौतिकी विभाग के पूर्व आचार्य ब्रज किशोर तिवारी की स्मृति में नौ छात्रवृत्तियां शुरू करने की घोषणा की है। इसके लिए एक पूर्व छात्र ने 45.75 लाख रुपये का दान दिया है, लेकिन अपनी पहचान गोपनीय रखी है।
अमेरिका में कार्यरत बीएचयू के पूर्व छात्रों के संगठन ‘बीएचयू अमेरिका फाउंडेशन’ ने शुक्रवार को मातृसंस्था के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत फाउंडेशन भौतिकी विभाग के पूर्व आचार्य ‘ब्रज किशोर तिवारी’ की याद में 9 छात्रवृत्तियों की शुरुआत करेगा। एक सदस्य ने इसी साल से छात्रवृत्ति शुरू करने के लिए 45.75 लाख रुपये का प्रतिदान दिया है। उन्होंने अपनी पहचान गोपनीय रखी है।
छात्रों को 25 हजार रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति
समझौते के तहत भौतिकी विभाग के मेधावी और कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि वाले नौ छात्रों को 25 हजार रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। छात्रवृत्ति की शुरुआत इसी वर्ष से होगी। पहले साल में तीन छात्रों को यह धनराशि प्रदान की जाएगी। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से यह छात्रवृत्ति प्रतिवर्ष एमएससी भौतिकी कार्यक्रम में नामांकित विद्यार्थियों को प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत ओपन मेरिट, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अनुसूचित जाति-जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों के विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। साथ ही छात्राओं का समुचित प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अंतर्गत एक वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम लागू होने के बाद भी यह छात्रवृत्ति योजना जारी रहेगी।
समझौते पर कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने कहा कि ब्रज किशोर तिवारी स्कॉलरशिप योग्य एवं जरूरतमंद विद्यार्थियों को सार्थक सहयोग प्रदान करेगी और भावी भौतिकविदों और शोधकर्ताओं की नई पीढ़ी के निर्माण में सहायक सिद्ध होगी। पूर्व छात्रों द्वारा प्रेरित इस प्रकार की परोपकारी पहलें शैक्षणिक परिवेश को सुदृढ़ बनाती हैं और शिक्षा के माध्यम से समाज को लौटाने की संस्कृति को प्रोत्साहित करती हैं। उन्होंने बीएचयू अमेरिका फाउंडेशन के अरविंद जैन के प्रयासों की भी सराहना की। कहा कि यह पहल विश्वभर में फैले बीएचयू परिवार की अपनी मातृसंस्था में शैक्षणिक उत्कृष्टता और विद्यार्थी कल्याण को सुदृढ़ बनाने के प्रति बढ़ती प्रतिबद्धता का उत्कृष्ट उदाहरण है।
कौन थे बीकेटी
स्व. ब्रज किशोर तिवारी बीएचयू के भौतिकी विभाग में 1940-42 तक छात्र रहे। इसके बाद 1944 से 1979 तक उन्होंने प्राध्यापक के रूप में सेवाएं दीं। अपने छात्रों के बीच बीकेटी के नाम से विख्यात स्व. ब्रज किशोर तिवारी पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक मध्यमवर्गीय कृषक परिवार से थे। वे अपने गांव और आसपास के क्षेत्र के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एमएससी की उपाधि प्राप्त की और बीएचयू में अध्यापन किया। उनके अनेक विद्यार्थी उन्हें अपना मार्गदर्शक मानते थे और स्नातक होने के बाद भी व्यक्तिगत परामर्श के लिए उनके घर आते रहते थे।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
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