BHU : बीएचयू में खाली सीटों पर होंगे मेरिट से दाखिले, CUET स्कोर की नहीं होगी जरूरत, UGC का निर्देश
बीएचयू मे दाखिले के लिए सीयूईटी के स्कोर प्राथमिक मानदंड बने रहेंगे। इस प्रक्रिया में बीएचयू उन छात्रों को भी मौका दे सकेगा, जिन्होंने विश्वविद्यालय में शुरुआत में आवेदन न किया हो। अभ्यर्थियों को विषय में भी छूट देकर प्रवेश लिया जा सकता है।
अभ्यर्थियों की कमी का सामना कर रहे केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए यूजीसी ने एक नई व्यवस्था दी है। प्रवेश प्रक्रिया के बाद खाली सीटों को भरने के लिए यूजीसी की तरफ से बीएचयू को भी पत्र भेजा गया है। इस नई एसओपी के अंतर्गत बीएचयू बची हुई सीटों पर मेरिट के आधार पर भी प्रवेश ले सकेगा। यूजीसी के सचिव प्रो. मनीष आर. जोशी की तरफ से जारी इस पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि विश्वविद्यालयों में सीटें खाली रह जाना न सिर्फ संसाधनों की बर्बादी है, बल्कि यह तमाम उन छात्रों के मौके भी क्षीण करता है, जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। मगर किन्हीं कारणों से प्रवेश न पा सके। यूजीसी ने ऐसी स्थितियों को देखते हुए प्रवेश प्रक्रिया के बाद भी खाली सीटों के सापेक्ष अभ्यर्थियों का प्रवेश लेने की अनुमति दी है। हालांकि यह भी कहा गया है कि प्रवेश के लिए सीयूईटी के स्कोर प्राथमिक मानदंड बने रहेंगे। इस प्रक्रिया में बीएचयू उन छात्रों को भी मौका दे सकेगा, जिन्होंने विश्वविद्यालय में शुरुआत में आवेदन न किया हो। अभ्यर्थियों को विषय में भी छूट देकर प्रवेश लिया जा सकता है।
सीयूईटी आवेदकों की सूची समाप्त होने के बाद भी सीटें खाली रहती हैं तो विश्वविद्यालय अपने स्तर पर प्रवेश परीक्षा आयोजित कर सकता है। इसके अलावा संबंधित विभाग स्क्रीनिंग परीक्षा के जरिए भी सीटें भर सकते हैं। प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय पिछली कक्षाओं के अंकों की मेरिट पर भी छात्रों को प्रवेश दे सकता है। हालांकि यूजीसी की तरफ से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि प्रवेश प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। साथ ही सभी में आरक्षण का निर्धारित रोस्टर भी लागू होगा।
परेशान कर रही आवेदकों की कमी
बीएचयू सहित सभी केंद्रीय ही नहीं, राज्य विश्वविद्यालयों को भी आवेदकों की कमी परेशान कर रही है। 2024 में सिर्फ बीएचयू में ही यूजी और पीजी की चार हजार से ज्यादा सीटें खाली रह गई थीं। जबकि प्रवेश पंजीकरण के लिए सामान्य राउंड, मॉपअप राउंड और स्पेशल राउंड भी चलाए गए थे। पांच वर्ष से ज्यादा समय से कम प्रवेश होने के कारण बीएचयू ने इसी वर्ष अपने 30 से ज्यादा पाठ्यक्रमों में 40 से 60 फीसदी तक सीटें भी घटाई हैं। अन्य विश्वविद्यालयों में भी खासतौर पर स्नातक पाठ्यक्रमों में अभ्यर्थियों का टोटा देखा गया।