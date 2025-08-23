BHU UG Admission 2025 : राउंड 4 सीट अलॉटमेंट जारी, कब तक करनी होगी फीस पेमेंट

BHU UG Admission 2025 : बीएचयू ने यूजी एडमिशन 2025 का राउंड-4 सीट अलॉटमेंट जारी कर दिया है। छात्र 25 अगस्त तक फीस भरकर अपनी सीट पक्की कर सकते हैं, वरना सीट रद्द हो जाएगी।

BHU UG Admission 2025 : बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) ने अपने अंडरग्रेजुएट (UG) एडमिशन 2025 के लिए सीयूईटी (CUET) राउंड-4 सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी कर दी है। जिन स्टूडेंट्स का नाम इस लिस्ट में आया है, उनके लिए यह मौका बेहद अहम है क्योंकि सीट कन्फर्म करने की आखिरी तारीख 25 अगस्त तय की गई है।

BHU UG Admission 2025 : कैसे देखें सीट अलॉटमेंट उम्मीदवार अपने खाते में लॉगिन करके bhucuet.samarth.edu.in पोर्टल पर सीट अलॉटमेंट देख सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपनी CUET एप्लिकेशन नंबर/रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालना होगा।

BHU UG Admission 2025 : कट-ऑफ कहां देखें राउंड-4 की कट-ऑफ लिस्ट बीएचयू की आधिकारिक वेबसाइट bhu.ac.in पर उपलब्ध करा दी गई है।

BHU UG Admission 2025 : फीस पेमेंट का नियम जिन्हें सीट मिली है, उन्हें 25 अगस्त तक प्रवेश शुल्क भरना होगा। तय समय सीमा के अंदर फीस न भरने पर सीट कैंसिल कर दी जाएगी।