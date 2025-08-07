BHU UG Admission 2025 Round 1 Allotment Result 2025 Releasing on August 8 tomorrow BHU UG Admission 2025: बीएचयू यूजी एडमिशन 2025 राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट कल होगा जारी, Career Hindi News - Hindustan
BHU UG Admission 2025: बीएचयू यूजी एडमिशन 2025 राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट कल होगा जारी

Prachi लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 08:55 AM
BHU UG Round 1 Allotment Result 2025: बीएचयू में स्नातक प्रवेश प्रक्रिया में रजिस्ट्रेशन के बाद अब सीट आवंटन की तैयारी पूरी हो चुकी है। 8 अगस्त की शाम तक स्नातक के विभिन्न पाठ्यक्रम और विषय संयोजनों का कटऑफ जारी हो जाएगा। इसके साथ चार चरणों के सीट आवंटन और मिड एंट्री रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम की घोषणा होगी।

स्नातक प्रवेश के लिए बीएचयू ने इस बार विभिन्न विषयों में कुल 415 विषय संयोजन जारी किए हैं। अकेले बीए में 282 विषय संयोजन हैं। संबद्ध महाविद्यालयों, महिला महाविद्यालय और दक्षिणी परिसर में भी विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रवेश होने हैं। समर्थ पोर्टल की तरफ से सीट आवंटन का फार्मूला मंगलवार को बीएचयू की प्रवेश सेल को मिला है। इसके बाद सभी पाठ्यक्रमों में सीट और शुल्क की डेटा अपडेट किया गया है। शुक्रवार यानी 8 अगस्त को सीट आवंटन और कटऑफ होंगे। गुरुवार से पीजी अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का भौतिक सत्यापन भी विभागों में शुरू होगा।

जिन उम्मीदवारों ने समय सीमा के अंदर केंद्रीकृत एडमिशन प्रक्रिया के लिए आवेदन किया है, केवल उन्हीं को आवंटन के लिए विचार किया जाएगा। यूनिवर्सिटी CUET यूजी स्कोर के आधार पर आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के सभी अंडरग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन देगी।

सीट आवंटन विभिन्न कारकों पर निर्भर करेगा, जिनमें सीट की उपलब्धता, आवेदित कार्यक्रम के लिए विशिष्ट योग्यता, सामाजिक श्रेणी और प्रवेश नियम शामिल हैं। आवंटन परिणाम प्रकाशित होने के बाद, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिशन पोर्टल से योग्यता सह आवंटन को ध्यान से चेक करें। हमने यहाँ बीएचयू यूजी राउंड 1 आवंटन रिजल्ट 2025 के बारे में महत्वपूर्ण डिटेल्स प्रदान किए हैं।

