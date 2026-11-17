बीएचयू में काम करने वाली श्रेया सिंह बनीं जज, दादा रहे SDM और चाचा IAS अफसर
काशी की बेटी श्रेया सिंह ने उत्तराखंड न्यायिक सेवा में पांचवीं रैंक हासिल की है। वह वर्तमान में बीएचयू में टीचिंग असिस्टेंट हैं। बीएचयू से एलएलएम के बाद वह पीएचडी भी कर रही हैं।
उत्तराखंड न्यायिक सेवा में पांचवीं रैंक प्राप्त कर काशी की बेटी श्रेया सिंह ने परिवार और जिले का नाम रोशन किया है। श्रेया ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए-एलएलबी और बीएचयू से एलएलएम की शिक्षा प्राप्त की। वर्तमान में वह बीएचयू की लॉ फैकल्टी से पीएचडी कर रही हैं और वहीं टीचिंग असिस्टेंट के रूप में भी कार्यरत हैं। इस उपलब्धि पर उनके पटिया निवासी परिवार और पड़ोसियों में खुशी का माहौल है। श्रेया को पहले ही अटेम्प्ट में यह कामयाबी मिली है।
किसे दिया सफलता का श्रेय
श्रेया ने अपनी इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई अस्सी, वाराणसी स्थित इंपीरियल पब्लिक स्कूल से पूरी की। उन्हों ने अपनी सफलता का श्रेय पिता डॉ. आरपी सिंह, मां माया सिंह, चाचा रिटायर आईएएस वीरेंद्र प्रताप सिंह सहित अपने आध्यात्मिक गुरु कमलेश देसाई पटेल को दिया है। श्रेया के दादा स्वर्गीय वेंकटेश्वर सिंह बापू स्मारक इंटर कॉलेज दरगाह के पूर्व प्रबंधक और एसडीएम रहे हैं।
पहले जज बनने से चूकीं
श्रेया इससे पहले भी वे अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी हैं। वह वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा और वर्ष 2023 में राजस्थान न्यायिक सेवा के अपने पहले प्रयास में ही इंटरव्यू राउंड तक पहुंची थीं। पर फाइनल चयन नहीं हो सका था। श्रेया ने इंग्लिश मीडियम से तैयारी की थी। इसके लिए उन्होंने प्रयागराज स्थित एक कोचिंग सेंटर से काफी कुछ सीखा। टाइम टेबल के पालन और अनुशासन से उन्होंने इस कामयाबी को पाया।
वांशिका गहलोत बनीं टॉपर
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 6 नवंबर को उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) परीक्षा 2023 का चयन परिणाम घोषित किया था। श्रेष्ठता क्रम के आधार पर आठ अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। इसमें वांशिका गहलोत ने पहला स्थान हासिल किया है। शगुन मित्तल दूसरे और दृष्टि मित्तल तीसरे स्थान पर रहीं। आयोग की ओर से छह नवंबर को जारी परिणाम के अनुसार सिद्धांत बाजपेयी ने चौथा, श्रेया सिंह ने पांचवां और रुचिका भट्ट ने छठा स्थान प्राप्त किया है। अंजलि सातवें और आकृति तोमर आठवें स्थान पर रहीं। जनरल कैटेगरी से पांच और आरक्षित श्रेणियों से तीन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है।
अभ्यर्थियों के मार्क्स और कटऑफ आधिकारिक वेबसाइट www.psc.uk.gov.in पर जाकर देखें जा सकते है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर परिणाम और संबंधित विवरण देख सकते हैं।
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में 54 पदों पर निकली भर्ती
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य (सिविल) अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2026 के तहत विभिन्न विभागों में 54 पदों पर सीधी भर्ती निकाली है। इसके लिए छह नवंबर से आनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभ्यर्थी 26 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसी दिन तक आवेदन शुल्क भी जमा करना होगा।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
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