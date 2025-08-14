BHU : बीएचयू में खाली सीटों पर होंगे मेरिट से दाखिले, CUET स्कोर की नहीं होगी जरूरत, UGC का निर्देश

अभ्यर्थियों की कमी का सामना कर रहे केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए यूजीसी ने एक नई व्यवस्था दी है। प्रवेश प्रक्रिया के बाद खाली सीटों को भरने के लिए यूजीसी की तरफ से बीएचयू को भी पत्र भेजा गया है। इस नई एसओपी के अंतर्गत बीएचयू बची हुई सीटों पर मेरिट के आधार पर भी प्रवेश ले सकेगा। यूजीसी के सचिव प्रो. मनीष आर. जोशी की तरफ से जारी इस पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि विश्वविद्यालयों में सीटें खाली रह जाना न सिर्फ संसाधनों की बर्बादी है, बल्कि यह तमाम उन छात्रों के मौके भी क्षीण करता है, जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। मगर किन्हीं कारणों से प्रवेश न पा सके। यूजीसी ने ऐसी स्थितियों को देखते हुए प्रवेश प्रक्रिया के बाद भी खाली सीटों के सापेक्ष अभ्यर्थियों का प्रवेश लेने की अनुमति दी है। हालांकि यह भी कहा गया है कि प्रवेश के लिए सीयूईटी के स्कोर प्राथमिक मानदंड बने रहेंगे। इस प्रक्रिया में बीएचयू उन छात्रों को भी मौका दे सकेगा, जिन्होंने विश्वविद्यालय में शुरुआत में आवेदन न किया हो। अभ्यर्थियों को विषय में भी छूट देकर प्रवेश लिया जा सकता है।