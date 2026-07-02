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BHU : बीएचयू में प्रोफेसरों के प्रमोशन में जुड़ेंगे पोस्ट डॉक्टोरल और अनुभव, UGC के नियम हुए लागू

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, प्रमुख संवाददाता, वाराणसी
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बीएचयू में की जा रही भर्तियों में पोस्ट डॉक्टोरल और पूर्व एक्सपीरियंस जोड़ने की मांग आखिरकार स्वीकार कर ली गई है। पदोन्नति प्रक्रिया में यूजीसी की ओर से 2018 में जारी गाइडलाइन को 18 जुलाई 2018 से मान्य कर दिया गया है।

BHU : बीएचयू में प्रोफेसरों के प्रमोशन में जुड़ेंगे पोस्ट डॉक्टोरल और अनुभव, UGC के नियम हुए लागू

बीएचयू में की जा रही नियुक्तियों में पोस्ट डॉक्टोरल और पूर्व सेवा गणना की मांग आखिरकार स्वीकार कर ली गई है। शिक्षकों की कॅरियर एडवांसमेंट स्कीम (कैस) के अंतर्गत पदोन्नति प्रक्रिया में यूजीसी की ओर से 2018 में जारी गाइडलाइन को 18 जुलाई 2018 से मान्य कर दिया गया है। इस बदलाव का लाभ बीएचयू के 300 से ज्यादा शिक्षकों को मिलेगा। इनकी संख्या सबसे ज्यादा विज्ञान संस्थान में है। बीएचयू अब कैस पदोन्नति और सीधी भर्ती में पीएचडी के बाद किए गए पोस्ट-डॉक्टोरल शोध कार्य, रिसर्च एसोसिएटशिप और सीएसआईआर, डीबीटी, डीएसटी, आईसीएमआर, आईसीएसएसआर और यूजीसी के फेलोशिप अनुभव को मान्यता देगा।

बीएचयू में लंबे समय से नियुक्ति और पदोन्नति में पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप और पूर्व सेवाओं को जोड़ने की मांग की जा रही थी। शोधार्थियों और शिक्षकों का तर्क था कि यह शोधकार्य अकादमिक श्रेणी में आते हैं। साथ ही देश में जेएनयू, डीयू और आईएससी जैसे बड़े संस्थान भी इन्हें मान्यता देते हैं। यह सुविधा केवल उन भारतीय विवि और संस्थानों के लिए होगी, जो किसी भी समय एनआईआरएफ की शीर्ष-100 रैंकिंग में शामिल रहे हों। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, उत्कृष्टता संस्थानों और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में अर्जित अनुभव भी मान्य होगा।

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अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग वाले संस्थानों को भी मान्यता

विदेशी विश्वविद्यालयों में अर्जित पोस्ट डॉक्टोरल अनुभव को भी बीएचयू में मान्यता दी जाएगी। शर्त यह है कि संबंधित संस्थान टाइम्स हायर एजुकेशन, क्यूएस रैंकिंग, एआरडब्ल्यूयू, लेडेन जैसी अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में टॉप-500 में शामिल रहे हों। बीएचयू की तरफ से यह भी स्पष्ट किया गया है कि पोस्ट-डॉक्टोरल अनुभव की गणना तभी होगी जब वह कम-से-कम एक वर्ष का निरंतर अनुभव हो। साथ ही जिस अनुभव का लाभ पहले प्रत्यक्ष भर्ती या किसी पूर्व सीएएस पदोन्नति में लिया जा चुका है, उसे दोबारा नहीं जोड़ा जाएगा। अनुभव जोड़ने के बाद पदोन्नति की पात्रता तिथि विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि अथवा विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार निर्धारित होगी।

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अब 3 साल में जमा करें पीएचडी की थीसिस, शोधार्थियों को होगा फायदा

हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय कानपुर ( एचबीटीयू ) ने शोधार्थियों के लिए पीएचडी प्रक्रिया बदल दी है। अब छात्र तीन वर्ष में ही थीसिस जमा कर सकेंगे। यह नियम फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों ही शोधार्थियों पर लागू होगा। इस पर एकेडमिक काउंसिल ने भी हमति जता दी है। संस्थान में पहले फुल टाइम शोधार्थियों के लिए पीएचडी पूरी करने की न्यूनतम अवधि तीन वर्ष और पार्ट टाइम शोधार्थियों के लिए चार वर्ष निर्धारित थी। शोध कार्य पूरा होने के बाद थीसिस जमा करने के लिए अलग से समय दिया जाता था। इससे छात्र दीक्षांत में भाग नहीं ले पाते थे। नए निर्णय से शोधार्थियों को राहत मिलेगी। इससे शोध कार्य में गति आएगी और समय पर डिग्री प्राप्त करने में आसानी होगी। डीन एकेडमिक अफेयर्स प्रोफेसर वंदना ने बताया नई व्यवस्था से दीक्षांत समारोह में अधिक संख्या में शोधार्थियों को उपाधि मिल सकेगी।

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लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

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