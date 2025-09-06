BHU Vacant Seats : 5104 seats of UG and PG admission in BHU are still vacant mopup round updates बीएचयू में यूजी और पीजी की 5104 सीटें अब भी खाली, मॉपअप राउंड में भरने का प्रयास, Career Hindi News - Hindustan
बीएचयू में यूजी और पीजी की 5104 सीटें अब भी खाली, मॉपअप राउंड में भरने का प्रयास

BHU UG PG Admission : बीएचयू में पीजी और यूजी पाठ्यक्रमों में कुल 5104 सीटें खाली रह गई हैं। जनरल छोड़ कोटा की सीटें भरने की उम्मीद भी कम हैं। स्नातकोत्तर में अंतिम मॉपअप राउंड से इन्हें भरने का प्रयास होगा।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, वरिष्ठ संवाददाता, वाराणसीSat, 6 Sep 2025 08:11 AM
बीएचयू में यूजी और पीजी की 5104 सीटें अब भी खाली, मॉपअप राउंड में भरने का प्रयास

प्रवेश प्रक्रिया में लगभग डेढ़ महीने का समय बीतने के बाद भी बीएचयू में पीजी और यूजी पाठ्यक्रमों में कुल 5104 सीटें खाली रह गई हैं। इसमें भी पीजी प्रवेश प्रक्रिया की हालत ज्यादा खराब है। चार सामान्य और दो स्पॉट राउंड के बाद भी विभिन्न स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में कुल 2816 सीटें खाली बची हुई हैं। इन्हें अंतिम मॉपअप राउंड में भरने का प्रयास किया जा रहा है।

कोविड के बाद से ही बीएचयू को हर साल खाली सीटें परेशान कर रही हैं। इसी साल बीएचयू ने लगभग 30 पाठ्यक्रमों में सीटों की संख्या में भी कटौती की। इसके बावजूद पीजी पाठ्यक्रमों को विद्यार्थी न मिलना चिंता का सबब बना हुआ है। इस बाद भी कुल छह राउंड की प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद पीजी पाठ्यक्रमों में 2816 सीटें बची हुई हैं। इनमें बीएचयू के स्नातक उत्तीर्ण छात्रों के लिए 574 और बाहरी अभ्यर्थियों के लिए 2242 सीटें बची हुई हैं। इनमें सामान्य सीटों को छोड़ विभिन्न कोटे की सीटें भरने की उम्मीद अब कम ही है। यूजी प्रवेश में कुल 2288 सीटें शेष हैं। इनमें जनरल की 867, ओबीसी की 644, एससी की 388, एसटी की 225 और ईडब्ल्यूएस की 164 सीटें खाली हैं। इन्हें दो स्पॉट राउंड से भरा जाएगा।

मॉपअप राउंड में 3 दिन की जा सकेगी रिपोर्टिंग

वाराणसी। बीएचयू ने पीजी प्रवेश के मॉपअप राउंड के कार्यक्रम में संशोधन कर दिया है। शुक्रवार को संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया। मॉपअप राउंड में पहले तय एक दिन की रिपोर्टिंग को बढ़ाकर अब तीन दिन कर दिया गया है। अभ्यर्थी समर्थ पोर्टल से डाउनलोड फॉर्म भरकर संबंधित विभागों में 6 से 8 सितंबर तक रिपोर्टिंग कर सकते हैं। प्रवेश मेरिट अब 8 की जगह 10 सितंबर को जारी की जाएगी।

