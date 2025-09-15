BHU UG Admission 2025: स्पॉट राउंड 2 की दूसरी सीट एलॉटमेंट लिस्ट जारी, एडमिशन के लिए ये डॉक्यूमेंट्स रखें तैयार
बीएचयू ने अंडरग्रेजुएट कोर्सेस के लिए स्पॉट राउंड 2 की दूसरी सीट एलॉटमेंट लिस्ट जारी की। दाखिला सीयूईटी स्कोर पर होगा, कट-ऑफ व डाक्यूमेंट्स लिस्ट भी जारी की गई।
BHU UG Admission 2025: वाराणसी स्थित मशहूर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) ने अंडरग्रेजुएट कोर्सेस के लिए स्पॉट राउंड 2 की दूसरी सीट एलॉटमेंट लिस्ट जारी कर दी है। इस बार दाखिला पूरी तरह से कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET UG) 2025 के स्कोर पर होगा और यह प्रक्रिया केवल 2025 26 सेशन के लिए लागू रहेगी।
बीएचयू प्रशासन के मुताबिक, जिन उम्मीदवारों ने इस राउंड में रजिस्ट्रेशन कराया था और जो एलिजिबल हैं, वे अब यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट bhu.ac.in पर जाकर अपना अलॉटमेंट और न्यूनतम NTA स्कोर चेक कर सकते हैं।
दाखिले के लिए ये डॉक्यूमेंट्स जरूरी
बीएचयू ने स्पष्ट किया है कि दाखिला पक्का कराने के लिए छात्रों को कुछ अनिवार्य दस्तावेज़ों की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी। इनमें शामिल हैं:
- सीयूईटी स्कोरकार्ड
- क्लास 10वीं का सर्टिफिकेट और मार्कशीट
- क्लास 12वीं का सर्टिफिकेट और मार्कशीट
- आरक्षित श्रेणी (एससी, एसटी, ओबीसी) का वैध प्रमाण पत्र
- ट्रांसफर या माइग्रेशन सर्टिफिकेट (अन्य विश्वविद्यालय से आने पर)
- खेल कोटे के लिए स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट
- बीएचयू स्थायी कर्मचारियों के पुत्र पुत्री हेतु सेंट्रल रजिस्ट्री द्वारा जारी प्रमाण पत्र
समय पर फीस न भरने पर सीट कैंसिल
बीएचयू प्रशासन ने अपने नोटिस में साफ कहा है कि अगर कोई उम्मीदवार तय समय सीमा के भीतर एडमिशन फीस जमा नहीं करता, तो उसकी सीट अपने आप कैंसिल मानी जाएगी। ऐसे उम्मीदवारों को किसी भी अगले एलॉटमेंट राउंड में शामिल नहीं किया जाएगा।