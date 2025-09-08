bhu ug counselling 2025 spot round registration extended seat allotment date and details BHU UG Admission 2025: बढ़ी तारीख, 2488 सीटों पर आखिरी मौका; आज ही करें स्पॉट राउंड रजिस्ट्रेशन, Career Hindi News - Hindustan
BHU UG Admission 2025: बढ़ी तारीख, 2488 सीटों पर आखिरी मौका; आज ही करें स्पॉट राउंड रजिस्ट्रेशन

BHU UG Admission 2025: बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने स्नातक दाखिले की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए स्पॉट राउंड 1 रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन आज तक बढ़ाई गई है। 2488 खाली सीटों पर मिलेगा प्रवेश का सुनहरा मौका है।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 8 Sep 2025 02:53 PM
BHU UG Admission 2025: बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) ने स्नातक (UG) दाखिले की प्रक्रिया को लेकर बड़ा ऐलान किया है। विश्वविद्यालय ने BHU Common University Entrance Test (CUET-UG) काउंसलिंग 2025 के स्पॉट राउंड 1 रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख आज, 8 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी है। यानी जो अभ्यर्थी अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे, उनके लिए यह सुनहरा अवसर है। इसके लिए उम्मीदवारों को bhucuet.samarth.edu.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

इस बार कुल 2,488 सीटें स्पॉट एडमिशन के लिए उपलब्ध हैं। सीटों का आवंटन सीट उपलब्धता, मेरिट रैंकिंग, अभ्यर्थी की दी गई प्राथमिकताओं और आरक्षण श्रेणी के आधार पर किया जाएगा। आधिकारिक नोटिफिकेशन BHU की वेबसाइट bhu.ac.in पर जारी किया गया है।

BHU UG Admission 2025: इन तारीखों का रखें ध्यान

विश्वविद्यालय ने संशोधित कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। इसके मुताबिक स्पॉट राउंड-1 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 11 सितंबर 2025 को जारी होगा, जबकि स्पॉट राउंड-2 का रिजल्ट 15 सितंबर 2025 को आएगा। यानी कुछ ही दिनों में यह तय हो जाएगा कि किन छात्रों को BHU में दाखिला मिलेगा।

BHU UG Admission 2025: ऐसे चेक करें रिजल्ट

रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को BHU के एडमिशन पोर्टल पर जाना होगा। यहां "BHU UG Counselling 2025 Seat Allotment" लिंक पर क्लिक करना होगा। रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में खुलेगा, जिसे डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रखना जरूरी है।

