Hindi Newsकरियर न्यूज़bhu ug admission 2025 round 4 seat allotment cutoff fee payment upgradation
BHU UG Admission 2025 : राउंड 4 सीट अलॉटमेंट जारी, कब तक करनी होगी फीस पेमेंट
BHU UG Admission 2025 : बीएचयू ने यूजी एडमिशन 2025 का राउंड-4 सीट अलॉटमेंट जारी कर दिया है। छात्र 25 अगस्त तक फीस भरकर अपनी सीट पक्की कर सकते हैं, वरना सीट रद्द हो जाएगी।
Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSat, 23 Aug 2025 04:46 PM
BHU UG Admission 2025 : बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) ने अपने अंडरग्रेजुएट (UG) एडमिशन 2025 के लिए सीयूईटी (CUET) राउंड-4 सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी कर दी है। जिन स्टूडेंट्स का नाम इस लिस्ट में आया है, उनके लिए यह मौका बेहद अहम है क्योंकि सीट कन्फर्म करने की आखिरी तारीख 25 अगस्त तय की गई है।
BHU UG Admission 2025 : कैसे देखें सीट अलॉटमेंट
उम्मीदवार अपने खाते में लॉगिन करके bhucuet.samarth.edu.in पोर्टल पर सीट अलॉटमेंट देख सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपनी CUET एप्लिकेशन नंबर/रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालना होगा।
BHU UG Admission 2025 : कट-ऑफ कहां देखें
राउंड-4 की कट-ऑफ लिस्ट बीएचयू की आधिकारिक वेबसाइट bhu.ac.in पर उपलब्ध करा दी गई है।
BHU UG Admission 2025 : फीस पेमेंट का नियम
जिन्हें सीट मिली है, उन्हें 25 अगस्त तक प्रवेश शुल्क भरना होगा। तय समय सीमा के अंदर फीस न भरने पर सीट कैंसिल कर दी जाएगी।
BHU UG Admission 2025 : अपग्रेडेशन प्रोसेस
- अगर किसी की सीट पिछले राउंड से अपग्रेड होती है, तो फीस पेमेंट करना जरूरी होगा।
- नए प्रोग्राम की फीस ज्यादा है तो अंतर की रकम भरनी होगी।
- अगर फीस समान या कम है तो पुरानी फीस एडजस्ट हो जाएगी।
- समय पर प्रक्रिया पूरी न करने पर उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी।
- अगर अपग्रेडेशन नहीं होता, तो उम्मीदवार अपनी पुरानी सीट पर ही रहेगा।
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।