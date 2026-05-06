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BHU : UGC ने बीएचयू की वेबसाइट पर गिनाईं 65 कमियां, कहां कहां सुधार के दिए निर्देश

May 06, 2026 06:29 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, प्रमुख संवाददाता, वाराणसी
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बीएचयू की वेबसाइट की समीक्षा के बाद यूजीसी ने अलग-अलग वर्गों में लगभग 65 बिंदुओं पर सुधार के निर्देश जारी किए हैं। इनमें विजिटर की जानकारी से लेकर आय-व्यय, विभागों में शोध संबंधी सूचनाएं, शिकायतें और उनपर कार्रवाई आदि को अद्यतन रखने को कहा है।

BHU : UGC ने बीएचयू की वेबसाइट पर गिनाईं 65 कमियां, कहां कहां सुधार के दिए निर्देश

एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय यूजीसी के मानकों पर अब तक अपनी वेबसाइट अपडेट नहीं कर पाया है। बीएचयू की वेबसाइट की समीक्षा के बाद यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) ने अलग-अलग वर्गों में लगभग 65 बिंदुओं पर सुधार के निर्देश जारी किए हैं। इनमें विजिटर की जानकारी से लेकर आय-व्यय, विभागों में शोध संबंधी सूचनाएं, शिकायतें और उनपर कार्रवाई आदि को अद्यतन रखने को कहा है।

पांच संस्थान, 15 संकाय और 140 से ज्यादा विभागों वाले बीएचयू की वेबसाइट पर हर तरह की सूचनाओं की उम्मीद की जाती है। हालांकि ज्यादातर सूचनाएं यहां समय से अपडेट नहीं हो पातीं। यूजीसी के सेंट्रल यूनिवर्सिटी ब्यूरो की तरफ से इस संबंध में बीएचयू को पूरी सूची भेजी गई है। इसमें उच्च शिक्षण संस्थान से संबंधित सूचनाओं के साथ प्रशासनिक, एकेडमिक, प्रवेश और शुल्क, शोध, छात्र सुविधाएं, पुराछात्र सहित 10 वर्गों में सूचनाओं की कमी को इंगित किया गया है।

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बीएचयू की वेबसाइट का प्रबंधन कर रहे कंप्यूटर सेंटर की तरफ से इस संबंध में सभी विभागों से अद्यतन जानकारी मांगी गई है। कंप्यूटर सेंटर समन्वयक की तरफ से बताया गया कि हर सूचना से संबंधित लिंक और मेनू तैयार कर दिये गए हैं। अब यह विभागों की जिम्मेदारी है कि जानकारियों को अपडेट रखें। इस संबंध में कंप्यूटर सेंटर की तरफ से विशेषज्ञ ऑपरेटरों की भी तैनाती की गई है।

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इन बिंदुओं पर सुधार की गुंजाइश

बीएचयू का एमओए (मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन), सांस्थानिक विकास योजना, रिकॉग्निशन, वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक बैलेंस शीट, आय-व्यय, ऑडिट रिपोर्ट, सतर्कता अधिकारी, लोकपाल, प्रबंधन बोर्ड, बोर्ड ऑफ स्टडीज, एकेडमिक कैलेंडर, यूजीसी से मान्यता प्राप्त कार्यक्रम, आईक्यूएसी, अकादमिक सहयोग, फीस रीफंड पॉलिसी, अनुसंधान एवं विकास केंद्र, छात्र सुविधाएं, प्लेसमेंट, आंतरिक शिकायत समिति, एंटी रैगिंग सेल, एलुमनाई एसोसिएशन आदि।

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Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
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